الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين والارتباط بهم.قد يكون لدى الكثير من الناس شخصيات غير مألوفة.ولكن لا تُعد الحالة اضطرابًا في الشخصية إلا إذا كانت:

تُسبب مشاكل كبيرة في العمل أو المدرسة

تمنعهم من الارتباط بشكلٍ طبيعي مع الآخرين

لا يمكنهم تغييرها أو السيطرة عليها على الرغم من أنها تُسبب المشاكل

عادةً ما يتعقد مرضى اضطراب الشخصية أنهم بخير ولا يعانون من أية مشكلة.وقد ينزعجون من عواقب إصابتهم باضطراب الشخصية، مثل حدوث الطلاق أو فقدان الوظيفة.ولكنهم يعتقدون عادةً بأن هذه المشاكل هي أخطاء الآخرين وليست أخطاءهم.عادةً ما يجد الأشخاص الآخرون صعوبةً في التعامل مع شخصٍ يعاني من اضطراب في الشخصية.

يُعاني معظم الأشخاص المصابين باضطراب في الشخصية من مشاكل أخرى أيضًا، مثل: