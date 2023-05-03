ما هو الالتهابُ الرئوي؟
الالتهابُ الرئوي pneumonia هو عدوى عميقة في الرئتين؛تشتمل العدوى على الجيوب الهوائية الصغيرة في الرئتين (الحويصلات).ويختلف الالتهابُ الرئوي عن عدوى الممرَّات الهوائية (القصبات الهوائية) في الرئتين.حيث تُسمَّى عدوى الممرات الهوائيَّة التهاب القصبات.
داخل الرئتين والمسالِك الهوائيَّة
في الالتهابِ الرئوي:
عادةً ما يكون هناك سُعالٌ مُنتِج للمُخاط وحمى
يوجد ألمٌ في الصدر، أو قشعريرة، أو صعوبة في التنفُّس
ولكن، يمكن أن تكونَ الأَعرَاضُ خفيفة جدًّا (وتسمى "الالتهاب الرئوي السَّامِح بالتجوُّل" أحيانًا) أو خطيرة جدًّا
وغالبًا ما تكون الأَعرَاضُ أسوأ في الأطفال الصغار، وكبار السنّ، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل أخرى في الرئة مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD)
ويتعافى معظمُ الأشخاص، ولكن الالتهابَ الرئوي قد يكون مميتًا؛
ففي كلّ عام، يموت حوالى 55,000 شخص في الولايات المتَّحدة بالالتهاب الرئوي.
ما الذي يسبِّب الالتهابَ الرئوي؟
يمكن أن يكونَ سببُ الالتهاب الرئوي العديد من الأنواع المختلفة من المكروبات، بما في ذلك:
الفيروسات (الأكثر شيوعًا)
البكتيريا أو الجراثيم
وتنتقل المِكروبات من شخص إلى آخر عادة؛فإذا لمست شيئًا ما ملوَّثًا بالمكروبات، يمكنها أن تصل إلى فمك أو أنفك أو حَلقِك.ويقوم جسمُك بمكافحة هذه المكروبات عادة.ولكن، في بعض الأحيان، تصل المِكْروباتُ إلى الرئتين وتسبِّب العدوى.
ما هي عواملُ الخطر للإصابة بالالتهاب الرئوي؟
يمكن لأيِّ شخص أن يُصابَ بالالتهاب الرئوي، ولكن من المرجَّح أكثر حدوثُ ذلك إذا كان الجِهاز المَناعيّ ضعيفًا بسبب:
العمر الصغير جدًّا أو السن المتقدِّم
استخدام بعض العقاقير (مثل الستيرويدات القشرية أو عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة)
الإصابة بـفيروس العَوَز المَناعي البَشَري
الضعف الناجم عن وجود أمراض خطيرة أخرى (مثل مرض السكّري أو قصور القلب)
وتشتمل عواملُ الخطر الأخرى للالتهاب الرئوي على:
وجود المريض في المستشفى لفترة طويلة (حيث يتعرَّض لكثير من المكروبات)
وضع المريض على آلة تنفُّس (التنفُّس الاصطناعي)
وجود مرض رئوي خطير، وخاصَّة الداء الانسدادي الرئوي المزمن
التدخين
ما هي أعراضُ الالتهاب الرئوي؟
الشعور بالتوعُّك
الحمَّى والقشعريرة (ارتجاف يحعل الأسنان تصطكّ)
سُعال مصحوب أو غير مصحوب بمخاط
اضطراب في التنفُّس (الشعور بعدم الحصول على ما يكفي من الهواء)
ألم في الصدر
قد تكون الأَعرَاضُ مختلفة قليلًا لدى كبار السنّ:
قد لا يكون لديهم حمَّى
قد يَحدث لديهم تخليطٌ ذهني واضطراب في التفكير
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدي التهابٌ رئوي؟
لمعرفة ما إذا كان لديك الالتهاب الرئوي، فإنَّ الطبيب:
يستمع إلى رئتيك في أثناء تنفُّسك
يطلب إجراء صورة للصدر بـبالأشعَّة السِّينية عادة
إذا كنت متوعِّكًا بما فيه الكفاية نتيجة الالتهابِ الرئوي بحيث تحتاج إلى دخول المستشفى، يطلب الأطباء اختبارات للدَّم وإرسال عيِّنات من البلغم (الذي يخرج مع السُّعال) إلى المختبر عادة.
كيف يعالج الأطباء الالتهابَ الرئوي؟
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة الالتهاب الرئوي بما يلي:
المضادَّات الحيوية التي أكثر ما تفيد نوع المكروبات التي تسبِّب المشكلة (ولكن ليسَ كلّ المكروبات التي تسبب الالتهاب الرئوي يمكن أن تُقتَل بالمضادَّات الحيوية)
الأدوية التي تساعد في تخفيف أَعرَاض الحمَّى والألم
السوائل أو الأكسجين الإضافي أحيَانًا
قد يحتاج المريضُ إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية بعد نحو 6 أسابيع من العلاج للتأكُّد من أنَّ الالتهاب الرئوي قد شفيَ، وخاصَّة إذا كان مدخِّنًا أو كبيرَ السنّ.
ويمكن أن يبقى معظمُ الأشخاص في المنزل خلال المعالجة؛ولكنَّ بعضَ الأشخاص يمكن ان يبقوا في المستشفى ، بما في ذلك:
الصغار جدًّا أو المسنُّون
من لديك مشكلة صحية خطيرة أخرى، مثل السَّرطان
من لديه أعراضٌ خطيرة جدًّا للالتهاب الرئوي
كيف يمكنني الوقاية من الالتهاب الرئوي؟
إذا كنت تدخِّن، توقَّف عن التدخين.
احصل على حقنة لقاح الأنفلونزا سنويًّا، لأنَّ الإصابةَ بالأنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.
اسأل طبيبَك عمَّا إذا كنت بحاجة إلى لقاح الالتهاب الرئوي أيضًا، والذي يُنصَح به:
لجميع الأطفال قبل سن سنتين
للبالغين بعمر 65 سنة أو أكثر
للأشخاص من أيِّ عمر الذين لديهم بعض المشاكل الصحية أو يدخنون السجائر