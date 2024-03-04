تعتمد المعالجةُ على الجزء المُصاب من الأذن.

إذا كانت الأذن صغيرة جدًا أو لم تتشكل بشكلٍ صحيح، فسوف يقوم الأطباء بجراحة لإعادة بناء الأذن، وقد يستخدمون أذنًا اصطناعية (تعويضية)، أو نسيجًا من الأضلاع، أو غرسة

إذا كانت القناة السمعية مفقودة أو غير مفتوحة بشكل كامل، فسوف يُجري يقوم الأطباء عملًا جراحيًا لتحسين الفتحة