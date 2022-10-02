ما هي أعراض التهاب الشغاف العدوائيّ؟

ما هي أعراض التهاب الشغاف العدوائيّ؟

عادةً ما يحدث التهاب الشغاف العدوائي ببطء.ولكنه يحدث في بعض الأحيان بسرعة.

يحدث التهاب الشغاف العدوائي تحت الحاد عندما يتطور التهاب الشغاف ببطء، على مدى أسابيع أو أشهر.تظهر أعراضٌ تدريجيَّة عند المريض مثل:

التَّعب

حمى طفيفة (99° درجة إلى 101° درجة فهرنهايت، أو 37.2° درجة إلى 38.3° درجة مئوية)

نقص الوَزن

التعرُّق

يبدأ التهاب الشغاف العدوائيّ الحادّ بشكل مفاجئ، ويُصبح المريض متوعكًا بشدة.قد يتضرر أحد صمامات القلب بشكلٍ شديدٍ في غضون أيام.تنطوي الأعراض على:

ارتفاع درجة الحرارة (102° درجة إلى 104° درجة فهرنهايت أو 38.9° درجة إلى 40° درجة مئوية)

التعب الشديد

صعوبة في التنفّس

بالنسبة إلى أيٍّ من نوعي التهاب الشغاف، فقد يُعاني المريض أيضًا من:

قَشعريرة

ألم مفصلي

شحوب الجلد

كتل مؤلمة تحت الجلد

في بعض الأحيان قد تنتشر المواد الحاملة للعدوى من القلب عبر الدَّم وتصل إلى أجزاء أخرى من الجسم.ونتيجة لذلك قد تُصاب الرئتان، أو الدماغ، أو الكلى، أو غيرها من الأعضاء بالعدوى.