الببتيدات السكَّرية Glycopeptides والببتيدات السكَّرية الشحميَّة Lipoglycopeptides

لا يُنصح باستخدام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء فترة الحمل، ولكن قد تفوق فوائد العلاج المخاطر أحيانًا.على سبيل المثال، قد يجري استخدام الفانكومايسين عن طريق الفم لعلاج الإسهال المحفز بالمطثية العسيرة عند النساء الحوامل.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).

لا يُشجِّعُ الأطباءُ على استخدَام الببتيدات السكرية والببتيدات السكرية الشحميَّة في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).