مُتعدِّدَات الببتيد * polypeptides

مُتعدِّدات الببتيد هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية تستخدم لعلاج أنواع عديدة من العدوى.وتنطوي مُتعدِّدات الببتيد على الآتي:
باسيتراسين bacitracin
كوليستين colistin
بوليميكسين B
تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.يعمل باسيتراسين عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار.يعمل دواء كوليستين وبوليميكسين B عن طريق عرقلة غشاء الخلية تحت هذا الجدار في بعض البكتيريا.ونتيجة لذلك، تموت البكتيريا
يستخدم باسيتراسين بشكل رئيسي لعلاج عدوى الجلد السطحية الناجمة عن العُنقودية الذهبية ،ويجري تطبيقهُ على الجلد مُباشرةً (موضعيًّا).
يُسبب كوليستين وبوليميكسين B الضرر الكلوي، ولذلك فهما يُستخدما فقط في علاج حالات العدوى الخطيرة عندما تكون البكتيريا مقاومة لجميع المضادات الحيوية الأخرى مع عدم توفر بدائل أكثر أمانًا.عند استخدام الكوليستين أو البوليميكسين B، فيجري إعطاؤهما عن طريق الوريد.في بعض الحالات، قد يُستنشق الكوليستين عن طريق رذاذة.
مُتعدِّدَات الببتيد * polypeptides
الأدوية
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
باسيتراسين bacitracin
كوليستين colistin
بوليميكسين B
عَدوى الأذن، أو العَين، أو الجلد، أو المثانة
حالات عدوى المثانة (يمكن استعمال بوليميكسين B لغسل المثانة)
عدوى خطيرة ناجِمَة عن بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكُون شديدة المقاومة للعديد من المُضادَّات الحيوية الأخرى (يُعطى كوليستين وبوليميكسين B عن طريق الحقن)
ضَرر في الكلى والأعصاب (عندما يُعطَى عن طريق الحقن)*
* عادةً ما تُطبَّق المضادَّات الحيوية مُتعدِّدة الببتيد مباشرةً على الأذنين، أو الجلد، أو العينين، ولكن قد يُعطى الكوليستين والبوليميكسين B أحيانًا عن طريق الحقن عندما تكون البكتيريا مقاومة لجميع المضادَّات الحيوية الأخرى ولا تتوفَّر بدائل أكثر أمانًا.لا يتوفر دواء باسيتراسين بشكل معد للحقن.
(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المُضادَّات الحيوية).
استخدام مُتعددات الببتيد في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
بالنسبة إلى باسيتراسين، يُعتَقد أنَّ الخطرَ على الجنين في أثناء الحمل وعلى المولود الجديد في أثناء الرضاعة الطبيعية يكون طفيفًا، وذلك لأنَّه يُطبَّق موضعيًا ويجري امتصاص القليل من الدواء إلى مجرى الدَّم.ولكن لم يُعلَن أمان استخدام هذا الدَّواء.وينطبق الأمر نفسه على كوليستين وبوليميكسين B عند تطبيقهما موضعيًا.
ينبغي أخذ البوليميكسين B والكوليستين عن طريق الحقن في أثناء فترة الحمل فقط عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.بالنسبة إلى البوليميكسين B، لم يلاحظ في الدراسات على الحيوانات أية تأثيرات ضارة في الجنين، ولكن لم تُجرَ دراسات جيدة التصميم على النساء الحوامل.بالنسبة إلى الكولستين، لوحظت تأثيرات ضارة في الجنين في الدراسات على الحيوانات.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).
من غير المعروف ما إذا كان استخدام بوليميكسين B أو كوليستين عن طريق الحقن في أثناء الرضاعة الطبيعية آمنًا.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).