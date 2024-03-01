والموت القلبي المفاجئ عند الرياضيين هو عندما يموت شخص بشكل مفاجئ نتيجة مشكلة قلبية سببتها ممارسة التمارين.
يُعدُّ الموت القلبي المفاجئ عند الرياضيين نادرًا (حوالى 1 من كل 200,000 رياضي).
ويمكن أن يحدث عند كبار السن الذين يعرفون أنَّ لديهم مشاكل في القلب؛
كما يمكن أن يحدُث أيضًا عند اليافعين ويبدون بصحة جيدة ولكن لديهم مشكلة في القلب لا يعرفون عنها
ينبغي استشارة الطبيب قبل البدء برياضة جديدة أو تمارين يومية
كما يمكن أن يقضي الأشخاص نحبهم أيضًا في أثناء ممارسة التمارين بسبب أشياء مثل نوبة ربو أو ضربة شمسأو إصابة.لا تُعدُّ هذه الحالات موتًا قلبيًا مفاجئًا عادةً وذلك لأنَّ السبب الرئيسي لم يكُن مشكلةً في القلبِ.
ما الذي يُسببُ الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين؟
عادةً ما يكون كبار السن الذين يموتون بسبب مشكلة قلبية ناجمة عن ممارسة الرياضة مصابين بدَاء الشريان التاجي.تكون الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى القلب مسدودةً.وقد يعلم أو لا يعلم كبار السنّ أنَّ لديهم مشكلة في القلب.
يكُون لدى الأشخاص الأصغر مشاكل قلبية نادرة خَلقيَّة،ولا يعلمون أنَّ لديهم مشكلة في القلب عادةً.
تكُون المشكلة القلبية الأكثر شيوع عند اليافعينا:
تنطوي مشاكل القلب الأخرى عند اليافعين على:
حالات قلبيَّة تجعل نظم القلب غير طبيعي عند ممارسة الرياضة أو الشعور بالشدَّة، مثل مُتلازمة تطاوُل كيو تي
خلل في أحد صمامات القلب (تضيق الصمَّام الأبهري aortic stenosis)
منطقة ضعيفة أو بروز في جزء من الأبهر aorta (الشريان الرئيسي الذي ينقل الدَّم من القلب إلى بقية الجسم، وتُسمَّى المنطقة الضعيفة أو البروز أم دم أبهريَّة)
عيوب خلقيَّة في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين إلى القلب)
في أيَّة مرحلة من العُمر، يكون الشخص أكثر ميلًا للموت القلبي المفاجئ في أثناء ممارسة الرياضة إذا كان يتعاطى المخدرات التي تُباع في الشوارع وتعمل على تنبيه القلب.وتنطوي مثل هذه المخدرات على الكوكايين cocaine والأمفيتامينات amphetamines.
ما هِيَ أعراض الموت القلبي المُفاجئ؟
يكُون معظم الرياضيين الشباب بصحةٍ جيدةٍ ولا يعلمون أن لديهم مشكلة في القلب،ويكون لدى بعض الرياضيين علامات تحذيريَّة، مثل الإغماء أو ضيق النفُّس.قد لا يُدركُ الرياضيون أنَّ هذه هِيَ أعراضٌ مشكلة خطيرة وقد لا يخبرون أحداً،
ولكن تكون العلامة الأولى هي انهيار الشخص بشكلٍ مُفاجئ عادةً،ويتوقُّف القلب عن النبض، وينقطع التنفس،عادةً ما يتوفى الشخص إلَّا إذا أجري له الإنعاش القلبي الرئوي.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يواجه خطر الموت القلبي المفاجئ؟
ينبغي استشارة الطبيب قبل البدءِ في ممارسة رياضة أو برنامج للتمارين،وسوف يسأل الطبيب عن التاريخ الصحي ويقوم بفحص بدنيّ لاكتشاف المشاكل التي يمكن أن تجعل التمارين خطيرةً على الشخص.
في الولايات المتحدة، ينبغي أن يخضع الرياضيون من طلال المدارس الثانوية إلى فحصٍ لمرَّة كل عامين.وينبغي أن يخضع البالغون إلى مثل هذا الفحص لمرَّة كل 4 أعوام.في أوروبا، يتكرَّر الفحصُ كل عامين بغضّ النظر عن عمر الرياضي؛إذا كان الأطباء يعلمون أن لدى الشخص مشاكل طبية مُعيَّنة، سيُخضعونه إلى المزيد من الفحوصات عادةً.
