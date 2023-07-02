ما هو التهاب النسج الداعمة للأسنان؟
التهاب النسج الداعمة للأسنان هو مرض شديد في اللثة يمكن أن يُسبب تقلقل الأسنان أو سقوطها.
تؤدي العدوى إلى إضعاف النسج التي تُثبت الأسنان في موضعها.
تنطوي الأَعرَاضُ على تقرّح اللثة، وتورُّمها أو نزفها، وانبعاث رائحة الفم الكريهة، وتساقط الأسنان
يُعالج أطباء الأسنان التهاب النسج الداعمة للأسنان بالتنظيف المتكرر، و/أو الجراحة السنية، و/أو المضادات الحيوية
يُعد التهاب النسج الداعمة للأسنان السبب الرئيسي لفقدان الأسنان عند كبار السن
ما الذي يُسبب التهاب النسج الداعمة للسن؟
يُعد التهاب النسج الداعمة للأسنان شكلًا شديدًا من التهاب اللثة.ينجم التهاب اللثة عن اللويحة البكتيرية.اللويحة البكتيرية هي طبقة لزجة مليئة بالبكتيريا تتراكم على أسطح الأسنان.بعد أن تتراكم اللويحة البكتيرية على الأسنان لأكثر من بضعة أيام تصبح قاسية وتُسمى القلَح أو الجير tartar.
يؤدي تراكم القلح على الأسنان تحت مستوى اللثة إلى التهاب النسج الداعمة.يُسبب القلح تهيُّج اللثة ويسمح بنمو البكتيريا.في البداية، يُسبب ذلك التهاب اللثة.إذا لم تُعالج الحالة، تُسبب البكتيريا بعد ذلك ضعف الأنسجة والعظام التي تُثبت الأسنان.ثمَّ تتقلقل الأسنان، وتسقط في نهاية المطاف.
عادةً ما تحدث الإصابة بالتهاب النسج الداعمة نتيجة:
عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بصورة كافية
عدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم عند طبيب الأسنان
يحدث التهاب النسج الداعمة للأسنان عند بعض الأشخاص بشكل أسرع من غيرهم، حتى وإن كانت لديهم نفس الكمية من القلح.قد يكون الشخص أكثرَ عُرضةً للإصابة بالتهاب النسج الداعمة السنية إذا كان مُصابًا بواحدة من الحالات التالية:
داء السكري (وخاصة النوع الأول)
قلة الكريات البيض leukopenia (انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء الذي يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض)
ما هي أعراض التهاب النسج الداعمة للأسنان؟
تشمل الأَعرَاض المبكرة لالتهاب النسج الداعمة للأسنان على:
تقرّح اللثة
تورّم اللثة
نزف واحمرار اللثة
البَخر الفموي (رائحة الفم الكريهة)
تشتمل الأَعراض اللاحقة على:
تقلقل الأسنان
الشعور بألم عند المضغ
ميلان الأسنان الأمامية نحو الخارج
عند عدم تلقي العلاج، يُمكن أن يُؤدِّي التهاب النسج الداعمة للأسنان إلى تساقط الأسنان.
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ما الذي سيحدث عند مراجعة طبيب الأسنان؟
سيقوم طبيب الأسنان بفحص الأسنان، ثم:
إجراء صورة بالأشعة السينية
قياس مدى انحسار اللثة عن الأسنان
كيف يُعالج الأطباء التهاب النسج الداعمة للأسنان؟
يعالج أطباء الأسنان التهاب النسج الداعمة للأسنان عن طريق:
التنظيف المتكرر في عيادة طبيب الأسنان
يقوم طبيب الأسنان بتنظيف الأسنان عميقًا حول جذورها.كما سيحتاج المريض أيضًا إلى تنظيف الأسنان جيدًا في منزله واستخدام غسول فموي خاص.إذا لم يفلح ذلك في تعافي التهاب النسج الداعمة للأسنان، فقد يقوم طبيب الأسنان بما يلي:
إجراء عمل جراحي على اللثة
وصف مضادات حيوية أو تطبيقها تحت اللثة المصابة بالعدوى
في حالاتٍ نادرة، يقوم الطبيب بقلع الأسنان المتأثرة
سوف يحتاج المريض إلى زيادة طبيب الأسنان بشكل متكرر لمتابعة الحالة.