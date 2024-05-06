السيفالوسبورينات هي فئة فرعيَّة من مضادَّات حيوية تسمى المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادات الحيوية التي لها بنية كيميائية تسمى حلقة بيتا لاكتام).كما تنطوي المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام على الكاربابينيمات والمُونوباكتامات والبنسلينات أيضًا.

هناك عدة تصنيفات رئيسية لأجيال السيفالوسبُورينات.وتكون الأجيال المختلفة فعالة ضد أنواع مختلفة من البكتيريا.

تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع لاكتام، تعمل السيفالوسبورينات من خلال منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلوي، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.

نظرًا إلى أن السيفالوسبورينات تشبه بنيوياً البنسلينات، فإن بعض الأشخاص الذين لديهم استجابة تحسسية للبنسلينات،قد يكون لديهم استجابة تحسُّسية لأنواع محددة من السيفالوسبورينات.يمكن لاختصاصي الرعاية الصحية المساعدة على تقييم خطر التفاعل التبادلي التحسسي بين أنواع محددة من المضادات الحيوية عند الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم تعرضوا لرد فعل تحسُّسي.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).