ما هو الجهاز العصبي؟
الجهاز العصبيّ هو النظام الجسدي لمعالجة المعلومات والتواصل.يتلقى هذا الجهاز الرسائل، ويعالج المعلومات، ثم يرسل إشارات إلى بقية أجزاء الجسم ليخبرها بما ينبغي عليها القيام به.
يتكون الجهاز العصبي مما يلي:
الدماغ
الحبل الشوكي (النُّخاع الشوكي)
الأعصَاب
يمارس الجهاز العصبي دورًا في كل شيء يقوم به الشخص، كالتفكير، والكلام، والأفعال.
يمكن تشبيه الدماغ إلى وحدة المعالجة المركزية في جهاز الحاسب
يستقبل الدماغ المعلومات من العينين، والأذنين، والأنف، وغيرها من الأعضاء الحِسِّيَّة.ويقوم بمعالجة المعلومات ويولد الأفكار.ثم يرسل الدماغ رسائل إلى الجسم.على سَبيل المثال، يُخبرُ العضلات بكيفية الحركة بحيث يُمكن للشخص المشي، ووالتحدُّث، والقيام بالأشياء التي يريد من جسمه القيام بها.كما يتحكَّم الدِّماغ أيضًا بالكثير مما يفعله الجسم دون أن يفكِّر الشخص بذلك.على سبيل المثال، يقوم الدماغ تلقائيًا بضبط التنفُّس، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.
الحبل الشوكي هو أنبوب طويل من الأعصاب يشبه الكبل الكهربائي السميك.
يمتدُّ الحبل الشوكي من الدماغ إلى أسفل الظهر ضمن المركز الأجوف للعمود الفقري.ترسل الأعصاب في الدماغ الرسائل باتجاه الحبل الشوكي.بعد ذلك تحمل أعصاب أخرى في الحبل الشوكي هذه الرسائل إلى أنحاء الجسم.كما ينقل الحبل الشوكي أيضًا الرسائل من أنحاء الجسم إلى الدماغ.
تشبه الأعصاب أسلاك التوصيل.
يحتوي كل عصب على ألياف تمتد من العديد من الخلايا العصبية.تتحزم الألياف معًا لتدعيم قوتها ولحمايتها من الإصابة.
يتكون الجهازُ العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي.تُسمى الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي بالجهاز العصبي المحيطي.
كيف يعمل الجهاز العصبي؟
يتكوَّن الجهازُ العصبي من:
الخلايا العصبية وأليافها
هناك المليارات والمليارات من الخلايا العصبية في الدماغ، والنخاع الشوكي، وضمن تكتلات خلوية خارج الحبل الشوكي تمامًا.
تمتلك كل خلية عصبية جسمًا مجهريًا:
يكون جسم الخلية العصبية مسؤولاً عن معالجة العناصر المغذية والحفاظ على حياة الخلية
تحتوي كل خلية عصبية على ألياف واردة إليها وصادرة عنها:
تتلقى الألياف الواردة إشارات من الخلايا العصبية الأخرى أو من المستقبلات في الأعضاء الحسية
تُرسل الألياف الصادرة إشارات إلى الأعصاب الأخرى، أو العضلات، أو الأعضاء أخرى
تنتقل الإشارات باتجاه واحد فقط في الخلية العصبية
في بعض الأحيان يبلغ طول الألياف العصبية عشرات من السنتيمترات.على سبيل المثال، قد يمتد الليف العصبي الواحد من قرب الحبل الشوكي على طول المسافة إلى إصبع القدم.تمتلك بعض الألياف العصبية التي تصل إلى الجلد أو الأعضاء مُستقبلات حسية.على سبيل المثال، يمكن للمستقبلات الموجودة في نهاية الألياف العصبية في الجلد أن تتحسس الأشياء الحادة أو الساخنة.
على الرغم من أنَّ الألياف العصبية وإشاراتها تعمل مثل الأسلاك التي تحمل الإشارات الكهربائية، إلا أن ذلك ليس دقيقًا تمامًا.ترسل الخلايا العصبية إشاراتها باستخدام مواد كيميائية.
