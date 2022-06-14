الببتيدات السكَّرية Glycopeptides والببتيدات السكَّرية الشحميَّة Lipoglycopeptides

الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة هي مضادَّات حيوية تستخدم لعلاج حالات العدوى المعقدة أو الخطيرة الناجمة عن بكتيريا إيجابية الغرام.
تنطَوي الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة على الآتي:
دالبافانسين Dalbavancin
أوريتافانسين Oritavancin
تيكُوبلانين Teicoplanin
تيلافانسين Telavancin
فانكومايسين vancomycin
تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.تعمل الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة عن طريق منع البكتيريا إيجابية الغرام من تشكيل هذا الجدار الخلوي، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.
الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة
الأدوية
الاستخدامات الشائعة*
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
دالبافانسين Dalbavancin
عَدوى الجلد المَصحُوبة بمُضاعفات بسبب البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثَّر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبية المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA)
انزعاج هضميّ
طعم معدني في الفم metallic taste
بول رغويّ
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
أوريتافانسين Oritavancin
عدوى الجلد المعقدة الناجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمَة للميثيسلين MRSA
انزعاج هضميّ
طعم معدني في الفم metallic taste
بول رغويّ
الصداع
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
تيبوكلانين‡
حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA
ضرر كلويّ
ضعف السمع والصمم
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
تيلافانسين Telavancin
حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA
انزعاج هضميّ
طعم معدني في الفم metallic taste
بول رغويّ
ضرر كلويّ
الدوخة
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†‡
فانكومايسين vancomycin
حالات عدوى خطيرة، خُصوصًا التي تنجُم عن البكتيريا إيجابية الغرام التي تتأثر بالمُضاد الحيوي، بما فيها MRSA
التِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة (يُعطى عن طريق الفم)
احمرار وحكَّة في الوجه، والعُنق، والكتفين†
ضرر كلويّ
نقص السمع
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
* يجري استعمال هذه الأدوية بالحقن داخل الوريد إلا عندما يُشار إلى خلاف ذلك.
† عادةً ما تتعافى هذه الآثار الجانبية من خلال إبطاء التسريب.
‡ لا يتوفر تيكُوبلانين حاليًا في الولايات المتحدة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدَام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
لا يُنصح باستخدام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء فترة الحمل، ولكن قد تفوق فوائد العلاج المخاطر أحيانًا.على سبيل المثال، قد يجري استخدام الفانكومايسين عن طريق الفم لعلاج الإسهال المحفز بالمطثية العسيرة عند النساء الحوامل.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).
لا يُشجِّعُ الأطباءُ على استخدَام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).