تنطوي عوامل الخطر التي سيسأل الأطباءُ الشخصَ عنها على:
وجود أعراض مثل ألم أو انزعاج في الصدر وسرعة نبضات القلب أو نبضات قلب تبدو غير منتظمة، وإغماء أو شبه إغماء، وإرهاق وصعوبة في التنفس، خُصوصًا عندما تحدث هذه الأعراض في أثناء ممارسة تمارين شديدة.
وجود أفراد من العائلة فقدوا الوعي أو قضوا نحبهم في أثناء ممارسة التمارين، أو قضوا نحبهم فجأةً قبل بلوغ نحو 50 عامًا من العمر
تعاطي مخدرات
استنادًا إلى عُمر الشخص وتاريخه الصحِّي والأعراض والرياضة المُحدَّدة التي يُمارسها، قد يُجري الأطباءُ فحوصات مثل:
مُخطَّط كهربيَّة القلب (فحص سريع لا يُسبب الألم أو الضرر ويقيسُ التيارات الكهربائية في القلب ويُسجلها على قطعةٍ من الورق)
تخطيط الصدى (فحص تُستخدَم فيه الأمواج الصوتية للحُصول على صورةٍ للقلب وكيف يعمل)
اختبار الجهد stress test (اختبار للتحقق من كيفية عمل القلب عندما ينبض بشكلٍ أسرَع، مثلما يحدث عند ممارسة التمارين)
في بعض البلدان خارج الولايات المتحدة، يوصي الأطباء بأن يخضع الجميع إلى مخطط كهربية القلب قبل البدء ببرنامج للتمارين.
كيف يعالج الأطباءُ الموت القلبي المُفاجئ؟
يحتاج الشخص الذي يتوقف عن التنفُّس وينهار إلى معالجةٍ فوريَّة:
الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) (طريقة لإنقاذ الحياة من خلال الضغط على الصدر وإعطاء تنفس إنقاذي)
استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي (جهاز يُعطي صدمةً كهربائية على الصدر لاستعادة نبضات القلب المنتَظمة)
إذا كان الشخص حيًَّا، يعالج الأطباء الحالة التي سببت المشكلة،وقد يُعطونه أدويةً أو يضعون له جهازًا قابلًا للزرع لإزالة الرجفان بتقويم نظم القلب implantable cardioverter-defibrillator،وهو جهاز يضعه الأطباءُ في القلب لمراقبة نبضه وإعادة تشغيل القلب إذا توقف عن العمل.
مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي: استعادة النظم القلبي الطبيعي
مزيلُ الرجفان الخارجي الآلي automated external defibrillator هو جهاز يمكنه كشف وتصحيح نوعٍ من اضطرب نظم القلب يُسمَّى الرجفان البطيني ventricular fibrillation،ويسبِّب الرجفانُ البطيني توقُّفَ القلب cardiac arrest،
من السَّهل استعمال أجهزة مُزيلات الرَّجفان الخارجي الآلي،ويُوفِّر الصليب الأحمر الأمريكي ومنظمات أخرى دوراتٍ تدريبيَّة حول استعمال أجهزة مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي،لا تستغرق معظم الدورات التدريبية سوى بضع ساعات؛ ولكن من الممكن استخدام جهاز مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي حتى لو لم يسبق للشخص المشاركة في دورة تدريبية.هناك بعض الاختلافات في طريقة استعمال أجهزة مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي،تُدون التعليمات على جهاز مزيل الرَّجفان الخارجي الآلي، كما تتضمن معظم أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي الحديثة تعليمات صوتية لتوجيه المستخدم في كل خطوة.تتوفر أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي في الكثير من أماكن التَّجمُّع العامة، مثل الملاعب الرياضية، والمطارات، وقاعات الحفلات.قد يرغب الأشخاص الذين أخبرهم الطبيب إنَّ هناك احتمال في تعرُّضهم للرَّجفان البطيني ولكن ليس لديهم مزيلٌ للرَّجفان مزروع؛ في شراء مُزيلٍ للرَّجفان الخارجي الآلي من أجل استخدامه في المنزل من قبل أفراد العائلة، الذين ينبغي أن يتدربوا على استعماله.