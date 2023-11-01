دَاء المبيضات

دَاء المبيضَّات هُوَ عَدوى فطرية تنجُم عن العديد من أصناف المبيضَّة، خُصوصًا المُبيضَّة البيضاء،

ويُعدًّ النَّوع الأكثر شُيُوعًا لداء المبيضَّات عَدوى سطحيَّة في الفم أو المهبل أو الجلد تُسبِّبُ بُقعاً بيضاء أو حمراء وحكَّةً او تهيُّجاً او كليهما.

قد يُعاني المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ من عَدوى خطيرة في المريء وأعضاء داخليَّة أخرى.

يجري تفحُّص عَيِّنَة من المادَّة المصابة تحت المجهر ويجري إرسالها إلى المختبر لاستنباتها.

قد يجري تطبيق الأدوية المُضادَّة للفطريات على المنطقة المُصابة مُباشرةً أو يجري أخذها عن طريق الفم، ولكن تحتاج العدوى الخطيرة إلى أخذ أدوية عن طريق الوريد.

المبيضة هي خميرة توجد بشكل طبيعي على الجلد وفي الأمعاء، وفي منطقة الأعضاء التناسليَّة.والمبيّضة Candida لا تُؤدِّي إلى أيَّة مشاكل عادةً عندما تكون موجودةً في هذه المناطق،ولكن يُسبِّب الفطر أحيانًا عَدوى في الجلد أو عدوى في الفم (يُصيب الغشاء المُخاطي) أو عَدوى في الفرج والمهبل.يمكن أن تَحدُثَ هذه العدوى عند الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعيّ سليم، ولكنَّها أكثر شُيوعًا أو مستمرة بشكلٍ أكثر عند المصابين بالسكَّري، أو السرطان، أو الإيدز وعند الحوامل.يشيع داء المبيضات في الفم والمريء عند المصابين بالإيدز،كما يشيعُ داء المبيضَّات أيضًا عندَ الأشخاص الذين يأخذون مُضادَّات حيويَّة، وذلك لأنَّ المُضادَّات الحيوية تقضي على البكتيريا التي تعيش في الجسم بشكلٍ طبيعيٍّ وتُنافِسُ المبيضَّة Candida، ممَّا يسمح بنمو المبيضَّة Candida من دون رادعٍ.

يُسبِّبُ داء المبيضَّات الانزعاجَ ولكن من النادر أن يُشكِّل تهديدًا لحياة المريض،ومع ذلك تبقى بعض أشكاله خطيرةً،وهي تنطوي على:

داء المبيضات الغَزويّ

وجود داء المبيضَّات في الدَّم (الشكل الأكثر شُيُوعًا لداء المبيضات الغزويّ)

(انظر أيضًأ لمحة عامة عن حالات العدوى الفطرية، وداء المبيضَّات [عدوى خمائر] في الجلد، وعدوى الخميرة المهبلية).

بالنسبة إلى داء المبيضات الغَزويّ، تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل صمامات القلب والدماغ والطحال والكلى والعينين.يحدُث داء المبيضات الغزويّ بشكلٍ رئيسيٍّ عند الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ وعند الأشخاص الذين يُقيمون في المستشفيات.يُعدُّ داء المبيضات من أكثر أنواع العدوى شُيوعًا التي يجري اكتسابها في المستشفى.

داء المبيضات في المريء هُوَ أحد الأمراض التي تشير إلى أن عدوى فيروس العوز المناعي البشري أصبَحت إصابة بالإيدز (يُسمَّى مرضَا مُعرِّفًا للإيدز).

وُجود المبيضات في الدم هو الحالة التي تحدث عندما تنتشر عدوى المبيضات عبر مجرى الدم.وُتعد عدوى خطيرة.وتُعدُّ المبيضَّة Candida سبباً شائعًا لعدوى مجرى الدَّم في الولايات المُتَّحِدَة.ويزداد خطرُ الإصابة بهذه العَدوى بسبب حالات مُعيَّنة، مثل الآتي:

جراحة كُبرَى

استخدام الخطوط أو الأنابيب الوريدية، خُصوصًا أنبوب يجري إدخاله في أحد الأوردة الكبيرة في العُنق أو الجزء العلوي من الصدر أو الأربية (القثطار الوريدي المركزي) أو أنبُوب يُستخدم للتغذية (التغذية الوريدية).

