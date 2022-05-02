الجهاز العصبيّ هو النظام الجسدي لمعالجة المعلومات والتواصل.يتلقى هذا الجهاز الرسائل، ويعالج المعلومات، ثم يرسل إشارات إلى بقية أجزاء الجسم ليخبرها بما ينبغي عليها القيام به.

لَمحَةٌ عامَّة عن الجهاز العصب... فيديو

يتكون الجهاز العصبي مما يلي:

الدماغ

الحبل الشوكي (النُّخاع الشوكي)

الأعصَاب

يمارس الجهاز العصبي دورًا في كل شيء يقوم به الشخص، كالتفكير، والكلام، والأفعال.

يمكن تشبيه الدماغ إلى وحدة المعالجة المركزية في جهاز الحاسب

يستقبل الدماغ المعلومات من العينين، والأذنين، والأنف، وغيرها من الأعضاء الحِسِّيَّة.ويقوم بمعالجة المعلومات ويولد الأفكار.ثم يرسل الدماغ رسائل إلى الجسم.على سَبيل المثال، يُخبرُ العضلات بكيفية الحركة بحيث يُمكن للشخص المشي، ووالتحدُّث، والقيام بالأشياء التي يريد من جسمه القيام بها.كما يتحكَّم الدِّماغ أيضًا بالكثير مما يفعله الجسم دون أن يفكِّر الشخص بذلك.على سبيل المثال، يقوم الدماغ تلقائيًا بضبط التنفُّس، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.

الحبل الشوكي هو أنبوب طويل من الأعصاب يشبه الكبل الكهربائي السميك.

يمتدُّ الحبل الشوكي من الدماغ إلى أسفل الظهر ضمن المركز الأجوف للعمود الفقري.ترسل الأعصاب في الدماغ الرسائل باتجاه الحبل الشوكي.بعد ذلك تحمل أعصاب أخرى في الحبل الشوكي هذه الرسائل إلى أنحاء الجسم.كما ينقل الحبل الشوكي أيضًا الرسائل من أنحاء الجسم إلى الدماغ.

تشبه الأعصاب أسلاك التوصيل.

يحتوي كل عصب على ألياف تمتد من العديد من الخلايا العصبية.تتحزم الألياف معًا لتدعيم قوتها ولحمايتها من الإصابة.

يتكون الجهازُ العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي.تُسمى الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي بالجهاز العصبي المحيطي.