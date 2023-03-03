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حقائق سريعة

ألمُ العَين

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1444
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يُمكن لألم العين أن يكُون شَديدًا أو مُوجعاً أو نابِضاً throbbing،وقد يشعرُ المريضُ كما لو أنَّ هناك شيء في عينه،

وبالإضافة إلى الألم، قد يُعاني المريضُ من احمرار العين أو أعراض أخرى، مثل تغيُّم الرؤية أو جُحوظ العين.قد يتفاقم ألم العين عندما يتعرَّض الشخص إلى الضوء الباهر.

ما الذي يُسبِّبُ ألم العين؟

تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لألم العين على مشاكل في القرنيَّة،القرنيَّة هيَ الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمة العين.وهي حسَّاسة للضوء.

تنطوي الأَسبَاب الأكثر شيوعاً لألم العين على:

  • خدش أو عَدوى في القرنية

  • شيء ما في العين

تنطوي المشاكل الأخرى في العين التي تُسبِّب الألم على:

كما أنَّ هناك مُشاكل في أجزاء أخرى من الجسم يُمكنها أن تُسبِّب ألم العين أيضًا، مثل:

متى ينبغي استشارة الطبيب حول ألم العين؟

ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً عند وجود ألم شديدٍ في العين أو عندما يترافق الألم مع أيَّة من العلامات التحذيريَّة التالية:

  • تقيُّؤ

  • عين حمراء

  • رُؤية هالات halos حول الأضواء

  • حُمَّى أو قشعريرة أو تعب أو ألم في العضلات

  • عَدم القدرة على الرؤية بشكلٍ واضح مثلما هو مألوف (رؤية أقل حدَّةً)

  • جُحوظ العين

  • عَدم القدرة على تحريك العينين في جميع الاتِّجَاهات (نحو اليمين واليسار وللأعلى وللأسفل)

يُمكن أن يُؤدِّي ألم العين الشديد إلى ضعف الرؤية، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً وعدم الانتظار.

إذا كان ألم العين بسيطاً ولا تُوجد علامات تحذيريَّة، أو إذا كان الشخص يشعر كما لو أنَّ شيئًا في عينه، لا يُعدُّ هذا الألم خطيراً عادةً،ويُمكن الانتظار ليومٍ أو اثنين لمعرفة ما إذا كان هذا الألم سيزُول من تلقاء ذاته،وإذا استمرَّ الألم، ينبغي استشارة الطبيب.

ما الذي سيحدُث عند زيارة الطبيب؟

سيطرَحُ الأطباءُ أسئلةً حول الأعراض ويتفحَّصون العينين والجفنين،وسيقُومون بالإجراءات التالية عادةً:

  • تفحُّص الرؤية عن طريق مُخطَّط اختبار العين eye chart

  • وضع قطرات من سائل في العين (قد يشعر المريض بحرقةٍ تستمرُّ لبضع ثوانٍ)

  • تفحُّص العين باستخدام ضوء مُكبّر (ضوء باهر جداً)

  • قياس ضغط العين (هُناك طُرق مُختلفة للقيام بهذا ولكن لا تُسبِّب أية منها الألم)

إذا اشتبه الأطباءُ في وُجود شيءٍ في العين، قد يقومون بقلب الجفن إلى الخارج لفترةٍ وجيزة لتفحُّص العين بشكلٍ أكثر دقَّة،وقد يبدو هذا غريباً بعض الشيء أو يُسبِّب الانزعاج للشخص، ولكنه لا يُسبب الوجع.قد يخضع المريض إلى اختبارات للدم أو التصوير بالأشعَّة السينيَّة إذا اشتبه الأطباء في عَدوى خلف مُقلة العين.

كيفَ يُعالِجُ الأطباءُ ألمَ العين؟

سوف يقُوم الأطباءُ بمُعالَجة سبب ألم العين،فعلى سبيل المثال، سيُعطون المريض دواءً إذا كانت لديه عدوى.

قد يحتاجُ الشخص إلى تناوُل مُسكِّنات الألم التي يصفها الطبيب أو التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ إلى أن يتوقَّف الألم.هناك أدوية يُمكنها أن تُخدِّر العين لفترةٍ وجيزةٍ، ولكن لا يُحبِّذ الأطباء استخدامها في المنزل،ويعُود السبب إلى أنَّه في حال تخدَّرت العين، لن يكون المريض قادرًا على معرفة ما إذا كانت المشكلة تتفاقَم.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.