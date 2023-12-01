لمحة عامة عن حالات العدوى بفيروسات الهِرْبس

تنجم بعضُ حالات العدوى فيروسية الشائعة عن مجموعة من الفيروسات التي تُسمى فيروسات الهربس.يمكن لثمانية أنواع من الفيروسات الهربسية المختلفة أن تصيب البشر:
تُسبِّبُ ثلاثة أنواعٍ من فيروسات الهربس - النوع الأول من فيروس الهربس البسيط herpes simplex virus type 1، والنوع الثاني من فيروس الهربس البسيط herpes simplex virus type 2، والفَيروس النُّطَاقِيّ الحُماقِيّ varicella-zoster virus (النوع الثالث من فيروسات الهربس الذي يسبّب الحُماق chickenpox وداء المنطقة shingles) حالات العدوى المؤدِّية إلى ظهور بثور على الجلد أو الأغشية المخاطية.
يُسبِّبُ فيروسُ إبشتاين-بار (النوع 4 من فيروسات الهربس) كثرة الوحيدات العدوائية؛ وقد يشارك في بعض أنواع السرطان (مثل السرطان الأنفي البلعومي الأنفي ولِمفومَة بوركيت ولِمفومَة هُودجكِين).
يُعدُّ الفيروسُ المُضخِّم للخلايا (النوع الخامس من فيروسات الهربس- أحدَ أسباب حالات العدوى الخطيرة عند حديثي الولادة، وعند الأشخاص الذين يعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة.كما يمكن أن يُسبِّبَ أعراضًا مشابهة لأعراض الإصابة بكَثرَة الوَحيدات العدوائية عند الأشخاص الذين لديهم جهازٍ مناعيٍّ سليم.
يُسبِّبُ فيروسا الهربس البشري السادس والسابع حدوث عدوى في مرحلة الطفولة تُسمَّى الوَردِيَّة الطِّفلِيَّة roseola infantum .
كما يسبّب فيروس الهربس البشري 8 البشري سرطانات معينة (ساركومة كابوزي وبعض أنواع اللمفومة)، في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مثل الأشخاص الذين يعانون من الإيدز.
هل تعلم...
تسبب جميع فيروسات الهربس عدوى مدى الحياة لأن الفيروس يبقى داخل الخلية المضيفة في حالة غير نشطة (نائمة أو كامنة).ويستعيد الفيروسُ نشاطه في بعض الأحيان، ممَّا يؤدي إلى حدوث المزيد من نوبات المرض.يمكن للأعراض الناجمة عن إعادة التنشيط أن تكونَ مختلفة عن أعراض العدوى الأوّلية.كما يمكن أن تحدثَ إعادة التنشيط بسرعة أو بعد سنواتٍ من الإصابة الأوَّليَّة بالعدوى.(انظُر أيضًا لمحة عامة عن حالات العدوى الفيروسية)
علاج عدوى فيروسات الهِرْبس
تمَّ تطوير بعض الأدوية المضادة للفيروسات لمعالجة حالةٍ أو أكثر من حالات العدوى بفيروس الهربس.