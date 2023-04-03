ما هي الوذمة اللمفية؟
اللمف هُوَ سائِل يرتشح من أصغر الأوعية الدَّمويَّة في الجسم.حيث يتنقل السائل بين الخلايا حاملًا معه العناصر المغذية، كما يحمل الخلايا التالفة، والخلايا السرطانية، والبكتيريا إلى خارج النسيج.ثم ينتقل اللمف من خلال بُنى أنبوبية صغيرة تسمى الأوعية اللمفية.تحمل هذه الأوعية اللمف من النسج إلى نقاط التجميع التي تُسمى العُقَد اللِّمفِية.
الوذمة اللمفية هو تورُّم في الذرع أو الساق بسبب عرقلة جريان اللمف.
تنجُم الوذمة اللمفية عادةً عن استئصال أو تضرُّر الأوعية اللمفية أو العُقَد اللِّمفِية (كما هي الحال في أثناء الجراحة أو المعالجة الشعاعية للسرطان)
ونادرًا ما تنجم عن عيب خلقي
لا يمكن للوذمة اللمفية أن تشفى، ولكن يمكن أن يساعد التدليك الخاص بالإضافة إلى ارتداء الجوارب الضاغطة والضمادات على تخفيف التورم
يتجنَّب الأطباءُ والممرضات سحبَ الدَّم، أو قياس ضغط الدَّم، أو بدء التسريب الوريدي في ذراع أو ساق مُصابة بوذمة لمفية
ما الذي يُسبِّب الوذمة اللمفية؟
تنجم الوذمة اللمفية عن انسداد جزء من الجهاز اللمفي.بعد ذلك يتراكم اللِّمف في الأنسجة، ممَّا يَتسبَّب في حدوث تورُّم.
في حالاتٍ نادرةٍ يولد الطفل بدون أوعية لمفية كافية.
عادةً ما تكون الأوعية اللمفية طبيعية، ولكن يحدث شيء يؤدي إلى انسدادها، مثل:
الجراحة، كما هيَ الحال عندما يقوم الأطباء باستئصال العُقَد اللِّمفِية من إبط النساء اللواتي يخضعن لجراحة سرطان الثدي
إصابة شديدة في الذراع أو الساق
في البلدان النامية، قد تنجم الوذمة اللمفية عن نوع معين من عدوى الديدان المعروفة باسم داء الفيلاريّات اللمفي lymphatic filariasis.وفي حالاتٍ نادرةٍ، يُؤدِّي السرطانُ إلى انسِداد الأَوعِيَة اللِّمفية.
ما هي أعرَاض الوذمة اللمفية؟
تورم ذراعٌ أو ساق واحدة، حيث تبدو منتفخة ولكن لونها يكون طبيعيًا.قد تكون قاسية بعض الشيء، ولكنا لا تُسبب الألم.بعد الإصابة بالوذمة اللمفية لفترة من الوقت، قد يبدو الجلد الذي تتوضع عنده الوذمة اللمفية بلون بني داكن أكثر من الجلد الطبيعي.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من وذمة لمفية؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت الشخص يُعاني من وذمة لمفية عن طريق إجراء فحص سريريّ.عادةً ما يكون السبب واضحًا، مثل الجراحة التي خضع لها المريض.إذا كان الطبيب غير متأكدًا من سبب الوذمة اللمفية، فقد يُجري اختبارات التصوير، مثل: التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وذلك لتحديد موضع الانسداد في الجهاز اللمفي.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الوذمة اللمفية؟
لا يوجد علاج شافٍ للوذمة اللمفية.قد يكون استعمال الأدوية التالية مفيدًا في تخفيف التورم:
رفع الطرف المتورم للمساعدة على تصريف السوائل (مثل رفع القدمين على كرسي)
تمسيد خاص للمساعدة على تصريف السوائل
حركات للذراع أو الساق يقترحها الطبيب للمساعدة على تحريك السوائل
ارتداء ضمادات أو جوارب ضاغطة على الذراع أو الساق المتورمة
في حالات نادرة، يمكن إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة المتورمة تحت الجلد والمساعدة على تصريف اللمف
من المهم تجنب تعريض الذراع أو الساق المصابة بالوذمة اللمفية للأذيات والإصابات.بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص مصابًا بوذمة لمفية في أحد الذراعين، فينبغي عدم قياس ضغط الدم على تلك الذراع أو سحب دم منها.يمكن لذلك أن يُفاقم من الوذمة اللمفية.