الحمّى الناكسة أو الراجعة

تنجم الحُمَّى النَّكَسَة المنقولة بالقمل عن بكتيريا البوريلة، والتي تنتقل من شخص لآخر عن طريق قملة الجسم.

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.