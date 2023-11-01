ما هُوَ التِهاب الهَلل؟
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Allen W.Mathies, MD, California Emergency Preparedness Office, Immunization Branch, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
التهاب الهَلل cellulitis هو عدوى بكتيرية في الجلدِ،
وهُوَ عدوى جلدية شائعة يمكن أن تنتشر بسرعة وتكون شديدةَ الخطورة
تكُون المنطقة المُصابة مُؤلمةً وبلونٍ أحمر وساخِنَة ومُتورِّمة
يكون التهاب الهلل أكثر شُيوعًا على الساقينِ ولكنَّه قد يحدث في أيِّ مكان.
إذا وصلت العدوى إلى مجرى الدَّم، يمكن أن تكون مُهدِّدة للحياة
ما الذي يُسبب التهابَ الهلل؟
ينجم التِهاب الهلل عن الجراثيمِ (البكتيريا) التي تصل إلى داخل الجلد.غالبًا ما تدخل البكتيريا البدن عبر الشقُوق الصغيرة في الجلد، والتي تنجُم عن تعرض الجلد للخُدوش، والانثقاب، والجراحة، والحروق، والعدوى الفطريَّة، وعضات الحيوانات، والأمراض الجلدية.ولكن، يُمكن أن تحدُث هذه العدوى أيضًا في الجلد الذي لا يبدو أنَّه مُصاب بشكلٍ واضحٍ.
غالبًا ما ينجم التهاب الهلل عن بكتيريا العنقودية (عدوى العنقودية).وتسمى سلالة العنقودية التي يُمكن أن تسبب الالتهاب الخلوي بالعنقودية الذهبيَّة المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA).تكون العنقوديات الذهبية المُقاومة للميثيسيلين (MRSA) مقاومة للعديد من المضادات الحيوية وقد تكون صعبة العلاج.
يكون الأشخاصُ الذين يُعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة أكثرَ ميلًا للإصابة بعدوى تسبب الالتهاب الخلوي.
يُواجه الأشخاصُ زيادةً في خطر الإصابة بالالتهاب الخلوي على نحو متكرر إذا كان لديهم:
بدانة
ضعف في الجهاز المناعي
أمراض جلديَّة أخرى مثل الإكزيمة أو قدم الرياضي
تورم في الذراع أو الساق
إصابة في أحد أوردة الساق تمنع جريان الدَّم بشكل طبيعي
ما هِيَ أعرَاض التهاب الهلل؟
احمِرار في الجلد وتورُّم وسُخونة وألم
فُقاعات مع سائل أصفر في بعض الأحيان
الحمَّى أحيانًا وتورم العقد اللمفية (غدد مُنتفخة)
يبدأ التِهاب الهلل عادةً على شكل بقعةٍ حمراء صغيرة مؤلمة بعض الشيء.يمكن أن تصبح المنطقة المصابة أكبر حجمًا بسرعة؛وفي غُضون يومين، يُمكن أن تنتشر من بقعة بحجم ربع دولار على ربلة الساق لتُغطِّي الجزء السفلي منها بأكمله.
إذا دخلت العدوى إلى مجرى الدَّم، يُمكن أن يُعاني المريض من حمَّى شديدة وانخفاض ضغط الدَّم وتوقُّف وظائف بعض أعضاء الجسم (الإنتان).
كيف يمكن للأطبَّاء مَعرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الهلل؟
يُشخِّصُ الأطباءُ التهابَ الهلل استنادًا إلى مظهر الجلد.لا توجد اختبارات للتأكد من الحالة،ولكن، قد يقوم الأطباءُ بفُحوصات مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية للتأكد من أن الاحمرار والتورم في الساق ليس ناجمًا عن جلطة دموية.
ينبغي استشارة الطبيب فورًا إذا كانت منطقةٌ على الجلد حمراء ومتورِّمة ومؤلمة.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب الهلل؟
المضادَّات الحيوية للقضاء على البكتيريا
عادةً ما يأخذ المريضُ المضادَّات الحيوية عن طريق الفم، ولكن في بعض الأحيان وعندما تكون هناك عدوى خطيرة، تُعطى له عن طريق الوريد (IV) في المستشفى
إذا كان لدى المريض التهاب الهلل في ساقه، سيطلب منه الأطباءُ رفعها
كيف يُمكن الوِقاية من التهاب الهلل؟
ينبغي الحفاظ على نظافة جروح الجلد وتغطيتها بضمادٍ وتطبيق رُهيم يحتوي على مضاد حيوي لوقايتها
ينبغي معالجة حالات عدوى القدم الفطرية (مثل قدم الرياضي) والحالات الجلدية الأخرى، وذلك للمساعدة على شفاء أيَّة تشققات في الجلد
إذا كان المريض يُعاني من السكَّري أو ضعف الدورة الدموية، ينبغي عليه تفحص القدمين كل يوم واستخدام مُرطب للبشرة وتجنب الإصابة عن طريق ارتداء الأحذية المناسبة