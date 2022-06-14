skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الكلورامفينيكول Chloramphenicol

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

يُستخدم المُضادّ الحيوي الكلورامفينيكول بشكل رئيسي لعلاج حالات العدوى الخطيرة الناجمة عن بضعة أنواع من البكتيريا المُقاوِمَة لمُضادَّاتٍ حيوية أخرى ولكنها لا تزال تتأثَّر بالكلورامفينيكول.يُستخدم الكلورامفينيكول بشكلٍ محدودٍ، وذلك لأنَّه يُؤثِّرُ في إنتاج كُريَّات الدَّم في نقِي العِظام، ممَّا يُقلِّل بشكلٍ كبير من عدد كريَّات الدَّم (تعداد كريَّات الدم)، وهي حالة قد تكون لدى بعض الأشخاص غير عكوسة ومميتة، وبالتالي فلا يستخدم هذا الدواء إلا في حال عدم توفر أدوية أخرى أكثر أمانًا.

يعمل الكلورامفينيكول عن طريق التأثير في إنتاج البكتيريا للبروتينات التي تحتاج إليها للنمو والتكاثر.

من الشائع استخدام الكلورامفينيكول في معالجة التيفوئيد والأنواع الأخرى من عدوى السالمونيلا، وحالات عدوى الريكتسيَّة، والتهاب السحايا.

(انظر أيضًا لَمحة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدام الكلورامفينيكول في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

ينبغي عدم استخدام الكلورامفينيكول في أثناء فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.قَد يُسبب الكلورامفينيكول متلازمة الطفل الرمادي gray baby syndrome، وهِيَ استجابة خطيرة للدَّواء وغالبًا ما تكُون قاتلةً.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).

لا ينصح باستخدام الكلورامفينيكول في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.