الرئتان هما العضوان اللذان يُشاركان في التنفُّس.

التنفُس هو عملية إدخال الهواء في الرئتين وإخراجه منهما

يحصل المريض على الأكسجين عندما يستنشق الهواء (الشهيق)، ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون عند الزفير

تحتاج كل الخلايا في الجسم إلى الأكسجين لتحويل الطعام إلى طاقة.تُؤدِّي عملية تحويل الطعام إلى طاقة إلى إنتاج فضلات على شكل ثاني أكسيد الكربون يجب طرحه من الجسم.

يمتلك كل إنسان رئتين في صدره، تكونان مُحاطتان بأضلاع القفص الصدري.يدخل الهواءُ إلى الرئتين من خلال القصبة الهوائية windpipe، والتي تُسمَّى أيضًا الرغامى trachea.تنقسم القصبة الهوائية إلى مسالك هوائية أصغر تسمى القصبات أو الشعب الهوائية bronchi.وكما هي الحال في أغصان الشجرة، تنقسم الشعب الهوائية إلى مسالك هوائية أصغر تسمى القصيبات bronchioles.وتنتهي القصيبات بملايين الأكياس الهوائية الدقيقة جدًا التي تُسمَّى الأسناخ alveoli.

كما تصنعُ المَسالِك الهَوائيَّة المخاط الذي يُغطِّي بطانتها.يقوم المخاط بحبس الغبار والبكتيريا حتى لا تدخل إلى الرئتين.تكون المَسالِك الهَوائيَّة مُبطنة أيضًا بشعيرات دقيقة جدًّا.تدفع الشعيرات الدقيقة المخاط نحو الرغامى، وفي نهاية المطاف يخرج المخاط أو يُبتلع.

كما تقوم طية نسيجية صغيرة تُسمَّى لسان المزمار epiglottis بإبقاء الطعام خارج الرغامى عندَ البلع.