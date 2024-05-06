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دابتوميسين daptomycin

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

يُستَخدم المُضادّ الحيويّ دابتوميسين لمُعالَجة العديد من أنواع العدوى البكتيرية الخطيرة، مثل التي تنجُم عن البكتيريا إيجابيَّة الغرام، وبما فيها البكتيريا المُقاوِمَة للعديد من المضادات الحيوية الأخرى.

يعمل دابتوميسين عن طريق التأثير في الغشاء الخلوي للبكتيريا، مما يؤدي إلى الموت السريع للبكتيريا.

الجدول

دابتوميسين daptomycin

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

ملاحظات

عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات وعدوى مجرى الدَّم وأنواع مُعيَّنة في عَدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف) الناجمة عن بكتيريا حساسَّة للدواء، بما فيها (العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)) والمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين

زيادةُ عدد خلايا الدم البيضاء في الرئتين (الالتِهابُ الرئوي اليُوزيني)

انزعاج هضميّ

ألم وضعف في العَضلات

لا يُستَعمل عندما تشتمل العدوى على الرئتين لأن دابتوميسين يتعطل بواسطة الفاعل بالسطح (مادة تُنتَج في الرئتين بشكل طبيعي)

(انظر أيضًا نظرة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدام دابتوميسين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

ينبغي عدم استعمال دابتوميسين في أثناء فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

من غير المعرُوف ما إذا كان استخدام دابتوميسين آمنًا في أثناء الرِّضاعة الطبيعيّة.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.