استخدام مُضادات حيوية مُعيَّنة

يُعدُّ وُجود المبيضَّات في الدَّم قاتلاً إذا لم تجرِ مُعالجته على الفَور.

أعراض داء المبيضات تُؤدِّي عدوى الفم (السُّلَاق) إلى التالي: بُقع دهنيَّة بيضاء مُؤلِمة في داخل الفم

تشقُّقَات cheilitis في زوايا الفم

لسان أملَس بلونٍ أحمر يُسبب الألم دَاء المبيضات في الفم السلاق (تحت أطقم الأسنان السنية) في داء المُبيضات الفموي، تتشكل بقع بيضاء مؤلمة في الفم، على سبيل المثال تحت التعويضات السنية (الصورة العلوية) أو على اللسان (الصورة السفلية). ... قراءة المزيد Images courtesy of Jonathan Ship, MD. السُلاق (الشفتين) قد تتشكل بقع بيضاء مؤلمة على باطن الشفتين في سياق الإصابة بداء المبيضات الذي يُصيب الفم. © Springer Science+Business Media السُلاق (اللسان) قد تتشكل بقع بيضاء مؤلمة على اللسان في سياق الإصابة بداء المبيضات الذي يُصيب الفم. © Springer Science+Business Media السلاق (تحت أطقم الأسنان السنية) في داء المُبيضات الفموي، تتشكل بقع بيضاء مؤلمة في الفم، على سبيل المثال تحت التعويضات السنية (الصورة العلوية) أو على اللسان (الصورة السفلية). ... قراءة المزيد Images courtesy of Jonathan Ship, MD. السُلاق (الشفتين) قد تتشكل بقع بيضاء مؤلمة على باطن الشفتين في سياق الإصابة بداء المبيضات الذي يُصيب الفم. © Springer Science+Business Media السُلاق (اللسان) قد تتشكل بقع بيضاء مؤلمة على اللسان في سياق الإصابة بداء المبيضات الذي يُصيب الفم. © Springer Science+Business Media بُقع في المريء تُسبِّبُ الألم أو صعوبة في البلع. داء المُبيّضات (المريء) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفحًا جلديًا ناجمًا عن فطور المبيضة. Image provided by Thomas Habif, MD. طفح يُسبب الحرق عندما يُصاب الجلد بالعدوى.تنجم بعض أنواع طفح الحفاظ عن المبيضَّة Candida. إذا انتشرَت العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، تُصبِح أكثر خطورة،حيث يُمكن أن تُسبِّب الحمَّى والنفخة القلبيَّة heart murmur وتضخُّم الطحال وانخفاض خطير في ضغط الدَّم (الصَّدمة) وانخفاض في إنتَاج البول.يُمكن أن تُؤدِّي العدوى في الشبكيَّة والأجزاء الداخلية للعين إلى العَمَى. إذا كانت العدوى شديدةً، قد تتوقف عدة أعضَاء عن العمل ويُمكن أن تحدُث الوفاة.

تشخيص داء المبيضات فحص واستنبات عيِّنةٍ من الدم أو النسيج المصاب

اختِبارات الدم في بعض الأحيان تكُون حالات عديدة للعدوى بالمبيضَّة واضحةً من خلال الأعراض وحدها، ولتأكيد التَّشخيص، ينبغي على الطبيب التعرُّف إلى الفطريات في عَيِّنَة يجري تفحُّصها تحت المجهَر،ويمكن إرسال عينات من الدَّم أو النُّسج الأخرى المُصابة إلى المختبر لاستنباتها وتفحُّصها بهدف التعرُّف إلى الفطر. قد يقوم الأطباء بإجراء اختبار للدَّم يُسمَّى اختبار T2Candida للتَّحرِّي عن المبيضة في الدَّم بسرعة ودقة.وقد تُجرَى اختبارات أخرى تتحرى عن المادة الوراثية في المكروبات، بما في ذلك التفاعل التسلسلي للبوليميراز (PCR).يستخدم اختبار التفاعل التسلسلي للبوليميراز (PCR) لإنتاج نسخ عديدة من الجين من مكروب، مما يجعل التعرف إلى المكروبات أسهل بشكل كبير. إذا جَرَى تشخيصُ داء المبيضات، قد يقوم الأطباء بفحص العينين لتحديد ما إذا كانت هناك عدوى فيهما.