مُتعدِّدَات الببتيد * polypeptides

مُتعدِّدات الببتيد هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية تستخدم لعلاج أنواع عديدة من العدوى.وتنطوي مُتعدِّدات الببتيد على الآتي:

باسيتراسين bacitracin

كوليستين colistin

بوليميكسين B

تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.يعمل باسيتراسين عن طريق منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار.يعمل دواء كوليستين وبوليميكسين B عن طريق عرقلة غشاء الخلية تحت هذا الجدار في بعض البكتيريا.ونتيجة لذلك، تموت البكتيريا

يستخدم باسيتراسين بشكل رئيسي لعلاج عدوى الجلد السطحية الناجمة عن العُنقودية الذهبية ،ويجري تطبيقهُ على الجلد مُباشرةً (موضعيًّا).

يُسبب كوليستين وبوليميكسين B الضرر الكلوي، ولذلك فهما يُستخدما فقط في علاج حالات العدوى الخطيرة عندما تكون البكتيريا مقاومة لجميع المضادات الحيوية الأخرى مع عدم توفر بدائل أكثر أمانًا.عند استخدام الكوليستين أو البوليميكسين B، فيجري إعطاؤهما عن طريق الوريد.في بعض الحالات، قد يُستنشق الكوليستين عن طريق رذاذة.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المُضادَّات الحيوية).