ما هي الحُمامى العَقِدة؟
الحُمامى العَقِدة Erythema nodosum هي استِجابة التهابيَّة في طبقة الدهن تحت الجلد.وهي تُسبِّبُ عُقيدات حمراء أو أرجوانيَّة تحت الجلد، وغالبًا على الظنبوب shins (الجزء الأمامي من الساق).
تُعدُّ الحُمامى العَقِدة أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر، خُصوصًا النِّساء
وهي تنجم عن استجابةٍ لدواء أو عدوى عادةً
بالإضافة إلى العُقيدات على الجلد، قد يُعاني المريض من الحمَّى وألم المَفاصِل
تتحسَّن الحالة من تلقاء نفسها في غضون 3 إلى 6 أسابيع عادةً
ما الذي يُسبِّبُ الحُمامى العُقديَّة؟
تنطوي الأَسبَاب الشائعة على:
احالات العدوى، بما فيها العدوى بالمكوَّرات العقديَّة
الساركويد أو الغرناوية Sarcoidosis (مرض يتسبَّب في نمو كتل صغيرة من الخلايا المناعية في العديد من أعضاء الجسم)
تنطوي الأسباب الأقل شيوعًا على:
أدوية مُعيَّنة، بما في ذلك المضادَّات الحيوية وحبوب منع الحمل
الحمل
داء باجيت Behçet disease، وهو التهاب طويل الأمد (تورُّم) في أوعية الدَّم يمكن أن يُسبِّبَ قرحاتٍ فمويَّةٍ وتناسليَّةٍ مؤلمة وبثرات جلدية وأحيانًا مشاكل في العينين أو المفاصل أو الأعضاء
أنواع مُعيَّنة من السَّرطان
ما هي أعراضُ الحُمامى العَقِدَة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
عُقيدات مؤلمة بلون أحمرَ أو أرجوانيَّ، تظهر على الظنبوب عادةً
الحُمَّى
ألم المفاصل
Photo provided by Thomas Habif, MD.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الحمامى العقِدَة؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالحمامى العَقِدَة عن طريق مُعاينة العُقيدات على الجلد.وفي بعض الأحيان يقوم الأطباء للتأكُّد من التشخيص بأخذ خزعة (أخذ قطعة صغيرة من النسيج لتفحصها تحت المجهر).
لمعرفة سبب الحُمامى العقدة ، قد يقوم الأطباءُ باختبارات أخرى، مثل:
الأشعّة السينية للصدر
اختبارات الدم
اختبار للجلد حول السل أو التدرُّن
كيف يُعالج الأطباءُ الحمامى العقِدَة؟
تتحسَّن الحُمامى العَقِدة من تلقاء نفسها بعد 3 إلى 6 أسابيع.إذا كانت الحُمامى العقدة ناجمةً عن عدوى، سيقُوم الأطباء بمُعالجة العدوى.قد تُساعد الإجراءات الآتية على تخفيف الألم:
الرَّاحة في الفراش
الكمادات الباردة
الإبقاء على الساق في وضعية مرتفعة
أخذ مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين)
في بعض الأحيان، قد يطلب الطبيبُ من المريض أخذ يوديد البوتاسيوم للمساعدة على تخفيف الأعراض
الستيرويدات القشريَّة (أدوية للتقليل من التورُّم) في بعض الأحيان