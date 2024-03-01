عندما يُصاب الشخص وينزف، يُشكِّل دمه جلطة أو خثرة لإغلاق الأوعية الدموية المتضرِّرة وإيقاف النَّزف،يوجد في الدَّم مواد تخثُّر خاصة وصُّفَيحات (شظايا صغيرة جدًا من خلايا دموية) من أجل صنع الجلطة.
وتتشكَّل الجلطات في بعض الأحيان عندما لا يُفترض أن يحدث ذلك، ممَّا يُمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية.
ما هُوَ التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية؟
يكون التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية مشكلةً يقوم الجسم فيها بتشكيل العديد من الجلطات الدموية الصغيرة في أنحاء مجرى الدَّم.
تُؤدِّي الجلطات في التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية إلى انسداد العديد من الأوعية الدموية الصغيرة، ممَّا يقطع التروية الدموية عن أعضاء الجسم،
وقد لا تعمل الأعضاء بشكلٍ جيِّد، بل ربَّما قد يُصيبها ضرر دائم.
تستهلك جميع الجلطات الصغيرة الناجمة عن التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية موادّ التخثُّر والصُّفَيحات الدَّمويَّة في الجسم،
وإذا استنفدت مواد التخثُّر والصُّفَيحات الدَّمويَّة، يُواجه الشخص خطر نزفٍ خطير
قد يحدث التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية بشكل مفاجئ بسبب عدوى أو إصابة رئيسية، أو قد يحدث ببطء، وعادةً بسبب السرطان
لا يستطيع الأطباء إيقاف التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية، ولكنهم سوف يعالجون المشكلة التي تُسببه
ما الذي يُسبِّبُ التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية؟
ما هي أعرَاض التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية؟
يمكن أن يبدأ التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية فجأة أو ببطء، وذلك استنادًا إلى ما الذي سببه.
بالنسبة إلى التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يبدأ فجأة، مثل الذي ينجم عن إنتانٍ أو صدمة، فهو يُسبب عادةً:
نزفًا من الإبر أو الخطوط الوريدية
كدمات على الجلد
تقيؤ دموي أو خروج براز مدمى
قد يكون من الصعب جدًا إيقاف النزف في التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يبدأ فجأةً.
بالنسبة إلى التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يبدأ ببطء، مثلما هِيَ الحال عند المصابين بالسرطان، فهو يُسبب عادةً مشاكل في التجلط بدلًا من مشاكل النزف.
قد تُسبب الجلطات في الساقين تورُّمًا أو ألمًا أو احمرارًا
قد تُسبب الجلطات في الرئتين صعوبةً في التنفُّس.
يمكن أن يقضي المصابين بالتخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية نحبهم، خُصوصًا إذا كانت المشاكل التي سببت هذا الاضطراب خطيرةً أيضًا.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص تخثُّرُ منتثر داخل الأوعية؟
سيُجري الأطباءُ اختبارات دمويَّة لمعرفة مدى قدرة الدم على التخثُّر،كما سيقومون أيضًا بقياس مستويات الصُّفَيحات الدَّمويَّة ومواد تخثُّر مُعيَّنة في الدَّم.
كيف يُعالج الأطباءُ التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية؟
يُعالجُ الأطباءُ المُشكلة أو الإصابة اللتين تُسببان التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية،وتزول مشاكل التجلط والنزف عادةً عندما يجري تصحيح السبب.
يُعدُّ التخثُّرُ المنتثر داخل الأوعية الذي يحدث فجأة حالةً طارئة، وذلك لأنه يُمكن أن يُلحق الضرر بأعضاء الجسم ويُؤدِّي إلى الكثير من النزف.قد يقوم الأطباء بنقل الدَّم وإعطاء أدوية للمريض للمساعدة على إيقاف النَّزف.
إذا لم يكن هناك نزف وكانت المشكلة الرئيسية هي الجلطات التي تسد الأوعية الدموية، فقد يُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً يُبطئ عملية التخثُّر.