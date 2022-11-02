الحمّى الناكسة أو الراجعة

الحُمَّى النَّاكسة هي عدوى تنجُم عن نوع معين من البَوْرلية، وهي بكتيريا ذات شكل حلزوني تُسمَّى الملتويات (انظر الشكل كيف تأخذ البكتيريا أشكالها).
يُصاب الشخصُ بهذه الحالة عندما يتعرّض للدغة قراد مصاب بالعدوى أو يكون على تماس مع القمل المصاب.
يعاني المريضُ من قشعريرة مفاجئة يتلوها ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع شديد، وتقيؤ، وألم عضلي ومفصلي، وفي بعض الأحيان طفح جلدي.
تختفي الأَعرَاض، ثم تتكرر عدة مرات (تنكس).
يتأكد التشخيصُ عن طريق العثور على الجراثيم في عَيِّنَة من الدَّم.
وعادةً ما تكون المضادَّات الحيوية فعالة في علاج الحالة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجراثيم).
تُسبّب العديد من أنواع بكتيريا البَوْرليَّة Borrelia الحمى الناكسة.ويمكن لنوع مختلف من بكتيريا البورَلِيَّة Borrelia أن يسبِّب داء لايم Lyme disease.
تنتقل الحُمَّى النَّاكسة عن طريق القُراد طري الجسد (soft-bodied tick) والقُراد الصلب الجسم وقمل الجسم.
ويمكن أن تنقل النساء الحوامل اللواتي يعانين من الحمَّى الناكسة البورلية Borrelia للطفل الذي لم يولد بعد، أو قد يُجهضن.وفي حالاتٍ نادرة، تنتقل عدوى البورَلِيَّة Borrelia عن طريق نقل الدَّم أيضًا.
الحمى الناكسة الناجمة عن القراد (الحمى الناكسة المنقولة بالقراد)
يصبح القراد طري الجسد مُصابًا بالعدوى عندما يتغذّى على القوارض (مثل السنجاب) التي تحمل أنواعًا من البورَلِيَّة .ينشر القراد الجراثيم إلى الشخص عندما يلدغه.
تحدث الحمى الناكسة المنقولة بالقراد طري الجسد في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يحدث هذا المرضُ بشكل رئيسي في الولايات الغربية، وخاصة بين شهري مايو وسبتمبر.يكون الأشخاصُ الذين ينامون في مقصورة تنتشر فيها القوارض في الجبال أكثر عرضةً للعضّ من القراد المصاب.ولكن، بما أنّ القراد يتغذى ليلًا ولا يبقى معلقًا بالجسم لفترة طويلة جدًّا، فقد لا يتذكر الشخص لدغة القراد.كما يُواجه الأشخاص الذين يستكشفون الكهوف خطر العدوى أيضًا.
القُراد صلب الجسد الذي ينقل الحمى الناكسة هو نفس القراد الذي ينقل داء لايم.ولذلك، تحدث الحمى الناكسة الناجمة عن القراد صلب الجسد في نفس مناطق انتشار داء لايم في الولايات المتحدة - شمال شرقي البلاد وأعلى الغرب الأوسط.عندما تنقل هذه القرادات الحمى الناكسة، فإنها قد تنقل أيضًا داء لايم، وقد يصاب الأشخاص بأكثر من عدوى في وقت واحد.
يصبح القراد مُصابًا بالعدوى عندما يتغذّى على دم القوارض (مثل الفأر أبيض القدمين) التي تحمل أنواعًا من بكتيريا البَوْرليَّة.ينشر القراد الجراثيم إلى الشخص عندما يلدغه.
يكون الأشخاصُ الذين ينامون في الغابات أو يمشون عبر أعشاب طويلة أو غابات أكثر عرضةً للعضّ بالقراد المصاب.
هل تعلم...
يختلف القراد اللين عن القراد الصلب (مثل قراد الكلاب وقراد الغزلان) بالأمور التالية:
الحمى الناكسة الناجمة عن القمل (الحمى الناكسة المنقولة بالقمل)
تنتقل الحمى الناكس المحمولة بالقمل عن طريق قمل الجسم المصاب بالعدوى.يصاب القمل بالعدوى عندما يتغذى على مضيف بشري مصاب بنوع من Borreliaالبوريلية.ينشر القراد البكتيريا إلى شخص آخر عندما ينسحق.ثم تُنتقل بكتيريا البورلية Borrelia إلى جلد الشخص.وبمجرد تحرّرها، يمكن للبكتيريا أن تدخل إلى جسم الشخص، وذلك من خلال لدغة أو تشقق في الجلد عادةً.لا ينقل القمل الذي لم يجرِ سحقه العدوى.
هذه الحمى نادرة الحدوث في الولايات المتحدة، وتحدث بشكل رئيسي في مرتفعات وسط وشرقي أفريقيا وجبال الأنديز في أمريكا الجنوبية.حدثت الحمى الناكسة المنقولة بالقمل في أوروبا عند لاجئين من أفريقيا.تميل هذه الحمّى للحدوث بشكل أوبئة، لاسيّما في المناطق المتأثرة بالحرب وفي مخيمات اللاجئين.وتكون الإصابة بالقمل واضحة عادة.
