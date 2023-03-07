عدوى الدماغ الأميبية: التهابُ السَّحايا والدماغ الأميبي الأوَّلي

يعدُّ التهابُ السَّحايا والدماغ الأميبي الأوَّلي عدوى نادرة ومميتة عادة، تصيب الجهازَ العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي)، وتسبِّبها النِّيجلرِيَّة الدَّجاجِيَّة Naegleria fowleri، وهي نوع من الأميبة الحرّة المعيشة.

يمكن للأميبات أن تدخلَ الدماغ من خلال الأنف عندما يسبح الأشخاص في المياه العذبة الدافئة الملوثة.

قد يتفاقم التهابُ السحايا والدماغ الأميبي الأولي بسرعة من تغيراتٍ في الرائحة أو الذوق، والصداع ، وتيبّس الرقبة، والغثيان، والتقيؤ، إلى التَّخليط الذهنِي والموت.

وللتَّحرِّي عن الأميبات، يقوم الأطباء بإجراء البزل النخاعي للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي، وأحيانًا استئصال قطعة صغيرة من نسيج الدماغ (خزعة)، ثم فحص وتحليل العينة التي جرى الحصول عليها.

إنَّ تحديدَ أفضل مُعالَجَة أمرٌ صعب، لكن يستخدم الأطباء مجموعةً من الأدوية عادة، بما في ذلك ملتيفوسين.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

الأميبات الحرَّة المعيشَة هي أَوَالٍ (كائنات وحيدة الخلية تسبب العدوى) تعيش في التربة أو الماء، ولا تحتاج إلى العيش في الأشخاص أو الحيوانات.وعلى الرغم من أنَّها نادرًا ما تسبِّب عدوى بشرية، لكنَّ أنواعًا معيِّنة من هذه الأَميبَات يمكن أن تسبِّب أمراضًا خطيرة تهدِّد الحياة.

توجد النِّيغْلرِيَّةُ الدَّجاجِيَّة، التي تُعرف أيضًا باسم "الأميبة الآكلة للدماغ"، في جميع أنحاء العالم.وفي الولايات المتحدة، حدثت معظم حالات العدوى في الولايات الجنوبية بعد التعرّض لمياه دافئة وعذبة في البحيرات والأنهار في فصل الصيف.كما يمكن أن تعيشَ النِّيغْلرِيَّةُ الدَّجاجِيَّة أيضًا في الينابيع الساخنة أو الماء الدافئ الذي يجري تصريفه من المصانع الصناعية، وأحواض السباحة التي لا تجري صيانتها بشكل جيّد مع وجود أو غياب الحدّ الأدنى من الكلور، والتربة. ويمكن أن تنمو حتى في سخّانات المياه بدرجات حرارة تصل إلى 115° درجة فهرنهايت (46° درجة مئوية)، كما يمكن أن تحيا لفترات قصيرة عندَ درجات حرارة أعلى.لا تعيش النِّيغْلرِيَّةُ في الماء المالح.

عندما يسبح الأشخاص، وهم من الأطفال أو الشباب عادة، في المياه الملوَّثة، يمكن للأميبات أن تدخل الجهازَ العصبي المركزي من خلال الأنف.وعندما تصل إلى الدماغ، تتسبَّب في الالتهاب وتموُّت الأنسجة، الذي يترقّى بسرعة إلى الموت عادة.

التهابُ الدماغ الأميبي الورمي الحبيبي، وهو عدوى أخرى نادرة جدًا، ومميتة عادة، تصيب الجهازَ العصبي المركزي، ويسبِّبها نوع من الشَّوكَميبَة أو البَلمُوثيَّة المَيمونَة.يحدث المرضُ عادة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، أو سوء الصحّة عمومًا، وتتفاقم عادةً ببطء أكبر من الْتِهاب السَّحايا والدِّماغِ الأَميبِيّ.

أعراض التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي تبدأ أعراضُ التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأوَّلي في غضون أسبوع إلى أسبوعين من التعرض للمياه الملوثة.ويكون العرضُ الأوَّل في بعض الأحيان تغيُّرًا في المَذاق أو الشمِّ.ولكن، في وقتٍ لاحق، يظهر لدى المَرضَى صُداع وتصلُّب في الرقبة وحَساسيَّة للضوء وغثيان وتقيُّؤ.وقد يُصابون بالتخليط الذهني والنُّعاس والاختلاجات. يمكن أن تَتفاقمَ العدوى بسرعة، ممَّا يَتسبَّب في الوفاة في غضون 10 أيَّام.

تشخيص التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي بزل الحبل الشوكي وتحليل السَّائل النخاعي

خزعة الدِّماغ يشتبه الأطباءُ في الإصابة بالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي في الأشخاص الذين لديهم أعراض، وقد سبحوا مؤخَّرًا في المياه العذبة، ولكن من الصعب تأكيد التَّشخيص.وتُجرى اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي، لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للعدوى الدماغية، لكنها لا تثبت أنَّ الأميبات هي السبب. يُجَرِى البزل الشوكي (البزل القطني) للحصول على عينة من السائل الشوكي (السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي).يمكن أن يستبعدَ هذا الاختبارُ بعض الأسبابَ المحتملة الأخرى لالتهاب السَّحايا وعدوى الدماغ، ولكنَّ الأطباء ليسوا قادرين دائمًا على كشف الأميبات في العيِّنة. هناك طرائق أخرى متوفِّرة في المختبرات المتخصصة، ومن الأرجح أن تكشفَ الأميبات؛وهي تشتمل على ما يلي: الاستنبات أو الزرع (إنماء المِكْروبات في المُختَبر حتى تُصبِح أعدادها كافية للتعرُّف إليها).

وهي تفاعل البوليميراز المتسلسل PCRلتحرِّي المادة الوراثية للأميبة.

أخذ عَيِّنَة من أنسجة الدِّمَاغ (خزعة) وتلوينها لفحصها تحت المجهر أو تحليلها باستعمال PCR.

علاج التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي مشاركة دوائية بما أنَّ قلة من المَرضَى يبقون على قيد الحياة، لذلك فإنَّ تحديدَ أفضل مُعالَجَة لالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأوّلي أمرٌ صعب. يستخدم الأطباء مجموعةً متعددة من الأدوية عادة، بما في ذلك ميلتيفوسين Miltefosine وواحد أو أكثر ممَّا يلي: أمفوتيريسين B (يُستخدَم عادةً لعلاج حالات العدوى الفطرية - دواء مُضادَ للفطريَّات)

ريفامبين (مضادّ حيوي)

فلوكونازول أو أَدوِيَة ذات علاقة به، مثل فوريكونازول، أو كيتوكونازول، أو إيتراكونازول (أدوية مُضادَّة للفطريات)

أزيثروميسين (مضادّ حيوي) على الرغم من أن ميلتيفوزين يمكن أن يسبّب عيوبًا خلقية عند النساء الحوامل، إلا أن الأطبّاء غالبًا ما يستخدمونه على أي حال، لأن التهاب الدماغ الأميبي الأولي يكون مميتًا دون علاج عادةً، لذلك فإن الفوائد المحتملة للعلاج تفوق الخطر.يجب على النساء في سن الإنجاب اللواتي يتناولن هذا الدواء استخدام تدابير فعّالة لمنع الحمل.