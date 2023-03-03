يُمكن لألم العين أن يكُون شَديدًا أو مُوجعاً أو نابِضاً throbbing،وقد يشعرُ المريضُ كما لو أنَّ هناك شيء في عينه،

وبالإضافة إلى الألم، قد يُعاني المريضُ من احمرار العين أو أعراض أخرى، مثل تغيُّم الرؤية أو جُحوظ العين.قد يتفاقم ألم العين عندما يتعرَّض الشخص إلى الضوء الباهر.

ما الذي يُسبِّبُ ألم العين؟ تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لألم العين على مشاكل في القرنيَّة،القرنيَّة هيَ الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمة العين.وهي حسَّاسة للضوء. تنطوي الأَسبَاب الأكثر شيوعاً لألم العين على: خدش أو عَدوى في القرنية

شيء ما في العين تنطوي المشاكل الأخرى في العين التي تُسبِّب الألم على: الزَّرق glaucoma -(ارتفاع الضغط في داخل العين)

التهاب القرنية الناجم عن العدسات اللاصقة contact lens keratitis، وهو مُشكلة تنجُم عن ارتداء العدسات اللاصقة لفترةٍ طويلةٍ جداً

التِهاب المُلتَحِمة pinkeye

هربس العصب العينيّ النطاقيّ herpes zoster ophthalmicus، وهو هربس نطاقيّ shingles يُصِيبُ العين

العَدوى في داخل العين، وهي أكثر الأسبَاب شُيوعًا إذا خَضع المريض مُؤخراً إلى جراحةٍ في العين أو تعرَّض إلى إصابة فيها

التهاب العصب البصري optic neuritis، وهو ألم خفيف يُسبب الوجع عندما تتحرَّك العين كما أنَّ هناك مُشاكل في أجزاء أخرى من الجسم يُمكنها أن تُسبِّب ألم العين أيضًا، مثل: الشَّقيقة أو الصُّداع العنقوديّ cluster headaches

عَدوى الجيوب sinus infection، والجُيوب هي الأحياز المملوءة بالهواء خلف الخدِّين والجبهة

متى ينبغي استشارة الطبيب حول ألم العين؟ ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً عند وجود ألم شديدٍ في العين أو عندما يترافق الألم مع أيَّة من العلامات التحذيريَّة التالية: تقيُّؤ

عين حمراء

رُؤية هالات halos حول الأضواء

حُمَّى أو قشعريرة أو تعب أو ألم في العضلات

عَدم القدرة على الرؤية بشكلٍ واضح مثلما هو مألوف (رؤية أقل حدَّةً)

جُحوظ العين

عَدم القدرة على تحريك العينين في جميع الاتِّجَاهات (نحو اليمين واليسار وللأعلى وللأسفل) يُمكن أن يُؤدِّي ألم العين الشديد إلى ضعف الرؤية، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً وعدم الانتظار. إذا كان ألم العين بسيطاً ولا تُوجد علامات تحذيريَّة، أو إذا كان الشخص يشعر كما لو أنَّ شيئًا في عينه، لا يُعدُّ هذا الألم خطيراً عادةً،ويُمكن الانتظار ليومٍ أو اثنين لمعرفة ما إذا كان هذا الألم سيزُول من تلقاء ذاته،وإذا استمرَّ الألم، ينبغي استشارة الطبيب.

ما الذي سيحدُث عند زيارة الطبيب؟ سيطرَحُ الأطباءُ أسئلةً حول الأعراض ويتفحَّصون العينين والجفنين،وسيقُومون بالإجراءات التالية عادةً: تفحُّص الرؤية عن طريق مُخطَّط اختبار العين eye chart

وضع قطرات من سائل في العين (قد يشعر المريض بحرقةٍ تستمرُّ لبضع ثوانٍ)

تفحُّص العين باستخدام ضوء مُكبّر (ضوء باهر جداً)

قياس ضغط العين (هُناك طُرق مُختلفة للقيام بهذا ولكن لا تُسبِّب أية منها الألم) إذا اشتبه الأطباءُ في وُجود شيءٍ في العين، قد يقومون بقلب الجفن إلى الخارج لفترةٍ وجيزة لتفحُّص العين بشكلٍ أكثر دقَّة،وقد يبدو هذا غريباً بعض الشيء أو يُسبِّب الانزعاج للشخص، ولكنه لا يُسبب الوجع.قد يخضع المريض إلى اختبارات للدم أو التصوير بالأشعَّة السينيَّة إذا اشتبه الأطباء في عَدوى خلف مُقلة العين.