السيفالوسبورينات هي فئة فرعيَّة من مضادَّات حيوية تسمى المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادات الحيوية التي لها بنية كيميائية تسمى حلقة بيتا لاكتام).كما تنطوي المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام على الكاربابينيمات والمُونوباكتامات والبنسلينات أيضًا.
هناك عدة تصنيفات رئيسية لأجيال السيفالوسبُورينات.وتكون الأجيال المختلفة فعالة ضد أنواع مختلفة من البكتيريا.
تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع لاكتام، تعمل السيفالوسبورينات من خلال منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلوي، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.
نظرًا إلى أن السيفالوسبورينات تشبه بنيوياً البنسلينات، فإن بعض الأشخاص الذين لديهم استجابة تحسسية للبنسلينات،قد يكون لديهم استجابة تحسُّسية لأنواع محددة من السيفالوسبورينات.يمكن لاختصاصي الرعاية الصحية المساعدة على تقييم خطر التفاعل التبادلي التحسسي بين أنواع محددة من المضادات الحيوية عند الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم تعرضوا لرد فعل تحسُّسي.
السيفالوسبورينات
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
الجيل الأول
سيفادروكسيل cefadroxil
سيفازولين cefazolin
سيفاليكسين cephalexin
سيفرادين
عدوى الجلد والنَّسيج الرخو بشكلٍ رئيسيّ
تُعطى قبل الإجراءات الجراحية للوقاية من العدوى
بالنسبة لسيفالكسين: تكرر حالات عدوى السبيل البولي
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
الجيل الثاني
سيفاكلور cefaclor
سيفوتيتان Cefotetan
سيفوكسيتين cefoxitin
سيفبروزيل cefprozil
سيفوروكسيم Cefuroxime
بعض أنواع العدوى التنفسيَّة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
الجيل الثالث
سيفدينير cefdinir
سيفديتورين cefditoren
سيفيكسيم cefixime
سيفوتكسيم Cefotaxime
سيفوبيرازون
سيفبودوكسيم Cefpodoxime
السيفتازيديم Ceftazidime
سيفتيبوتين ceftibuten
سيفترياكسون Ceftriaxone
تُعطَى عن طريق الفم: تغطية واسعة النطاق للعديد من أنواع البكتيريا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من حالات عدوى تتراوَح بين الخفيفة إلى المُتوسِّطة، بما فيها عَدوى الجلد والنسيج الرَّخو
تُعطى عن طريق الحقن: حالات العَدوى الخطيرة (مثل التهاب السحايا أو العدوى المكتسبة في المستشفى)
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
الجيل الرابع
سيفيبيم Cefepime
العَدوى الخطيرة (مثل عَدوى الزَّائفة)، خُصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ ولديهم عَدوى بسبب حساسية البكتيريا المُقاوِمة لأنواع أخرى من المُضادَّات الحيويَّة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
السِّيفالوسبورينات المضادة للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (anti-MRSA)
سيفتارولين/فوساميل
سيفتوببرول / ميدوكاريل
العدوى الناجمة عن البكتيريا الحساسة، مثل المُكورات العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمة للميثيسلين (MRSA)
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
السِّيفالوسبورينات الأخرى
سيفيدرول
عدوى المسالك البولية أو الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا حساسة مثل الإشريكية القولونية، والكلبسيلة الرئوية، والمتقلبة الرائعة (Proteus mirabilis)، والزائفة الزنجارية، والإمعائية، وذلك عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والخيارات العلاجية البديلة لديهم محدودة أو معدومة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
بيبيراسيلين/تازوباكتام
عدوى في المجاري البولية أو عدوى في البطن مع مضاعفات بسبب الكائنات الحساسة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
استِجابات تحسُّسية (أكثر ميلاً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين)
مشاكل في الكلية والكبد
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام السيفالوسبورينات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
تُعد السيفالوسبورينات من بين المضادَّات الحيوية الأكثر أمانًا للاستخدام في أثناء الحمل، ولكنها ليست خالية من المخاطر.يختلف كل دواء بشكل طفيف وقد يكون له تأثيرات جانبية مختلفة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
لا يُشجِّعُ الأطباءُ على استخدام السيفالوسبورينات في أثناء الرضاعة الطبيعية، وذلك لأن هذه الأدوية قد تؤثر في السبيل الهضمي عند الطفل.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)