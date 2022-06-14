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الببتيدات السكَّرية Glycopeptides والببتيدات السكَّرية الشحميَّة Lipoglycopeptides

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة هي مضادَّات حيوية تستخدم لعلاج حالات العدوى المعقدة أو الخطيرة الناجمة عن بكتيريا إيجابية الغرام.

تنطَوي الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة على الآتي:

  • دالبافانسين Dalbavancin

  • أوريتافانسين Oritavancin

  • تيكُوبلانين Teicoplanin

  • تيلافانسين Telavancin

  • فانكومايسين vancomycin

تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.تعمل الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة عن طريق منع البكتيريا إيجابية الغرام من تشكيل هذا الجدار الخلوي، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.

الجدول

الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة

الأدوية

الاستخدامات الشائعة*

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

دالبافانسين Dalbavancin

عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات بسبب البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثَّر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)

انزعاج هضميّ

طعم معدني في الفم metallic taste

بول رغويّ

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

أوريتافانسين Oritavancin

عدوى الجلد المعقدة الناجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمَة للميثيسلين MRSA

انزعاج هضميّ

طعم معدني في الفم metallic taste

بول رغويّ

الصداع

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

تيبوكلانين‡

حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA

التِهاب القولون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة

ضرر كلويّ

ضعف السمع والصمم

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

تيلافانسين Telavancin

حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA

انزعاج هضميّ

طعم معدني في الفم metallic taste

بول رغويّ

ضرر كلويّ

الدوخة

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡

فانكومايسين vancomycin

حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA

التِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة (يُعطى عن طريق الفم)

احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†

ضرر كلويّ

نقص السمع

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء

* يجري استعمال هذه الأدوية بالحقن داخل الوريد إلا عندما يُشار إلى خلاف ذلك.

† عادةً ما تتعافى هذه الآثار الجانبية من خلال إبطاء التسريب.

‡ لا يتوفر تيكُوبلانين حاليًا في الولايات المتحدة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدَام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

لا يُنصح باستخدام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء فترة الحمل، ولكن قد تفوق فوائد العلاج المخاطر أحيانًا.على سبيل المثال، قد يجري استخدام الفانكومايسين عن طريق الفم لعلاج الإسهال المحفز بالمطثية العسيرة عند النساء الحوامل.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).

لا يُشجِّعُ الأطباءُ على استخدَام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.