سيحتاجُ المريض إلى ممارسة تمارين شديدة عادةً بحيث تجعله يشعر بالإجهاد ويُكابد لالتقاط أنفاسه.إذا كان لدى المريض مشكلة في القلب، قد يشعر بألم في الصدرِ أو يُصبِحُ يشعر بضربات قلبه بشكلٍ واضحٍ في أثناء هذا الاختبار.يُمكن أن تحدث نوبة قلبية في أثناء هذا الإجراء، ولكنها تبقى نادرةً،ولذلك سيقوم الطبيب بمُراقبة المريض في أثناء هذا الاختبار حتَّى يكون جاهزًا للتعامل مع أية مشاكل.