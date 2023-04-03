اللمف هُوَ سائِل يرتشح من أصغر الأوعية الدَّمويَّة في الجسم.حيث يتنقل السائل بين الخلايا حاملًا معه العناصر المغذية، كما يحمل الخلايا التالفة، والخلايا السرطانية، والبكتيريا إلى خارج النسيج.ثم ينتقل اللمف من خلال بُنى أنبوبية صغيرة تسمى الأوعية اللمفية.تحمل هذه الأوعية اللمف من النسج إلى نقاط التجميع التي تُسمى العُقَد اللِّمفِية.

الوذمة اللمفية هو تورُّم في الذرع أو الساق بسبب عرقلة جريان اللمف.