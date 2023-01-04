كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الحمامى العقِدَة؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الحمامى العقِدَة؟

يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالحمامى العَقِدَة عن طريق مُعاينة العُقيدات على الجلد.وفي بعض الأحيان يقوم الأطباء للتأكُّد من التشخيص بأخذ خزعة (أخذ قطعة صغيرة من النسيج لتفحصها تحت المجهر).

لمعرفة سبب الحُمامى العقدة ، قد يقوم الأطباءُ باختبارات أخرى، مثل: