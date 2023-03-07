عدوى الدماغ بالأميبة: التهابُ الدِّماغ الأمبيي الورمي الحُبَيبي Granulomatous Amebic Encephalitis

التهابُ الدماغ الأميبي الورمي الحبيبي granulomatous amebic encephalitis عدوى نادرة، ومميتة عادة، تصيب الجهازَ العصبي المركزي، ويسبِّبها نوع من الشَّوكَميبَة Acanthamoeba أو البَلمُوثيَّة المَيمونَة Balamuthia mandrillaris، وهما نوعان من الأميبات الحرّة المعيشة Balamuthia mandrillaris, two types of free-living amebas.تحدث عادة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، أو سوء الصحّة عمومًا.

من المحتمل أن تدخلَ الأميبات عبر الجلد أو الرئتين، وتنتشر إلى الدماغ عبر مجرى الدم.

تبدأ أعراضُ التهاب الدماغ الأميبي الورمي الحبيبي تدريجيًا، وتشتمل على التَّخليط الذهنِي والصداع وتغيُّم الرؤية والاختلاجات وقرحات الجلد.

يمكن لاختبارات التصوير والبزل النخاعي أن تساعد الأطباء على استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى.عندما تكون القرحة الجلدية موجودةً، يجري أخذ عيِّنة وفحصها تحت المجهر للبحث عن الأميبات.يمكن لخزعة الدماغ أن تكون تشخيصية أيضًا.

يستخدم الأطباء مجموعةً من الأدوية عادة بما في ذلك ميلتيفوسين لعلاج العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

الأميبات الحرَّة المعيشَة هي أَوَالٍ (كائنات وحيدة الخلية تسبب العدوى) تعيش في التربة أو الماء، ولا تحتاج إلى العيش في الأشخاص أو الحيوانات.وعلى الرغم من أنَّها نادرًا ما تسبِّب عدوى بشرية، لكنَّ أنواعًا معيِّنة من هذه الأَميبَات يمكن أن تسبِّبَ أمراضًا خطيرة تهدِّد الحياة.

تعيش الأميباتُ التي تسبِّب هذه العدوى في الماء والتربة والغبار، في جميع أنحاء العالم.يتعرَّض العديدُ من المَرضَى لهذه الأميبات، ولكنَّ عددًا قليلًا منهم يُصابون بالعدوى.تحدث العدوى عادة في المَرضَى الذين لديهم ضعفٌ في الجهاز المناعي أو تراجع في الصحَّة العامَّة، على الرغم من أنَّ البَلمُوثيَّة المَيمونَة البلموثية الميمونة قد تصيب الأصحَّاء.

وربَّما تدخل الأَميبَات من خلال الجلد أو الرئتين، وتنتشر إلى الدماغ من خلال مجرى الدم.

يختلف التهابُ الدِّماغ الأميبي الورمي الحبيبي عن الْتِهاب السَّحايا والدِّماغِ الأَميبِيّ الأَوَّلِيّ.يمكن لالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي أن يُصيب الأصحاء الذين يسبحون في المياه العذبة.ينجم التهابُ السحايا والدماغ الأميبي الأولي عن الأميبة الحرة المعيشة التي يُعتقد أنها تدخل الجهاز العصبي المركزي من خلال الأنف.

أعراض التهاب الدماغ الأمبيي الورمي الحبيبي تبدأ أعراضُ التهاب الدماغ الأميبي الورمي الحُبيبي تدريجيًا.ويعدُّ التَّخليطُ الذهنِي والصداع والاختِلاجَات من الأعراض الشائعة.كما قد يحدث لدى المَرضَى حمَّى منخفضة الشدَّة، وتشوُّش في الرؤية، وتغيُّرات في الشخصية، ومشاكل في الكلام أو التناسق أو الرؤية.ويمكن أن يُصابَ جانبٌ واحد من الجسم أو الوجه بالشلل. وقد تسبِّب البَلمُوثيَّة المَيمونَة Balamuthia mandrillaris تقرُّحات جِلدية، إضافة الأعراض المذكورة آنفًا. ويموت معظمُ المَرضَى المصابين بالعدوى بعد 7 إلى 120 يومًا من بدء الأَعرَاض عادة.

تشخيص التهاب الدماغ الأمبيي الورمي الحبيبي التصوير المقطعي المحوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

البَزل الشَّوكي

خزعة من القرحات الجلديَّة أو الآفات في الدماغ يُجرَى التصوير المقطعي المحوسب(CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والبَزل النخاعي (البزل القطني) عادة لتشخيص التهابُ الدِّماغ الأمبيي الورمي الحُبَيبي.وتساعد هذه الاختباراتُ على استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى، ولكنَّها لا يمكن أن تؤكِّدَ التَّشخيص عادة. تحتوي قرحاتُ الجلد على الأميبات عادة؛ وإذا كانت موجودة، يجري أخذُ خزعة منها.يمكن لخزعة الدماغ أن تكون تشخيصية أيضًا. غالبًا ما يُشخَّص التهاب الدماغ الأميبي الورمي الحُبيبي بعد الموت.

علاج التهاب الدماغ الأمبيي الورمي الحبيبي مشاركة دوائية يُعالج التِهابُ الدِّماغِ الأميبِي الورمي الحُبيبي وأي قرحات جلدية عادةً من خلال توليفةٍ من الأدوية، بما في ذلك ميلتيفوسين Miltefosine وواحد أو أكثر ممَّا يلي: بنتاميدين (يستخدم عادة لعلاج حالات العدوى الفطرية - دواء مُضاد للفطريات - أو حالات عَدْوى الأوالي)

سلفاديازين أو تريميثوبريم/سلفاميثوكسازول (من المضادَّات الحيوية)

فلوسيتوزين (دواء مُضادَ للفطريَّات)

فلوكونازول أو الأدوية المرتبطة به، مثل فوريكونازول أو إيتراكونازول (من الأدوية المُضادَّة للفطريات)

الأمفوتريسين B (دواء مُضادَ للفطريَّات)

أزيثروميسين Azithromycin أو كلاريثروميسين clarithromycin (من المضادَّات الحيوية) يَجرِي إِعطاءُ بعض هذه الأدوية عن طريق الفم، بينما يَجرِي إعطاء الأخرى عن طريق الحقن.ويمكن استعمال بعضها بأكثر من طريقة. على الرغم من أن ميلتيفوزين يمكن أن يسبّب عيوبًا خلقية عند النساء الحوامل، إلا أن الأطباء يستخدمونه في كثير من الأحيان على أي حال، لأن التهاب الدماغ الأميبي الورمي الحبيبي يكون قاتلَا دون علاج عادةً، لذلك فإن الفوائد المحتملة للمعالجة تفوق الخطر.يجب على النساء في سن الإنجاب اللواتي يتناولن هذا الدواء استخدام تدابير فعالة لمنع الحمل. قد تُستطب الجراحة أيضًا في بعض الأحيان. ويَجرِي تنظيفُ تقرحات الجلد، إذا كانت موجودة.