ينتمي الكليندامايسين إلى زُمرَةٍ من المضادَّات الحيوية تُسمَّى اللينكوساميدات،يُستخدَم كليندامايسين لعلاج حالات العدوى البكتيرية الخطيرة، بما في ذلك بعض حالات العدوى المقاومة لمضادات حيوية أخرى.
يعمل كليندامايسين عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.
الكلينداميسين clindamycin
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
عدوى المُكورات العقدية وعدوى العنقوديَّات
عَدوى الجهاز التنفُّسي
إسهال مُحدَث بالمُطثِّية العسيرة والتهاب القولون*
الطفح الجلدي، وردات فعل جلدية شديدة في بعض الأحيان
اضطراب النظم القلبي
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب الإسهال المُحدث بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام الكلينداميسين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي استخدام كلينداميسين في أثناء فترة الحمل فقط عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
لا ينصح باستخدام كليندامايسين في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)