الريفاميسينات Rifamycins

تُستَخدَمُ الرِّيفاميسينات في أثناء الحمل فقط عندما تفوق فوائدُ العلاج المخاطرَ.بالنسبة إلى ريفابوتين، لوحظت بعض التأثيرات الضارة في الجنين في الدراسات على الحيوانات.مع استخدام ريفامبين وريفابنتين، لوحظت تأثيرات ضارة في الجنين (بما في ذلك العيوب الخلقية) في الدراسات على الحيوانات.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

لا ينصَحُ الأطباء باستخدام الرِّيفاميسينات في أثناء الرِّضاعَة الطبيعيَّة، ولكن ينبغي اتخاذ قرار بالتوقُّف عن الرضاعة الطبيعية أو التوقُّف عن أخذ ريفامبين استنادًا إلى أهمية الدواء لصحة الأم.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)