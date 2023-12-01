لمحة عامة عن حالات العدوى بفيروسات الهِرْبس

تنجم بعضُ حالات العدوى فيروسية الشائعة عن مجموعة من الفيروسات التي تُسمى فيروسات الهربس.يمكن لثمانية أنواع من الفيروسات الهربسية المختلفة أن تصيب البشر:

هل تعلم...

تسبب جميع فيروسات الهربس عدوى مدى الحياة لأن الفيروس يبقى داخل الخلية المضيفة في حالة غير نشطة (نائمة أو كامنة).ويستعيد الفيروسُ نشاطه في بعض الأحيان، ممَّا يؤدي إلى حدوث المزيد من نوبات المرض.يمكن للأعراض الناجمة عن إعادة التنشيط أن تكونَ مختلفة عن أعراض العدوى الأوّلية.كما يمكن أن تحدثَ إعادة التنشيط بسرعة أو بعد سنواتٍ من الإصابة الأوَّليَّة بالعدوى.(انظُر أيضًا لمحة عامة عن حالات العدوى الفيروسية)