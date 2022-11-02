الحمّى الناكسة أو الراجعة

يصبح القراد طري الجسد مُصابًا بالعدوى عندما يتغذّى على القوارض (مثل السنجاب) التي تحمل أنواعًا من البورَلِيَّة .ينشر القراد الجراثيم إلى الشخص عندما يلدغه.

تحدث الحمى الناكسة المنقولة بالقراد طري الجسد في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يحدث هذا المرضُ بشكل رئيسي في الولايات الغربية، وخاصة بين شهري مايو وسبتمبر.يكون الأشخاصُ الذين ينامون في مقصورة تنتشر فيها القوارض في الجبال أكثر عرضةً للعضّ من القراد المصاب.ولكن، بما أنّ القراد يتغذى ليلًا ولا يبقى معلقًا بالجسم لفترة طويلة جدًّا، فقد لا يتذكر الشخص لدغة القراد.كما يُواجه الأشخاص الذين يستكشفون الكهوف خطر العدوى أيضًا.

القراد الطري الذي ينقل الحمى الناكسة إخفاء التفاصيل تنقل عدَّة أنواع من القراد اللين الحُمَّى النَّاكسة المنقولة بالقُراد.تُظهر هذه الصورة نوعًا من القُراد الليّن يُسمّى لَادِغ الطَّيرِ Ornithodoros. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Jim Occi، BugPics، Bugwood.org.

القُراد صلب الجسد الذي ينقل الحمى الناكسة هو نفس القراد الذي ينقل داء لايم.ولذلك، تحدث الحمى الناكسة الناجمة عن القراد صلب الجسد في نفس مناطق انتشار داء لايم في الولايات المتحدة - شمال شرقي البلاد وأعلى الغرب الأوسط.عندما تنقل هذه القرادات الحمى الناكسة، فإنها قد تنقل أيضًا داء لايم، وقد يصاب الأشخاص بأكثر من عدوى في وقت واحد.

يصبح القراد مُصابًا بالعدوى عندما يتغذّى على دم القوارض (مثل الفأر أبيض القدمين) التي تحمل أنواعًا من بكتيريا البَوْرليَّة.ينشر القراد الجراثيم إلى الشخص عندما يلدغه.

يكون الأشخاصُ الذين ينامون في الغابات أو يمشون عبر أعشاب طويلة أو غابات أكثر عرضةً للعضّ بالقراد المصاب.

القراد الصلب الذي ينقل الحمى الناكسة إخفاء التفاصيل اللبود الكتفي (قراد الغزلان) هو نوع من القراد الصلب الذي ينقل الحمى الناكسة. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.