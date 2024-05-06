الكلينداميسين clindamycin

ينتمي الكليندامايسين إلى زُمرَةٍ من المضادَّات الحيوية تُسمَّى اللينكوساميدات،يُستخدَم كليندامايسين لعلاج حالات العدوى البكتيرية الخطيرة، بما في ذلك بعض حالات العدوى المقاومة لمضادات حيوية أخرى.

يعمل كليندامايسين عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).