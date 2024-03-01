ما الذي يُسببُ الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين؟

ما الذي يُسببُ الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين؟

عادةً ما يكون كبار السن الذين يموتون بسبب مشكلة قلبية ناجمة عن ممارسة الرياضة مصابين بدَاء الشريان التاجي.تكون الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى القلب مسدودةً.وقد يعلم أو لا يعلم كبار السنّ أنَّ لديهم مشكلة في القلب.

يكُون لدى الأشخاص الأصغر مشاكل قلبية نادرة خَلقيَّة،ولا يعلمون أنَّ لديهم مشكلة في القلب عادةً.

تكُون المشكلة القلبية الأكثر شيوع عند اليافعينا:

تنطوي مشاكل القلب الأخرى عند اليافعين على:

حالات قلبيَّة تجعل نظم القلب غير طبيعي عند ممارسة الرياضة أو الشعور بالشدَّة، مثل مُتلازمة تطاوُل كيو تي

خلل في أحد صمامات القلب (تضيق الصمَّام الأبهري aortic stenosis)

منطقة ضعيفة أو بروز في جزء من الأبهر aorta (الشريان الرئيسي الذي ينقل الدَّم من القلب إلى بقية الجسم، وتُسمَّى المنطقة الضعيفة أو البروز أم دم أبهريَّة)

عيوب خلقيَّة في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين إلى القلب)

تضخم القلب

في أيَّة مرحلة من العُمر، يكون الشخص أكثر ميلًا للموت القلبي المفاجئ في أثناء ممارسة الرياضة إذا كان يتعاطى المخدرات التي تُباع في الشوارع وتعمل على تنبيه القلب.وتنطوي مثل هذه المخدرات على الكوكايين cocaine والأمفيتامينات amphetamines.