تحدث التغيرات الكيميائية بشكل تدريجي على طول الألياف العصبية
عندما تصل التغيرات الكيميائية نهاية الليف العصبي، فإنه يحرر مواد كيميائية أخرى تُسمى النواقل العصبية
تتدفق النواقل العصبية عبر فجوة مجهرية وتصل إلى المستقبلات الكيميائية لخلية أخرى
تُحرض النواقل العصبية تغيرات كيميائية في تلك الخلية الأخرى
إذا كانت تلك الخلية هي خلية عصبية، فإن التغيُّرات الكيميائيَّة التصاعدية تستمرُّ في أسفل ألياف تلك الخلية لتمرير الإشارة
وفي أحيان أخرى، لا تكون الخلية التالية خلية عصبية - على سبيل المثال، إذا كانت الخلية التالية خلية عضلية، فإن الناقل العصبي يسبب تغيرات كيميائية تجعل الخلية العضلية تتقلص
البنية النموذجية للخليَّة العصبيَّة
تتكوَّن الخليَّةُ العصبية (العَصَبون neuron) من جسم الخلية الكبير والألياف العصبية - وأحدُها يكون بشكل استطالة ممدودة—محوار عصبي واحد (axon) لإرسال النبضات أو الإشارات، مع العديد من الفروع (التغصُّنات dendrites) عادة لتلقي النبضات أو الإشارات.تتجاوز الإشارةُ الواردة من المحور العصبي المشبكَ (الوصلة بين خليتين عصبيتين) إلى تغصّن خلية أخرى.
ويُحَاط كلُّ محور عصبي كبير بدِبقِيَّات قَليلَةُ التَّغَصُّن في الدماغ والحبل الشوكي، وبخَلايا شوان Schwann cells في الجهاز العصبي المحيطي.وتتكوَّن أغشية هذه الخلايا من دهن (بروتين دهني) يُسمَّى الميالين myelin.وتلتفُّ الأغشية بإحكام حولَ المحور العصبي (المِحوَار)، مشكِّلةً غمدًا متعدِّد الطبقات.ويشبه غمدُ الميالين هذا العزلَ، مثل ذلك الموجود حولَ الأسلاك الكهربائية.تسير النبضاتُ العصبيَّة بشكلٍ أسرع بكثير في الأعصاب ذات الغمد المياليني منها في تلك التي ليس حولها هذا الغِمد.
تُرسل خلية عصبية واحدة نوعًا واحدًا من الإشارات التي لا يمكنها حمل الكثير من المعلومات.ولكن، عندما تتشابك مليارات الخلايا العصبية كما هي الحال في الدماغ، فإنها تُشكِّل مُعالج معلومات قوي جدًّا.
ما هي المشاكل التي قد تحدث في الجهاز العصبي؟
يمكن للعديد من المشاكل أن تؤثر في الجهاز العصبي، بما في ذلك:
الإصابات التي تُخرب الخلايا العصبية أو تقطع الأعصاب
حالات العدوى، مثل التهاب السَّحايا أو التهاب الدماغ
انسداد أو تمزق الأوعية الدموية التي تغذي الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية
الضرر في الألياف العصبية الناجم عن داء السكري أو التصلب المتعدِّد.
حالما تتموت الخلايا العصبية في الدماغ أو الحبل الشوكي، فلا يمكنها النمو مجددًا.ولكن، يمكن في بعض الأحيان للخلايا الدماغية المجاورة أن تتعلم كيف تنوب عن خلايا الدماغ المتموتة.يمكن أن تنمو الألياف العصبية من جديد في بعض الأحيان إذا لم يتضرر جسم الخلية.قد يستغرق نمو الألياف العصبية مجددًا عدة أشهر.قد يتمكن الأطباء في بعض الأحيان من خياطة أعصاب أصغر مع بعضها بعضًا، واستعادة وظيفتها من جديد.لا يمكن للأطباء إصلاح الحبل الشوكي أو الدماغ.
كيف يؤثر العمر في الجهاز العصبي؟
مع تقدُّم الأشخاص في السن، يتراجع لديهم عدد الخلايا العصبية في الدماغ.بالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا، فإن كبار السن يكونون أكثر عرضة لما يلي:
صعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة أو تعلم أشياء جديدة
صعوبة في استخدام الكلمات
ردات فعل أبطأ
ضعف الإحساس في الجلد
الخَرَق وسوء الأداء الجسدي
بطء ردود الفعل أو المنعكسَات
يمكن للممارسات التالية أن تزيد من كفاءة الدماغ لمدة أطول:
التمارين الرياضية
الحد من تناول الكحول
تجنّب التدخين
علاج مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدَّم، أو ارتفاع مستوى الكوليسترول، أو السكري