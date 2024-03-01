ما هي أعرَاض التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية؟

ما هي أعرَاض التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية؟

يمكن أن يبدأ التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية فجأة أو ببطء، وذلك استنادًا إلى ما الذي سببه.

بالنسبة إلى التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يبدأ فجأة، مثل الذي ينجم عن إنتانٍ أو صدمة، فهو يُسبب عادةً:

نزفًا من الإبر أو الخطوط الوريدية

كدمات على الجلد

تقيؤ دموي أو خروج براز مدمى

قد يكون من الصعب جدًا إيقاف النزف في التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يبدأ فجأةً.

بالنسبة إلى التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يبدأ ببطء، مثلما هِيَ الحال عند المصابين بالسرطان، فهو يُسبب عادةً مشاكل في التجلط بدلًا من مشاكل النزف.

قد تُسبب الجلطات في الساقين تورُّمًا أو ألمًا أو احمرارًا

قد تُسبب الجلطات في الرئتين صعوبةً في التنفُّس.

يمكن أن يقضي المصابين بالتخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية نحبهم، خُصوصًا إذا كانت المشاكل التي سببت هذا الاضطراب خطيرةً أيضًا.