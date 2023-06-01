حالاتُ العدوى بفيروس إيبولا وفيروس ماربورغ

تتسبّب حالات عدوى فيروس ماربورغ Marburg وفيروس إيبولا Ebola في حدوث نزفٍ وخللٍ في وظيفة الأعضاء.وتؤدي حالات العدوى هذه إلى الوفاة غالبًا.

تنتشر عدوى ماربورغ وإيبولا من خلال التعامل مع الحيوانات المصابة الحية أو الميتة أو عن طريق ملامسة جلد أو سوائل جسم شخصٍ مصابٍ بالعدوى ظهرت عليه الأعراض أو توفِّي.

تبدأ الأَعرَاض بالحُمَّى والأوجاعٍ في العضلات والجسم والصُّدَاع والسعال والتهاب الحلق، يليها القيء والإسهال وكذلك النزف من الفم أو الأنف أو الأعضاء الداخلية.

يقوم الأطباء بإجراء اختباراتٍ دمويَّة وبوليَّة لتأكيد التَّشخيص.

تنطوي المعالجة على إعطاء السوائل عبر الوريد وغير ذلك من المُعالجَات للحفاظ على وظائف الجسم.

من الضروري القيام بعزلٍ كاملٍ واتِّخاذ احتياطاتٍ صحيَّةٍ (وبالنسبة لاختصاصيي الرعاية الصحية استعمال الملابس الواقية) لمنع انتشار العدوى.

تُعدُّ حالات عدوى فيروس ماربورغ و فيروس إيبولا من حالات الحُمَّى النَّزفية، ويُميِّزها حدوث النَّزف.وهي تنجم عن فيروسات تُسمى الفيروسات الخيطية.يحتوي فيروس إيبولا على 5 أنواع، بما في ذلك فيروس إيبولا زائير (Zaire Ebola) وفيروس إيبولا السودان (Sudan Ebola).

بدأت فاشيات عدوى فيروس إيبولا وفيروس ماربورغ في وسط وغربي أفريقيا، ربَّما نتيجة انتشار حالات العدوى في الحيوانات البرية هناك.ولكن، من النادر حدوث مثل هذه الفاشيات، وهي لم تنتشر في الماضي إلى مواقع بعيدة، لأنَّها حدثت في مناطق ريفيَّة معزولة عادةً.ولكن المسافرين من تلك المناطق يحملون العدوى إلى المناطق المجاورة في بعض الأحيان، أو إلى خارج أفريقيا في حالات نادرة.

في كانون الأول / ديسمبر 2013 بدأ تفشي فيروس إيبولا زائير في المناطق الريفية بغينيا (غرب أفريقيا)، ثم انتشر إلى مناطق حضرية كثيفة السكان في غينيا وإلى ليبيريا وسيراليون المجاورتين.وقد جرى التعرف إليه لأول مرة في مارس 2014.وقد شملت فاشيات إيبولا آلاف الأشخاص وتوفِّي حوالى 59٪ منهم.وقام عدد قليل جدًا من المسافرين المصابين بالعدوى (بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية العائدون إلى منازلهم) بنشر فيروس الإيبولا في أوروبا وأمريكا الشمالية.كما التقط العدوى عددٌ قليل من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ساعدوا في علاج المصابين في أوروبا وأمريكا الشمالية.أُعلِنت سييراليون وغينيا وليبيريا خالية من فيروس إيبولا في عام 2016.

كما حدثت فاشيةٌ لفيروس إيبولا زائير في جمهورية الكونغوالديموقراطية في عام 2017 ولكن جرى احتواؤها بسرعة.جرى تأكيد حدوث تفشٍّ آخر هناك في مايو/آيار 2018 وانتهى في عام 2020 بمساعدة اللقاحات.حدثت فاشيات صغيرة منذ ذلك الحين في شمال كيفو وغينيا.

في شهر سبتمبر من عام 2022، أبلغت أوغندا عن وجود حالة إصابة بداء إيبولا بسبب فيروس إيبولا السودان، وهي الحالة الأولى في عقد من الزمن.جرى الإعلان عن هذه الفاشية في يناير 2023.

حدثت حالات ماربورغ في غرب أفريقيا في العام 2021 في غينيا، وفي العام 2022 في غانا، وفي العام 2023 في غينيا الاستوائية، وحدثت في العام 2023 في شرق أفريقيا في تنزانيا.

