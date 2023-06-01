متلازمة ما بعد شلل الأطفال postpolio syndrome هي حالة من التَّعب والضعف العضلي الذي يحدث بعد سنواتٍ أو عقودٍ من الإصابة بعدوى شلل الأطفال.

يعاني بعضُ الأشخاص الذين أُصيبوا بشلل الأطفال من مُتلازمة ما بعد شلل الأطفال لسنوات أو لعقود بعدَ تعافيهم من شلل الأطفال.ومن المرجَّح أن تحدُث مُتلازمة ما بعد شلل الأطفال عند كبار السِّن المُصابينَ بحالة أولية شديدة من شلل الأطفال (التهاب سنجابيَّة النُّخاع الشَّللي).

يمكن أن تصبح العضلات التي تكون مصابةً بشلل الأطفال عادةً، مُتعَبةً ومؤلمةً وضعيفة وقد تَضمر.ولكن لا تكون هذه الأعراض عند معظم الأشخاص الذين أُصيبوا بشلل الأطفال ناجمةً عن متلازمة ما بعد شلل الأطفال ولكن بسبب حدوث اضطراب جديد ، مثل داء السكَّري أو تمزُّق القرص (الفتق) أو الفصال العظمي.لا يزال السَّبب الحقيقي لمتلازمة ما بعد شلل الأطفال غيرَ واضحٍ ولكنَّه قد يكون مرتبطًا بتأثيرات الشيخوخة على الخلايا العصبيَّة المتأثرة بشلل الأطفال.

يُؤخذ تشخيص متلازمة ما بعد شلل الأطفال بعين الاعتبار عند الأشخاص الذين أُصيبوا بشلل الأطفال وظهرت عندهم أعراضٌ جديدةٌ للضُّعف التَّدريجي.