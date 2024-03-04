تشتمل الأذن الخارجية على شحمة الأذن والقناة السمعية (قناة الأذن).القناة السمعية هي الأنبوب الذي يصل الجزء الخارجي من الأذن بطبلة الأذن.
الأذن الخارجية
ما هي العيوب الخلقية في الأذن؟
تكون العيوب الخلقية في الأذن ظاهرة منذ الولادة أو بعد فترة قصيرة من الولادة.
قد تكون أذن الطفل صغيرة جدًا، أو ذات شكل غير طبيعي، أو مفقودة
قد تكون النقاة السمعية مفقودة لدى بعض الأطفال، وقد لا يمتلكون طبلة أذن، مما يؤثر في السمع
يقوم الأطباء بعمل جراحي لجعل الأذن غير الطبيعية تبدو طبيعية أكثر
قد يحتاج الأطفال إلى استخدام أجهزة خاصة تساعدهم على السمع
كيف يعالج الأطباء العيوب الخلقية في الأذن؟
تعتمد المعالجةُ على الجزء المُصاب من الأذن.
إذا كانت الأذن صغيرة جدًا أو لم تتشكل بشكلٍ صحيح، فسوف يقوم الأطباء بجراحة لإعادة بناء الأذن، وقد يستخدمون أذنًا اصطناعية (تعويضية)، أو نسيجًا من الأضلاع، أو غرسة
إذا كانت القناة السمعية مفقودة أو غير مفتوحة بشكل كامل، فسوف يُجري يقوم الأطباء عملًا جراحيًا لتحسين الفتحة
إذا كانت طبلة الأذن مفقودة أو مشوَّهة، فيمكن للأطباء في بعض الأحيان إجراء عملية جراحية لإعادة بناءها، ولكن يحتاج الأطفال في كثير من الأحيان إلى زراعة وسيلة خاصة للمساعدة على السمع