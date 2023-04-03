ما هو اختبار الجهد؟
يُتيحُ اختبار الجهد stress test للطبيب معاينة قلب المريض عندما يكون تحت الشدَّة، مثل ممارسة التمارين الرياضية،ويكون من السهل أكثر للطبيب اكتشاف العديد من المشاكل القلبية عندما يكون القلب يعمل بجهد.
لماذا يحتاج المريض إلى الخضوع لاختبار الجهد؟
وفي معظم الأحيان، سيُخضع المريض إلى اختبار الإجهاد إذا كان يُعاني من هذا الاضطراب ألم في الصدر.قد يحتاج الشخص أيضًا لاختبار الإجهاد إذا كان لديه اضطراب في القلب ويرغب الطبيب في معرفة ما إذا كان يتفاقم.
كيف يُجرى اختبار الجهد؟
توضع حساسات دائرية (أقطاب) على ذراعي المريض وساقيه وصدره، بهدف قياس التيارات الكهربائية في القلب (يُسمَّى مخطط كهربيَّة القلب، أو ECG).
سيضع المريض على ذراعه كُفَّة لقياس ضغط الدم،
وسيقُوم بالمشي على جهاز السير المتحرك أو يستخدم الدراجة الهوائية الثابتة، ويزيد من سرعته مع مرور الزمن.
في أثناء ممارسة التمرين، سيقوم الطبيب بمراقبة مخطط كهربية القلب للمريض ويتحقق من ضغط الدم لديه عدَّة مرات،
وإذا كان المريض غير قادر على التمرن بشكل كافٍ للقيام بهذا الاختبار، فسوف يقوم الطبيب بإعطائه دواءً يجعل القلب ينبض بشكل أسرع وأقوى.
سيقوم الطبيب بإيقاف الاختبار في الحالات التالية:
إذا اقترب معدل ضربات القلب من المعدل الأقصى المُوصى به لعمر المريض
إذا أصبحت الأعراض مزعجوً جدًا، حيث قد يشعر المريض بألمٍ في الصدر أو يشعر كما لو أنَّه لا يستطيع التقاط أنفاسه.
إذا أظهر مُخطط كهربية القلب أو قراءات ضغط الدَّم شيئًا غير طبيعي.
في بعض الأحيان، وعوضًا عن الخضوع إلى مخطط كهربية القلب في أثناء اختبار الجهد، قد يخضع المريض إلى تخطيط صدى القلب أو التصوير بالنوكليدات المُشعَّة.تُساعد هذه الاختبارات الطبيبَ على معرفة كيف يستجيب قلب الشخص للإجهاد.وتكون هذه الاختبارات أكثر دقة ولكن تكلفتها مرتفعة.
هل هناك أيَّة تأثيرات جانبيَّة لاختبار الجهد؟
سيحتاجُ المريض إلى ممارسة تمارين شديدة عادةً بحيث تجعله يشعر بالإجهاد ويُكابد لالتقاط أنفاسه.إذا كان لدى المريض مشكلة في القلب، قد يشعر بألم في الصدرِ أو يُصبِحُ يشعر بضربات قلبه بشكلٍ واضحٍ في أثناء هذا الاختبار.يُمكن أن تحدث نوبة قلبية في أثناء هذا الإجراء، ولكنها تبقى نادرةً،ولذلك سيقوم الطبيب بمُراقبة المريض في أثناء هذا الاختبار حتَّى يكون جاهزًا للتعامل مع أية مشاكل.
ما هي المعلومات التي يستطيع الطبيب الحصول عليها من اختبار الجهد؟
تُساعِدُ اختبارات الجهد الطبيب على:
اكتشاف علامات داء الشريان التاجي، حيث يحدث عندما تضعف التروية الدمويَّة إلى القلب،
معرفة ما إذا كان لدى المريض مشكلة في القلب أو في الرئة، أو إذا كان الأمر مُجرَّد أنَّه تنقصه اللياقة البدنية لممارسة التمارين.