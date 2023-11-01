داء المشوكات Echinococcosis (عَدوَى شَريطِيَّة الكِلاب)

داء المشوكات (عدوى شَريطِيَّة الكلاب) هي عدوى تسبِّبها الديدان الشَّريطِيَّة من نوع المُشوِكَة الحُبَيبِيَّة Echinococcus granulosus والمُشوِكَة العَديدَة المَساكِن Echinococcus multilocularis.تتسبَّب هذه الدودة الشَّريطِيَّة في البشرَ بظهور كيساتٍ أو كُتَل في الكبد أو غيره من الأعضاء.

يُصَاب البشر عادة بالعدوى عندما يبتلعون من دون قصد الترابَ أو الماء أو الطعام الملوَّث ببيُوض المُشوكة من براز الكلب.

تتشكل الكيساتُ في الكبد أو الرئتين أو في عضو آخر، وتسبب أعراضًا مختلفة ، بما في ذلك الألم.

يطلب الأطباءُ اختبارات تصويرية (مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب) لتحرّي الكيسات، واختبارات دموية للتحقق من وجود الأجسام المضادة للدودة الشريطية، وتحليل سائل الكيسة لتأكيد التشخيص.

تنطوي المعالجة عادةً على إزالة الكيسات أو تصريفها، وحقن محلول ملحي لقتل الطفيلي، ومن ثم استئصالها، وإعطاء دواء ألبيندازول.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية وعدوى الدودة الشريطية).

تعيش الدودة الشَّريطِيَّة البالغة من نوع المُشوِكَة الحُبَيبِيَّة والمُشوِكَة عَديدَة المَساكِن في أمعاء الكلاب أو غيرها من ذوات النَّاب (مثل الثعالب أو الذئاب).تصيب هذه الدودة الشَّريطِيَّة البشرَ أحيانًا، ممَّا يتسبَّب بظهور كيساتٍ في الكبد أو غيره من الأعضاء.

المُشوِكَة الحُبَيبِيَّة Ehinococcus granulosus شائعة في مناطق تربية الأغنام في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندة وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.كما أنه نادرًا ما توجد في بعض أجزاء أمريكا الشمالية.

توجد المُشوِكَة العَديدَة المَساكِن Ehinococcus multilocularis بشكل رئيسي في أوروبا الوسطى وألاسكا وكندا وسيبيريا.كما أنها توجد في حالات نادرة في الولايات المتحدة القارية في وايومنغ، وداكوتاس، وأعلى الغرب الأوسط.

دورةُ حَياة شَريطيَّة الكلاب تُصاب الكلاب، وخاصَّة كلاب القطيع، عندما تبتلع كيسات الدودة الشَّريطِيَّة الموجودة في أنسجة الحيوانات المصابة بالعدوى (مثل الأغنام أو الماعز أو الماشية أو الخنازير).تتطوَّر الكيسات (تُسمى الكيسات العدارية) إلى ديدان شريطية بالغة في أمعاء الكلب.وتمرِّر الكلاب المصابة بالعدوى بيوضَ الدودة الشَّريطِيَّة في البراز.تبتلع الأغنامُ الماشية والماعز والخنازير بيوضَ الدودة الشَّريطِيَّة في التربة الملوثة ببراز الكلاب.وداخل هذه الحيوانات، تفقس البيُوض وتتخلَّق إلى كيسَات في الأعضاء الداخلية للحيوان. يُصَاب البشر (الرُّعاة غالبًا) عندما يبتلعون من دون قصد الترابَ أو الماء أو الطعام الملوَّث ببيُوض المُشوكة من براز الكلب. وتبقى بيوضُ المشوكة Echinococcus حيةً في التربة لمدة تصل إلى سنة.كما قد تكون البيُوضُ موجودة أيضًا على فراء الحيوانات المصابة بالعدوى.وبعدَ أن يلمس الأشخاصُ حيوانًا مُصابًا، قد تُلتَقط البيوض، وتنتقل من أيديهم إلى أفواههم أو إلى الطعام، وبذلك يُصَابون بالعدوى. تفقس البيُوضُ في الأمعاء، وتُطلِق كراتٍ تحتوي على يَرقات الشَّريطِيَّة.تخترق الكراتُ جدارَ الأمعاء، وتسير من خلال مجرى الدَّم إلى مختلف الأعضَاء، مثل الكبد والرئتين.وفي هذه الأعضَاء، تتخلَّق هذه الكرات إلى كيسَات تكبر تدريجيًا، ويمكن أن تسبِّب الأَعرَاض في الأشخاص.وتُسمَّى العدوى الناتجة عن ذلك داء المُشوِكات echinococcosis. دورة حياة الدودة المشوّكة (شريطيّة الكلاب) الصورة مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا.

أعراض داء المشوكات تشتمل أعراضُ داء المُشوِكات على ما يلي: ألم البطن واليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين) إذا تشكَّلت الكيسَات في الكبد

ألم الصدر ونفث الدَّم أو محتويات الكيسَات إذا تشكَّلت الكيسَات في الرئتين

طفح أو تفاعل تحسُّسي شَديد يهدِّد الحياة (الحساسية المفرطة أو التأق anaphylaxis)

علاج داء المشوكات الإزالة أو التصريف الجراحيَّان للكيسة

حقن محلول ملحي للقضاء على الطفيلي

ألبيندازول Albendazole يمكن للأطباء في كثير من الأحيان إزالة كيسة المشوكة الحبيبية جراحيًّا أو تصريف السائل منها بإبرة.ولتصريف الكيسة، تُستخدم الموجات فوق الصوتية لتوجيه وضع الإبرة؛ثم يقومون بسحب سائل الكيسة، وحقن محلول ملحي في الكيسة لقتل الطفيليات، وتصريف المحلول منها.يجري استئصال الكتل الناجمة عن المشوكة المتعدّدة المشاكن Ehinococcus multilocularis جراحيًا. ألبيندازول Albendazole هو دواء يُعطى عن طريق الفم، ويُستخدَم لعلاج مجموعة متنوّعة من حالات عدوى الديدان الطفيلية.يُعطى ألبيندازول قبلَ وخلال الإجراءات، مثل الجراحة أو تصريف الكيسة بإبرة، لمنع العدوى من الانتشار إذا تسربت محتويات الكيسة في أثناء الإجراء.يستمر استعمالُ ألبيندازول لمدة 1-6 أشهر بعد الإجراء عادةً.وهو يقلِّل من احتمال عودة أو انتشار الكيسة.يمكن للألبندازول وحده أن يقتل بعض الكيسات.كما انها تستخدم لتثبيط نموِّ الكيسَات التي لا يمكن إزالتها جراحيا أو تصرفها. في قليل من الأحيان، وعندما تكون العدوى شديدة، يُلجأ إلى زرع الكبد.