داءُ البريميّات Leptospirosis

داءُ البريميات هو عدوى قد تكون خطيرة تنجم عن البريمِية (Leptospira)، وهي بكتيريا ذات شكل حلزوني من عائلة الملتويات.

تنتقل العدوى إلى معظم الأشخاص عن طريق الاحتكاك بالتربة الملوثة أو المياه خلال ممارسة الأنشطة الخارجية.

تحدث الحمى والصداع على مرحلتين يفصل بينهما أيام قليلة.

ويمكن لأحد أشكال المرض المميتة أن تُلحق الضرر بالعديد من الأعضاء، بما في ذلك الكبدُ والكليتان.

يجري تأكيدُ التشخيص عند العثور على الأجسام المضادة للبكتيريا في عينة من الدم، أو العثور على الجراثيم في عينة من الأنسجة المُصابة.

تُعالج حالاتُ العدوى بالمضادَّات الحيوية؛ وإذا كانت شديدة ، تُعطى مع السوائل عن طريق الوريد وغَسل الكُلى أحيانًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجراثيم).

يحدث داءُ البريميات في العديد من الحيوانات البرية والأهلية، بما في ذلك الجرذان، والفئران، والكلاب، وحيوانات المزارع كالماشية والأحصنة والخراف والخنازير.تقوم بعضُ الحيوانات بدور الحامل الذي ينقل الجراثيم من خلال البول.في حين قد تموت حيوانات أخرى نتيجة العدوى.يكتسب الناس هذه العدوى مباشرة من خلال ملامسة الحيوانات المصابة أو بشكل غير مباشر من خلال التربة أو المياه الملوثة بالبول من حيوان مصاب.

داء البريميات هو أحد الأمراض المهنية التي تُصيب المزارعين وعمال المجاري والمسالخ.ولكن غالبًا ما تنتقل العدوى، في الولايات المتحدة، في أثناء ممارسة النشاطات خارج المنزل عندَ التماس مع التربة الملوثة أو المياه العذبة، وخاصةً في أثناء السباحة أو الخوض ضمن المستنقعات.وخارج الولايات المتحدة، حدثت فاشيات بعدَ سقوط أمطار غزيرة أو فيضان المياه العذبة.يمكن أن تبقى البَريمِيِّة على قيد الحياة لعدة أسابيع إلى أشهر في مصادر المياه العذبة (مثل البحيرات والبرك).ولكنَّها تستطيع البقاء لبضع ساعات فقط في الماء المالح.

تُسجل حوالى 100 إلى 200 حالة عدوى سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث معظمها في أواخر الصيف وأوائل الخريف.وبما أن حالات العدوى الخفيفة بالبريميات تترك أعراضًا مبهمة شبيهة بأعراض الأنفلونزا وتتعافى من تلقاء نفسها، فتبقى العديد من الحالات بدون تشخيص.

أعراض داء البريميات تكون أعراض داء البريميات غير خطيرة في حوالى 90% من الحالات.أما في النسبة المتبقية فقد تؤثر العدوى في العديد من الأعضاء في الجسم.يُدعى هذا الشكلُ الخطير من داء البريميات بمتلازمة وايل. تحدث الإصابة بداء وايل على مرحلتين: المرحلة الأولى (مرحلة إنتان الدم): تظهر الأعراضُ بعد حوالى 5 إلى 14 يومًا من التقاط العدوى، وتتجلّى بحمى، وصداع، وألم في الحلق، وألم عضلي شديد في الساقين والظهر، وقشعريرة تحدث بشكل مفاجئ.تحمرّ العينان بشكل شديد في اليوم الثالث أو الرابع من التقاط العدوى.يعاني بعض الأشخاص من السعال، والتقيؤ الدموي، والألم الصدري.ويتعافى معظمُ الأشخاص في غضون أسبوع واحد.

