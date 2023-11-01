ينجم التِهاب الهلل عن الجراثيمِ (البكتيريا) التي تصل إلى داخل الجلد.غالبًا ما تدخل البكتيريا البدن عبر الشقُوق الصغيرة في الجلد، والتي تنجُم عن تعرض الجلد للخُدوش، والانثقاب، والجراحة، والحروق، والعدوى الفطريَّة، وعضات الحيوانات، والأمراض الجلدية.ولكن، يُمكن أن تحدُث هذه العدوى أيضًا في الجلد الذي لا يبدو أنَّه مُصاب بشكلٍ واضحٍ.

غالبًا ما ينجم التهاب الهلل عن بكتيريا العنقودية (عدوى العنقودية).وتسمى سلالة العنقودية التي يُمكن أن تسبب الالتهاب الخلوي بالعنقودية الذهبيَّة المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA).تكون العنقوديات الذهبية المُقاومة للميثيسيلين (MRSA) مقاومة للعديد من المضادات الحيوية وقد تكون صعبة العلاج.

يكون الأشخاصُ الذين يُعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة أكثرَ ميلًا للإصابة بعدوى تسبب الالتهاب الخلوي.

يُواجه الأشخاصُ زيادةً في خطر الإصابة بالالتهاب الخلوي على نحو متكرر إذا كان لديهم: