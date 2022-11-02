حمّى عَضَّةِ الجُرَذ هي عدوى تنجم عن بكتيريا السِّلْسِلِيَّة الطَّوْقِيَّة الشَّكِل أو الحُلَيْزِنَة الصَّغيرَة .

تنتقل العدوى عنّد التعرض لعضة من جرذ مُصاب.

تُسبِّبُ حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة Streptobacillary ألمًا في المَفاصِل.

كما تُسبِّبُ تورم العقد اللمفية.

وكلا النوعين يسبّبان الحمى التي تأتي وتذهب والطفح الجلدي.

يقوم الأطباء بتشخيص حمّى عَضَّةِ الجُرَذ استنادًا إلى الأَعرَاض، وقد يرسلون عيِّنة من الدم أو الأنسجة المصابة بالعدوى إلى المختبر لاستئصالها (حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة streptobacillary)، أو قد يقومون بفحص العيِّنة تحت المجهر (حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالحُلَيْزِنَة spirillary).

تجري مُعالَجةُ العدوى البكتيريَّة بكفاءة بالمضادَّات الحيوية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجراثيم).

يوجد نوعان من حمّى عَضَّةِ الجُرَذ:

حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة Streptobacillary

حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالحُلَيْزِنَة Spirillary sp-bite fever

تنجم حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة عن Streptobacillus moniliformis التي تعيش في فم وحلق الجرذان والفئران السليمة والجرابيع السليمة.تكون هذه البكتيريا على شكل عصيّة وتُسمى العصويّة (انظر الشكل كيف تأخذ البكتيريا أشكالها).عادةً ما يلتقط الشخص العدوى عند التعرض لعضة أو خدش من جرذ أو فأر أليف أو بري.كما يمكن للقوارض وأبناء عرس الأخرى أن تنشر العدوى أيضًا.يُصاب الأشخاصُ بالعدوى أحيانًا عندما يشربون حليبًا غير مُبستر يحتوي على الجراثيم.وتُسمَّى العدوى التي تنجُم عن ابتلاع الجراثيم حُمَّى هافرهيل Haverhill fever.تحدُث حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة في الولايات المتَّحدة عادةً.

تنجم حمى الفئران اللولبية (سودوكو) عن الحُليزنة الناقصة.وهي بكتيريا ذات شكل حلزوني تشبه الملتويات (انظر الشكل كيف تأخذ البكتيريا أشكالها).عادةً ما يلتقط الشخص العدوى عنّد التعرض لعضة من جرذ مُصاب أو فأر في بعض الأحيان.ولكن، لا يسبّب ابتلاع بكتيريا الحُلَيْزِنَة Spirillum العدوى.ويحدث هذا الاضطرابُ في آسيا بشكلٍ رَئيسيَ.

أعراض حمى عضة الجرذ يُمكن أن يسبِّب كلا نوعي حمّى عَضَّةِ الجُرَذ العديدَ من الأعراض المتشابهة، ولكن هُناك بعض الاختلافات. حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة Streptobacillary rat-bite fever في حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة، تشفى عضة الجرذ بسرعة، إذا كانت موجودة.وفي غضون يوم إلى نَحو 3 أسابيع من شفاء اللدغة، تظهر الأعراض فجأة.وتشتمل على الحُمَّى والقشعريرة والصداع والقيء وآلام الظهر والمفاصل.وبعدَ بضعة أيام، يظهر الطفحُ الجلدي بشكل عُقيدات أو حدبات مسطَّحة حمراء صغيرة على اليدين والقدمين عادةً.من دون معالجة، قد تستمرّ آلام المفاصل والتهاب المَفاصِل العدوائي infectious arthritis (عدوى في سائل وأنسجة المَفصِل) عدة أيام أو أشهر.وقد تأتي الحمَّى وتزول لأسابيع أو أشهر. تُسبِّبُ حُمَّى هافرهيل أعراضًا مشابهة، ولكنّ القيء يكون أكثر شدة، وقد يكون الحلق مؤلمًا. قد تسبّب السِّلْسِلِيَّة عدوى في القلب، مما يؤدّي إلى التهاب الشغاف.ويمكن أن تتشكَّل خراجات في الدماغ والأنسجة المحيطة به.تُعدُّ هذه المشاكلُ والتهاب المَفاصِل العدوائيَ نادرين، ولكنهما خطيران. حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالحُلَيْزِنَة Spirillary rat-bite fever في حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالحُلَيْزِنَة، يشفى موقع اللدغة بسرعةٍ عادةً.ولكن، بعدَ بضعة أيام إلى نَحو 4 أسابيع، تصبح اللدغة حمراء ومتورّمة (ملتهبة)، وتحدث حمّى ، ثم تأتي وتذهب.كما تتورّم العقد اللمفية.يحدث الطفحُ الجلدي في بعض الأحيان، ولكنه يكون أقل وضوحًا من الطفح بالسِّلْسِلِيَّة.ونادرًا ما تصبح المَفاصِل مؤلمة. ومن دُون مُعالَجة، تأتي الحمَّى وتنصرف على مدى 8 أسابيع عادةً.

تشخيص حمى عضة الجرذ بالنسبة إلى حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة، ينبغي زرع عينة من الدم أو سائل المَفصِل

أمّا بالنسبة إلى حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالحُلَيْزِنَة، فينبغي فحص عَيِّنَة من الدَّم أو الأنسجة المصابة ويمكن للأطباء في كثير من الأحيان تشخيص نوع حمّى عَضَّةِ الجُرَذ من خلال البحث عن الاختلافات الرئيسية في الأعراض؛فعلى سَبيل المثال، يتحرَّى الأطباء ما إذا كان الأشخاص يُعانون من ألمٍ في المَفاصِل، والذي يحدث في حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة، أو يتحرَّون ما إذا كان لدى الأشخاص تورُّم في العُقَد اللِّمفِية، والذي يحدث في حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالحُلَيْزِنَة. يمكن للطبيب في بعض الأحيان أن يأخذ عينة من الأنسجة المُصابة بالعدوى، ويُرسلها إلى المختبر حيث تجري زراعتها بهدف التعرف عليها.يجري تلوين العينة بواسطة صبغات خاصّة، ليُصار إلى فحصها تحت المجهر.قد يُفيد إجراء اختبارات دموية في بعض الأحيان. لتأكيد تشخيص حمّى عَضَّةِ الجُرَذ بالسِّلْسِلِيَّة، يأخذ الأطباء عَيِّنَة من الدَّم أو الأنسجة حول مكان اللدغة أو من عقدة لمفية مُصابة.ويمكن التعرفُ إلى بكتيريا بالحُلَيْزِنَة عند فحص عينة تحت المجهر.ولكن، لا يمكن زرعُ هذه الجراثيم.

مآل حمى عضة الجرذ يتعرَّض حوالى 10٪ من الأشخاص الذين يعانون من حمّى عَضَّةِ الجُرَذ إلى الوفاة في حال عدم توفّر العلاج.

علاج حمى عضة الجرذ المضادَّات الحيوية يُعالَج كلا النوعين من حمى عضة الجرذ باستخدام المضادَّات الحيوية مثل البنسلين والسيفترياكسون اللذان يُعطيان عن طريق الوريد، ثم يجري استبدالهما بأحد المضادَّات الحيوية مثل الأمبيسلين، أو الأموكسيسيلين، أو البنسلين عن طريق الفم.يُعطى الدوكسيسايكلين للأشخاص الذين لديهم حساسية من البنسلين. في حال سببت السِّلْسِلِيَّةُ الطَّوْقِيَّةُ الشَّكِل التهاب الشغاف، فتُستخدم جرعات عالية من البنسلين بالإضافة إلى مضاد حيوي آخر.