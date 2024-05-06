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الكلينداميسين clindamycin

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

ينتمي الكليندامايسين إلى زُمرَةٍ من المضادَّات الحيوية تُسمَّى اللينكوساميدات،يُستخدَم كليندامايسين لعلاج حالات العدوى البكتيرية الخطيرة، بما في ذلك بعض حالات العدوى المقاومة لمضادات حيوية أخرى.

يعمل كليندامايسين عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

الجدول

الكلينداميسين clindamycin

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

عدوى المُكورات العقدية وعدوى العنقوديَّات

عَدوى الجهاز التنفُّسي

خراج الرئة

إسهال مُحدَث بالمُطثِّية العسيرة والتهاب القولون*

الطفح الجلدي، وردات فعل جلدية شديدة في بعض الأحيان

اضطراب النظم القلبي

* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب الإسهال المُحدث بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدام الكلينداميسين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

ينبغي استخدام كلينداميسين في أثناء فترة الحمل فقط عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

لا ينصح باستخدام كليندامايسين في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.