الكلورامفينيكول Chloramphenicol

يُستخدم المُضادّ الحيوي الكلورامفينيكول بشكل رئيسي لعلاج حالات العدوى الخطيرة الناجمة عن بضعة أنواع من البكتيريا المُقاوِمَة لمُضادَّاتٍ حيوية أخرى ولكنها لا تزال تتأثَّر بالكلورامفينيكول.يُستخدم الكلورامفينيكول بشكلٍ محدودٍ، وذلك لأنَّه يُؤثِّرُ في إنتاج كُريَّات الدَّم في نقِي العِظام، ممَّا يُقلِّل بشكلٍ كبير من عدد كريَّات الدَّم (تعداد كريَّات الدم)، وهي حالة قد تكون لدى بعض الأشخاص غير عكوسة ومميتة، وبالتالي فلا يستخدم هذا الدواء إلا في حال عدم توفر أدوية أخرى أكثر أمانًا.

يعمل الكلورامفينيكول عن طريق التأثير في إنتاج البكتيريا للبروتينات التي تحتاج إليها للنمو والتكاثر.

من الشائع استخدام الكلورامفينيكول في معالجة التيفوئيد والأنواع الأخرى من عدوى السالمونيلا، وحالات عدوى الريكتسيَّة، والتهاب السحايا.

(انظر أيضًا لَمحة عامة عن المضادات الحيوية).