دابتوميسين daptomycin

يُستَخدم المُضادّ الحيويّ دابتوميسين لمُعالَجة العديد من أنواع العدوى البكتيرية الخطيرة، مثل التي تنجُم عن البكتيريا إيجابيَّة الغرام، وبما فيها البكتيريا المُقاوِمَة للعديد من المضادات الحيوية الأخرى.

يعمل دابتوميسين عن طريق التأثير في الغشاء الخلوي للبكتيريا، مما يؤدي إلى الموت السريع للبكتيريا.

الجدول

(انظر أيضًا نظرة عامة عن المضادات الحيوية).