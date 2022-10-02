داء الصَّفَر (داء الأَسكاريس) Ascariasis

تبدأ العدوى عندما يبتلع الشخصُ بيوضَ الصَّفَر Ascaris المخصّبة.ولا يمكن أن تسبّب العدوى إلّا البيوض الملقحة أو المخصّبة.قد يبتلع الأشخاص البيوض من الطَّعَام الذي تعرّض للتلوُّث من خلال التعامُل مع التربة التي تلوَّثت بالبراز البشري (الغائط) الذي يحتوي على هذه البيوض.كما يمكن أن تحدثَ العدوى عندما يضع الأشخاص أيديهم أو أصابعهم الملوّثة في أفواههم.تكون بيُوض الصَّفَر Ascaris قاسية، ويمكن أن تبقَى على قيد الحياة في التربة لسنوات.

وعندما يجري ابتلاعُها، تفقس هذه البيُوض Ascaris وتطلق اليَرقات larvae في الأمعاء.وتهاجر كلُّ يرقة من خلال جدار الأمعاء الدقيقة، وتُحمَل عن طريق الأَوعِيَة اللِّمفية ومجرى الدَّم إلى الرئتين.وعندما تدخل الرئتين، تمرُّ اليرقة إلى الحويصلات الهوائية (الأسناخ)، وتتحرَّك صعودًا في الجهاز التنفُّسي نحوَ الحلق، وتُبتَلع.تنضج اليرقةُ في الأمعاء الدقيقة، حيث تبقى كدودة بالغة.تستغرق هذه العمليةُ من شهرين إلى ثلاثة أشهر.يتراوح طولُ الديدان البالغة ما بين 6 إلى 20 إنش (15 إلى 51 سم)، وقطرها ما بين 1/10 إلى 2/10 إنش (¼ إلى ½ سم).وهي تعيش من سنة إلى سنتين.تُفَرغ البيُوضُ التي تضعها الديدان البالغة في البراز، وتتخلَّق في التربة، وتبدأ دورة العدوى مَرَّةً أخرى عندما تُبتَلع.

دورة حياة الصَفَر الخراطيني Ascaris lumbricoides الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

كما يمكن أن يُصابَ المرضى بعدوى الصَّفَر الخِنْزيرِيّ التي تأتي من الخنازير.تبدأ العدوى عندما يبتلع الشخص البيوض المُخصَّبة، وذلك بسبب تلوث يديه من خلال التعامل مع الخنازير المصابة أو تناول الخضار أو الفواكه الملوثة ببراز الخنازير.لم يُحسم بعد ما إذا كان الصفر الخنزيري هو كائنات مختلفة عن الصفر الخراطيني.