أعراض الحمى الناكسة
يعاني الأشخاصُ المصابون بالحمّى الناكسة من قشعريرة مفاجئة يليها ارتفاع في درجة الحرارة، وصُّدَاع شديد، وتقيؤ، وألم عضلي ومفصلي.قد تتشكَّل قرحة مغطَّاة بقشرة سوداء (خُشَارَة eschar) في موقع اللدغة.وقد يحدث طفح جلدي أحمر على الجذع والأطراف، وتصبح العينان حمراوين.وقد يُصاب الشخص بالهذيان.
تتوقّف الحمى بشكل مفاجئ بعد عدة أيام، ويشعر الشخص بالتحسّن.ولكن، عادةً ما تنكس الحُمَّى والأَعرَاض الأخرى ثم تعود لتتعافى بفواصل زمنية قدرها أسبوع تقريبًا، حتّى 30 نوبة.تصبح النوبات أقل شدة تدريجيًا، ويتعافى الشخصُ في نهاية المطاف مع ظهور مناعة ضد هذا المرض لديه.
وقد تظهر أعراض أخرى في وقت لاحق من المرض.يشمل ذلك كلاً من اليرقان (تحوّل الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر)، وتضخّم الكبد والطحال، والتهاب أنسجة القلب (التهاب عضلة القلب) وفشل القلب.تكون هذه الأَعرَاضُ أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من الحُمَّى النَّاكسة المنقولة بالقمل.
وقد تُصاب العينان والدماغ والحبل الشوكي بالعدوى؛فعلى سبيل المثال، قد يحدث التهاب السحايا .وذه المشاكل هي أكثر شُيُوعًا بين كبار السن المصابين بالحمى الناكسة المنقولة بالقراد.
تشخيص الحمى الناكسة
فحص عَيِّنَة من الدم
يشتبه الأطباء بالحمى الناكسة إذا كان الشخص يعاني من حُمَّى متكررة، خُصوصًا إذا أفاد بأنَّه قضى الليل في كهف أو مقصورة جبلية.
ولتشخيص الحمى الناكسة، يقوم الطبيب بأخذ عَيِّنَة من الدَّم وفحصها تحت المجهر لتحرّي وجود بكتيريا البورلية.وقد يكون قياس مستويات الأجسام المضادة للبورلية التي تسبب الحمى الناكسة مفيدًا.يقوم الأطباء بقياسها بعد وقت قصير من تشخيص العدوى، ومرة أخرى بعد أسابيع من تعافي الأشخاص.زيادة كمية الأجسام المضادة للبوريلية بعد أن يظهر الشفاء أن البوريلية كانت السبب.
في بعض الأحيان يُجرى تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR لتحرِّي المادة الجينية للبكتيريا.
مآل الحمى النَّاكسة
يتعافى معظمُ الأشخاص، ولكن قد يموت بعضهم.تكون الوفاة أكثر احتمالًا عند الشباب والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أو الضعف، وأولئك الذين يصابون بالعدوى في أثناء تفشّي وباء الحمى المنقولة بالقمل.
بالنسبة إلى الحُمَّى النَّاكسة المنقولة بالقمل، تحدث الوفاة عند 10 إلى 40٪ من الأشخاص غير المعالجين، وفي 2 إلى 5 ٪ من الأشخاص الذين جرى علاجهم.
بالنسبة إلى الحُمَّى النَّاكسة التي تنتقل عن طريق القراد، يكون المآل أفضل.تحدث الوفاة في أقل من 10٪ من الأشخاص غير المعالجين، وفي أقل من 2٪ من الأشخاص الذين جرى علاجهم.
علاج الحمى الناكسة
المضادَّات الحيوية
عادةً ما تكون المضادَّات الحيوية مثل تتراسيكلين tetracycline، أو دوكسيسايكلين doxycycline، أو إريثروميسين erythromycin فعالة.
قد تحدث ردة فعل مزعجة عند المريض في غضون ساعتين من تلقي الجرعة الأولى من المضادَّات الحيوية تدعى تفاعل جاريش - هيركسهايمر Jarisch-Herxheimer reaction، ممَّا يسبِّب التعرق، وقشعريرة ارتجافية، وحمى، وانخفاض ضغط الدم.للحدّ من شدة ردة الفعل هذه، قد يعطي الطبيبُ الشخصَ دواءً مسكنًا (أسيتامينوفين) قبل وبعد الجرعة الأولى من المضادَّات الحيوية.وهذه الاستجابة ليست رد فعل تحسُّسي تجاه المضاد الحيوي.
إذا كان الأشخاص يعانون من التجفاف أو اضطراب توازن الكهارل بسبب القيء، يُعطوَن السوائل عن طريق الوريد.قد يؤدي استعمال الأسيتامينوفين مع الأوكسيكودون أو الهيدروكودون إلى التخفيف من الصُّدَاع، ويمكن أن يخفف دواء بروكلوربيرازين من الغثيان والقيء.
للمزيد من المعلومات
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مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): الحمى الناكسة: معلومات حول الحمى الناكسة، تتضمن روابط لمقالات حول انتقالها وأعراضها