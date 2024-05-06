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الريفاميسينات Rifamycins

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

الرِّيفاميسينات هِيَ مُضادات حيويَّة تعملُ عن طريق كبح إنتاج البكتيريا للمادَّة الوراثيَّة،ونتيجة لذلك، تموت البكتيريا.

تنطوي الرِّيفاميسينات على الآتي:

  • ريفابيوتين Rifabutin

  • ريفامبين (ريفامبيسين)

  • ريفابنتين Rifapentine

  • ريفاكسيمين Rifaximin

يُستخدَم ريفامبين، وريفابوتين، وريفابنتين بالمشاركة مع المضادات الحيوية الأخرى لعلاج السل وحالات العدوى المتصلة بالسل.وهي تترك تأثيرات جانبية متشابهة.

غالبًا ما يُستخدم ريفامبين مع المضادات الحيوية الأخرى لمُعالجة الجذام والصمامات والمفاصل الاصطناعية المصابة بعدوى المكورات العنقودية.

يُستخدَم ريفاكسيمين لمُعالَجة إسهال المسافر الذي تُسببه الإشريكية القولونية (E. coli).

الجدول

الريفاميسينات

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

ريفامبين

ريفابيوتين Rifabutin

ريفابنتين Rifapentine

السل وحالات العدوى المرتبطة بالسل

بالنسبة إلى ريفامبين:الجذام

طفح جلدي

عسر وظيفة الكبد

انزعاج هضميّ

تغيُّر لون اللعاب، والعرق، والدموع، والبول، والعدسات اللاصقة اللينة

تفاعُلات مع العديد من الأدوية، ممَّا يحتاج إلى تغيير الجرعة غالبًا

ريفاكسيمين Rifaximin

إسهال المسافر

غثيان وتقيُّؤ وألم في البطن وريح البطن flatulence

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المُضادَّات الحيوية).

استخدَام الرِّيفاميسينات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

تُستَخدَمُ الرِّيفاميسينات في أثناء الحمل فقط عندما تفوق فوائدُ العلاج المخاطرَ.بالنسبة إلى ريفابوتين، لوحظت بعض التأثيرات الضارة في الجنين في الدراسات على الحيوانات.مع استخدام ريفامبين وريفابنتين، لوحظت تأثيرات ضارة في الجنين (بما في ذلك العيوب الخلقية) في الدراسات على الحيوانات.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

لا ينصَحُ الأطباء باستخدام الرِّيفاميسينات في أثناء الرِّضاعَة الطبيعيَّة، ولكن ينبغي اتخاذ قرار بالتوقُّف عن الرضاعة الطبيعية أو التوقُّف عن أخذ ريفامبين استنادًا إلى أهمية الدواء لصحة الأم.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.