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لمحة عامة عن حالات العدوى بفيروسات الهِرْبس

حسبKenneth M. Kaye, MD, Harvard Medical School
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445
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تنجم بعضُ حالات العدوى فيروسية الشائعة عن مجموعة من الفيروسات التي تُسمى فيروسات الهربس.يمكن لثمانية أنواع من الفيروسات الهربسية المختلفة أن تصيب البشر:

هل تعلم...

  • تُسبِّبُ جميعُ فيروسات الهربس عدوى طوال العمر، لأن الفيروسَ يبقى خاملًا في بعض الخلايا التي يصيبها بالعدوى.

تسبب جميع فيروسات الهربس عدوى مدى الحياة لأن الفيروس يبقى داخل الخلية المضيفة في حالة غير نشطة (نائمة أو كامنة).ويستعيد الفيروسُ نشاطه في بعض الأحيان، ممَّا يؤدي إلى حدوث المزيد من نوبات المرض.يمكن للأعراض الناجمة عن إعادة التنشيط أن تكونَ مختلفة عن أعراض العدوى الأوّلية.كما يمكن أن تحدثَ إعادة التنشيط بسرعة أو بعد سنواتٍ من الإصابة الأوَّليَّة بالعدوى.(انظُر أيضًا لمحة عامة عن حالات العدوى الفيروسية)

علاج عدوى فيروسات الهِرْبس

تمَّ تطوير بعض الأدوية المضادة للفيروسات لمعالجة حالةٍ أو أكثر من حالات العدوى بفيروس الهربس.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.