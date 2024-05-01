هناك المليارات والمليارات من الخلايا العصبية في الدماغ، والنخاع الشوكي، وضمن مجموعات خارج الحبل الشوكي تمامًأ.

تمتلك كل خلية عصبية جسمًا مجهريًا:

يكون جسم الخلية العصبية مسؤولاً عن معالجة العناصر المغذية والحفاظ على حياة الخلية

يحتوي كل جسم خلية عصبية على ألياف واردة إليها وصادرة عنها:

تتلقى الألياف الواردة إشارات من الخلايا العصبية الأخرى أو من المستقبلات في الأعضاء الحسية

تُرسل الألياف الصادرة إشارات إلى الأعصاب الأخرى، أو العضلات، أو الأعضاء أخرى

تنتقل الإشارات باتجاه واحد فقط في الخلية العصبية

في بعض الأحيان يبلغ طول الألياف العصبية عشرات من السنتيمترات.على سبيل المثال، قد يمتد الليف العصبي الواحد من الحبل الشوكي على طول المسافة إلى إصبع القدم.تمتلك بعض الألياف العصبية التي تصل إلى الجلد أو الأعضاء مُستقبلات حسية.على سبيل المثال، يمكن للمستقبلات الموجودة في نهاية الألياف العصبية في الجلد أن تتحسس الأشياء الحادة أو الساخنة.

ونظرًا إلى أنَّ الليف العصبي المفرد صغير جدًّا، فإنَّ الألياف تتحزم مع بعضها لدعم قوتها.تغادر الألياف الكبيرة الحبل الشوكي وتتفرع مثل أغصان الشجرة لتتوجه إلى جميع أجزاء الجسم.تحمل الأعصاب المختلفة إشارات من وإلى أجزاء معينة من الجسم.

ترسل الخلايا العصبية إشاراتها باستخدام مواد كيميائية.

تحدث التغيرات الكيميائية بشكل تدريجي على طول الألياف العصبية

تكون هذه التغيرات سريعة، ولكنها ليست بنفس سرعة التيار الكهربائي

عندما تصل التغيرات الكيميائية نهاية الليف العصبي، فإنه يحرر مواد كيميائية أخرى تُسمى النواقل العصبية

تتدفق النواقل العصبية عبر فجوة مجهرية وتصل إلى المستقبلات الكيميائية لخلية أخرى

تُحرض النواقل العصبية تغيرات كيميائية في تلك الخلية الأخرى

إذا كانت تلك الخلية هي خلية عصبية، فإن التغيُّرات الكيميائيَّة التصاعدية تستمرُّ في أسفل ألياف تلك الخلية لتمرير الإشارة

للمساعدة على انتقال الإشارات الكيميائية بسرعة، تكون الألياف العصبية مغلفة بطبقة دهنية تسمى غمد الميالين.في حال تضرُّر غمد المايلين، فقد لا يجري تمرير الرسائل أو يجري ببطء أكثر على طول الأعصاب.