يُعد التهاب النسج الداعمة للأسنان شكلًا شديدًا من التهاب اللثة.ينجم التهاب اللثة عن اللويحة البكتيرية.اللويحة البكتيرية هي طبقة لزجة مليئة بالبكتيريا تتراكم على أسطح الأسنان.بعد أن تتراكم اللويحة البكتيرية على الأسنان لأكثر من بضعة أيام تصبح قاسية وتُسمى القلَح أو الجير tartar.

يؤدي تراكم القلح على الأسنان تحت مستوى اللثة إلى التهاب النسج الداعمة.يُسبب القلح تهيُّج اللثة ويسمح بنمو البكتيريا.في البداية، يُسبب ذلك التهاب اللثة.إذا لم تُعالج الحالة، تُسبب البكتيريا بعد ذلك ضعف الأنسجة والعظام التي تُثبت الأسنان.ثمَّ تتقلقل الأسنان، وتسقط في نهاية المطاف.

عادةً ما تحدث الإصابة بالتهاب النسج الداعمة نتيجة:

عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بصورة كافية

عدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم عند طبيب الأسنان

يحدث التهاب النسج الداعمة للأسنان عند بعض الأشخاص بشكل أسرع من غيرهم، حتى وإن كانت لديهم نفس الكمية من القلح.قد يكون الشخص أكثرَ عُرضةً للإصابة بالتهاب النسج الداعمة السنية إذا كان مُصابًا بواحدة من الحالات التالية: