هناك العديد من الأسباب لتورم العقد اللمفية.الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

عدوى في النسج المجاورة للعقد اللمفية المتورمة

عدوى مُعممة في جميع أنحاء الجسم

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التهاب الحلق أو الزكام إلى تضخُّم العُقَد اللِّمفِية في الرقبة.في حين تؤدي العدوى بعدوى منتقلة بالجنس إلى تضخُّم العُقَد اللِّمفِية في أعلى الفخذ.

أما حالات العدوى المُعممة في جميع أنحاء الجسم مثل كثرة الوحيدات، أو عدوى فيروس HIV، أو السل فقد تؤدِّي إلى تضخُّم العُقَد اللِّمفِية في جميع أنحاء الجسم.

أما الأسباب الأكثر خطورة لتورم العقد اللمفية فنذكر منها:

إصابة عقدة لمفية بالعدوى

السرطان

في الحالة الطبيعية، تقوم الدفاعات المناعية للجسم بقتل أي بكتيريا حية تدخل إلى العُقَد اللِّمفِية.ولكن يمكن في بعض الأحيان لبكتيريا قليلة أن تبقى على قيد الحياة وتُسبب العدوى.تكون العقدة اللمفية المصابة مؤلمة، ويتحول الجلد فوقها إلى اللون الأحمر.

كثيرًا ما تنفصل الخلايا السرطانية عن السرطان، وتنتقل عبر الأوعية اللمفية إلى العقد اللمفية القريبة.على سبيل المثال، كثيرًا ما ينتشر سرطان الثدي إلى العقد اللمفية القريبة من الإبط في نفس جهة السرطان.تتمكن الدفاعات المناعية في بعض الأحيان من القضاء على الخلايا السرطانية.ولكن الخلايا السرطانية تنمو في العقد اللمفية في بعض الأحيان.يُؤدِّي السرطان إلى جعل العُقَد اللِّمفِية قاسية جدًّا ومُلتصِقة ببعضها بعضًا.

ولكن من المحتمل أن أقل من 1% من حالات تورم العقد اللمفية تحدث عند أشخاص مصابين بالسرطان.