المرحلة الثانية (المرحلة المناعية): تتكرّر الأعراضُ لدى بعض الأشخاص بعدَ بضعة أيام من تلاشيها.وتنجم هذه الأعراضُ عن الالتهاب الناجم عن تفاعل الجهاز المناعي مع الجراثيم لطردها من الجسم.تعود الحمى ، وقد تلتهب الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا).يؤدي هذا الالتهاب (التهاب السحايا) إلى الصداع وتصلب الرقبة.قد تتضرر الرئتان بشكل شديد. وفي حال إصابة الأم الحامل بداء البريميات خلال الحمل، فإن ذلك يزيد من خطر الإسقاط لديها. مُتلازمةُ وايل يمكن أن تحدثَ متلازمة ويل في أثناء المرحلة الثانية.تُسبّب متلازمة وايل الحمّى واليرقان (وهو اصفرار لون البشرة وبياض العينين نتيجة تضرر الكبد)، والفشل الكلوي، والميل للنزف.قد يعاني المريضُ من نزف أنفي وقيء مُدمّى، أو نزف ضمن أنسجة الجلد والرئتين، وبدرجة أقل السبيل الهضمي.وقد يُصاب بفقر الدم.على الرغم من أنّ الكبد والكلى هما العضوان الأكثر إصابة، إلا أن الرئتين والقلب قد يُصابان بشدة أيضًا. يتعافى المرضى الذين لا يُصابون باليرقان.ويموت حوالى 5-10% من الأشخاص المصابين باليرقان، ونسبة أعلى من الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة.يزداد خطرُ الوفاة إذا حدثت تغيّرات في القدرات الذهنية، أو أصيب المريض بفشل كلوي، أو فشل تنفسي، أو حدث نزف داخلي.

تشخيص داء البريميات زرع عينات من الدم والبول، أو في بعض الأحيان السائل الدماغي الشوكي (عن طريق إجراء بزل شوكي spinal tab)

اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن الأجسام المُضادَّة لداء البريميَّات أو المادّة الوراثيَّة يشتبهُ الأطباءُ في حمى الضنك عندما تظهر أعراض نموذجية عند الأشخاص الذين يعيشون أو يسافرون في منطقة تكون فيها العدوى شائعة. ولتأكيد تشخيص داء البريميات، يقوم الطبيب بأخذ عَيِّنَة من الدَّم والبول.يجري تحليل هذه العينات؛ فإذا كان الشخصُ يعاني من أعراض التهاب السحايا، فسوف يُجري الطبيب بَزلاً شوكيًا للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل المُحيط بالدماغ والحبل الشوكي (السائل النخاعي الشوكي). عادةً ما يجري أخذ عدة عينات على مدى عدة أسابيع.يجري إرسالُ هذه العينات إلى المختبر لتحري نوع الجراثيم الموجودة فيها. يجري تأكيد التشخيص عند العثور على الجراثيم في العينات، أو بشكل أكثر شيوعًا، عند العثور على الأجسام المضادة للبكتيريا في عينة الدم.يمكن استخدامُ تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، التي تُنتج الكثير من نسخ الجين، وذلك لتحديد تسلسل الحمض النووي المميِّز للجرثومة.وهو يساعد الأطباء على تشخيص داء البريميات بسرعة.

الوقايَة من داء البريميات يمكن للمضاد الحيوي دوكسيسايكلين أن يقي من داء البريميات.يجري إعطاءُ المضاد الحيوي عن طريق الفم بمعدل مرة واحدة في الأسبوع عند الأشخاص الذي يُحتمل تعرضهم للبكتيريا، مثل الأشخاص الذين يعيشون أو يسافرون إلى منطقة تتفشى فيها الإصابة بداء البريميات.

علاج داء البريميات المضادَّات الحيوية

بالنسبة لمتلازمة وايل، نقل وغسيل الدم أحيانًا تُعالج حالاتُ العدوى البسيطة باستخدام المضادات الحيوية، مثل أموكسيسيللين، أو أمبيسيللين، أو دوكسيسيللين التي تعطى عن طريق الفم. أمّا حالاتُ العدوى الشديدة، فتعالج بالبنسلين، أو الأمبيسلين، أو السيفترياكسون عن طريق الوريد.كما قد تُعطى السوائل التي تحتوي على الأملاح عن طريق الوريد. قد يحتاج المصابون بعدوى شديدة (متلازمة وايل) إلى نقل دم، وإلى غسل الدم في حال الفشل الكلوي. ليس من الضروري عزلُ المرضى المصابين، ولكن ينبغي توخي الحذر عند سحب عينات البول أو التخلص منها.