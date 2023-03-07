داءُ الليشمَانِيَّات Leishmaniasis

في داء اللِّيشمانِيَّات الجلدي، يكون العَرضُ الأوَّل عادة نتوءًا أو انتبارًا واضحًا في موقع لدغة ذبابة الرمل عادة.وهو يظهر بعدَ عدة أسابيع أو أشهر عادة، ويحتوي على الطفيليات داخل كريات الدم البيضاء التي تُعرف باسم البلاعم.وعندما تنتشر العدوى، قد يظهر المزيد من النتوءات قرب الانتبار الأوّلي.يتضخَّم النتوءُ الأوَّلي ببطء، وغالبا ما يصبح قرحةً مفتوحة، قد تنزّ أو تشكِّل قشرة.تكون القروحُ غيرَ مؤلمة عادة، ولا تسبِّب أيَّ أعراض أخرى مالم تحدث عدوى بكتيريَّة ثانوية فيها، وتتميز باحمرار في المناطق المجاورة للجلد، وألم، وفي بعض الأحيان حمى.تلتئم القروحُ في النهاية من تلقاء نفسها بعد عدّة أشهر، ولكنها قد تستمر لأكثر من عام.وتترك ندباتٍ دائمة مماثلة لتلك الناجمة عن الحروق.في حالات نادرة، تظهر القروحُ على الجلد في جميع أنحاء الجسم.عندما يحدث ذلك، يجري تقييم الشخص للإصابة بعدوى فيروس عوز المناعة البشري HIV، والأسباب الأخرى لضعف الجهاز المناعيّ.

داء الليشمانيات الجلدي الصورة © Springer Science+Business Media

أمَّا في داء الليشمانيَّات المخاطي، فتبدأ الأَعرَاضُ بقرحة جلدية تشفى تلقائيًا.وقد تظهر قروحٌ و تخرّب في الأنسجة على الأغشية المخاطية داخل الأنف أو الفم أو الحلق خلال وجود القرحة الجلدية أو بعدَ أن تشفى بأشهر إلى سنوات.قد تكون أولى العلامات هي انسداد الأنف الاحتقاني، أو خروج مفرزات منه، أو نزفًا من الأنف (رعاف).ومع مرور الوقت، قد تسبِّب هذه القروح تشوهاتٍ شَديدة.

داء الليشمانيات المخاطية الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. A.Canese عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولكن، قد يبدأ داء الليشمانيات الحشوي فجأة، مع أنَّه يتفاقم تدريجيًا عادة على مدى أسابيع إلى أشهر من الإصابة بعدوى بسبب لدغة ذباب الرمل.وقد تظهر لدى المَرضَى نوباتٌ غير منتظمة من الحمَّى.ويمكن أن ينقصَ الوزن لديهم، وأن يعانوا من الإسهال والتعب العام.كما يتضخَّم الكبدُ والطحال وأحيَانًا العُقَد اللِّمفِية.وينخفض عددُ خلايا الدَّم، ممَّا يتسبب في فقر الدَّم وجعل المَرضَى أكثر عرضة لحالات العدوى الأخرى.يمكن أن يؤدي داء اللِّيشمانِيَّات الحشوي إلى الوفاة إذا لم يُعالج.

المرضى الذين يستجيبون للعلاج، والمصابون الذين ليس لديهم أعراض، من غير المرجَّح أن تظهر لديهم الأَعرَاضُ في وقتٍ لاحق ما لم يضعف جِهازهم المَناعيّ (على سبيل المثال، بسبب الإيدز أو عن طريق العقاقير التي تستخدم لتَثبيط جهاز المناعة، مثل تلك المستخدَمة لمنع رفض العضو المزروع).

بعدَ مُعالَجَة داء اللِّيشمانِيَّات الحشوي، قد تظهر بقع أو كُتل (عُقيدات) على الجلد مع زوال الأعراض الأخرى لداء اللِّيشمانِيَّات الحشوي.عندما يلدغ ذبابُ الرمل الأشخاص الذين لديهم هذه المناطق من الجلد غير الطبيعي، فإنه يصبح مصابًا بالعدوى، وبذلك يمكن أن ينشرها.ويعتمد ظهورُ البقع والكتل بعد العلاج ومدة استمرارها على الموقع الجغرافي ومكان إصابة الشخص بالعدوى:

السّودان (الموجود جنوب الصحراء) في أفريقيا: تبقى البقع والكتل من بضعة أشهر إلى سنة عادةً.

الهند والبلدان المجاورة: يمكن أن تستمرّ البقع والكتل لسنوات.

جنوبي أوروبا وشمالي أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية: لا تظهر البقع والكتل على الجلد بعدَ معالجة داء اللِّيشمانِيَّات الحشوي.

في المصابين بالإيدز، غالبًا ما ينكس داء الليشمانيات الحشوي، ويمكن أن يسبب داء الليشمانيات الجلدي تقرّحات في جميع أنحاء الجسم.