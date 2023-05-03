ما هو الالتهابُ الرئوي؟

ما هو الالتهابُ الرئوي؟

الالتهابُ الرئوي pneumonia هو عدوى عميقة في الرئتين؛تشتمل العدوى على الجيوب الهوائية الصغيرة في الرئتين (الحويصلات).ويختلف الالتهابُ الرئوي عن عدوى الممرَّات الهوائية (القصبات الهوائية) في الرئتين.حيث تُسمَّى عدوى الممرات الهوائيَّة التهاب القصبات.

داخل الرئتين والمسالِك الهوائيَّة

في الالتهابِ الرئوي:

عادةً ما يكون هناك سُعالٌ مُنتِج للمُخاط وحمى

يوجد ألمٌ في الصدر، أو قشعريرة، أو صعوبة في التنفُّس

ولكن، يمكن أن تكونَ الأَعرَاضُ خفيفة جدًّا (وتسمى "الالتهاب الرئوي السَّامِح بالتجوُّل" أحيانًا) أو خطيرة جدًّا

وغالبًا ما تكون الأَعرَاضُ أسوأ في الأطفال الصغار، وكبار السنّ، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل أخرى في الرئة مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD)

ويتعافى معظمُ الأشخاص، ولكن الالتهابَ الرئوي قد يكون مميتًا؛

ففي كلّ عام، يموت حوالى 55,000 شخص في الولايات المتَّحدة بالالتهاب الرئوي.