انتقال عدوى فيروسات إيبولا وماربورغ تُعدُّ فيروسات الإيبولا وماربورغ شديدة العدوى. وتصيب هذه الفيروسات الحيوانات عادةً، وتنتشر إلى الأشخاص في بعض الأحيان.ونتيجةً لعدم المعرفة الدقيقة للمصدر الحيواني الأصلي للعدوى بهذه الفيروسات، فإنَّ الأطباء ليسوا متأكدين من طريقة انتقال عدوى الفيروس للشخص عند تفشِّي المرض.إلَّا أنَّ الخبراء يعتقدون أنَّ الشخص الأول قد أُصيبَ بالعدوى عن طريق التعامل مع حيوانٍ مصابٍ بالعدوى أو أكله، مثل خفاش الفاكهة أو الرئيسيَّات (القردة العليا والسعادين).حدثت عدوى فيروس ماربورغ عند الأشخاص الذين تعرَّضوا لخفافيش (على سبيل المثال، في المناجم أو الكهوف). وبمُجرَّد إصابة الشخص بالعدوى، يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عندما يكون الأشخاص على اتصال مباشر بجلد أو بسوائل (اللعاب أو الدَّم أو القيء أو البول أو البراز أو العرق أو حليب الثدي أو المني) جسم الشخص المُصاب بالعدوى.تشير الدَّلائل إلى أنَّه لا يمكن للأشخاص نقل العدوى قبل ظهور الأعراض عندهم.إلَّا أنَّ سوائل جسم الأشخاص المُتوفّين تنقل العدوى غالبًا، ولاسيَّما إلى الأشخاص الذين يقومون بنقل وتحضير الجثث للدفن. لا يُعتقد أنَّ إيبولا ينتشر عبر الهواء (في القطيرات المتناثرة عندما يسعل الأشخاص أو يعطسون مثلًا).وإذا حدث هذا الانتشار، فمن المحتمل أن يكون نادرًا جدًا. يقوم جهاز المناعة عند بعض الأشخاص الذين يتعافون بالقضاء نهائيًّا على فيروس إيبولا ولا يصبحون ناقلين للعدوى.أمَّا عند أشخاصٍ آخرين، فيبقى الفيروس لبعض الوقت في مناطق من الجسم محميَّة من الهجمات من قِبَل جهاز المناعة (مثل العينين أو السائل المنوي).يمكن أن تبقى المادة الجينية لفيروس إيبولا في السَّائِل المنوي لمدة سنة أو أكثر بعدَ اختفاء الأعراض عند الرجال. يمكن أن يبقى فيروس ماربورغ في السَّائِل المنوي لمدة تصل إلى 7 أسابيع بعد زوال الأعراض عند الرجال.

أعراض العدوى بفيروس إيبولا وفيروس ماربورغ تظهر الأعراضُ الأولى بعد حوالى يومين إلى 20 يومًا من التقاط الأشخاص العدوى الفيروسيَّة.تشبه الأعراض في البداية أعراضَ حالات العدوى الفيروسية الأخرى الأقل خطورة عادةً؛حيثُ يُعاني المرضى من أوجاعٍ في العضلات وصداع والتهاب في الحلق وسعال.كما يصبح المرضى حسَّاسين للضوء، وقد يتحوَّل بياض العين إلى اللون الأحمر. تظهر أعراضٌ أشدُّ خطورةُ في غضون بضعة أيَّام، مثل: وجع البطن

اصفرار الجلد (اليرقان)

القيء والإسهال الشديدين

الميل إلى النَّزف

التَّخليط الذهني والهذيان والغيبوبة يؤدي القيء والإسهال إلى حدوث التَّجفاف الذي يؤدي إهمال معالجته إلى حدوث انخفاضٍ في ضغط الدَّم (صدمة) وعدم انتظام في ضربات القلب والوفاة. يبدأ النَّزف خلال الأيام القليلة الأولى.ويمكن أن يظهر النزف تحت الجلد كبقعٍ أو لطخاتٍ أرجوانية (كدمات)، وقد تنزف اللثة أو الأنف أو المستقيم أو الأعضاء الداخلية، وكذكك الجروح الثاقبة (النَّاجمة عن سحب الدَّم أو فتح الوريد). ويظهر بعد حوالى 5 أيام طفحٌ جلديٌّ على الجذع بشكلٍ رئيسي. تشتدُّ الحُمَّى خلال الأسبوع الثاني من الأعراض ويبدأ الأشخاص في التعافي أو حدوث خلل في عمل أعضائهم (يسمى فشل الأعضاء).يتوفى ما يتراوح بين 25-90٪ من المصابين بالعدوى، ويعتمد ذلك بشكل كبير على مستوى الرعاية الطبية المتاحة.ومقارنةً بعدوى فيروس ماربورغ، من المرجح أن تؤدي العدوى بفيروس الإيبولا إلى الوفاة بنسبةٍ أكبر، حيث يصل متوسط معدل الوفيات إلى 59٪.ويستغرق الاستشفاء وقتًا طويلاً.

تشخيص العدوى بفيروس إيبولا و فيروس ماربورغ الاختبارات الدَّمويَّة والبوليَّة يَصعُب اكتشاف العدوى بفيروس إيبولا عند الأشخاص المصابين بها بعد أيام قليلة، لأنَّ الأعراض المبكرة، مثل الحُمَّى، يمكن أن تنجم عن عدوى أكثر شيوعًا.ولكن، إذا كان الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض يعيشون في مناطق تحدُث فيها الإيبولا أو سافروا منها، فإنَّ الأطبَّاء يشتبهون بالإصابة بهذه العدوى.لقد قدمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إرشاداتٍ لاختصاصيي الرعاية الصحية لتمكينهم من تقييم المسافرين العائدين من هذه المناطق. إذا اشتبه الأطباء بالإصابة بعدوى فيروس إيبولا، فإنَّهم يقومون بأخذ عينات من دم وبول الشخص ويفحصونها لتأكيد الإصابة بالعدوى. يمكن استعمال طريقة مشابهة عند وجود اشتباه بالإصابة بعدوى فيروس ماربورغ. يجري إعلام مسؤولي الصحة العامة إذا جرى تشخيص العدوى بفيروس إيبولا أو بفيروس ماربورغ.

علاج العدوى بفيروس إيبولا وفيروس ماربورغ الرِّعاية الدَّاعمة

الأدوية المضادة للفيروسات تنطوي المعالجة الداعمة على ما يلي: إعطاء السوائل عن طريق الوريد للحفاظ على ضغط الدَّم وتوازن الكهارل (مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم)

نقل عوامل التخثُّر للمساعدة على إبطاء أو إيقاف النَّزف

معالجة الأَعرَاض، بما في ذلك استعمالُ مسكنات الألم يتوفَّر حاليًا نوعان من معالجات الأجسام المُضادَّة وحيدة النسيلة (تسمى REGN-EB3 و mAb-114) لعلاج عدوى فيروس إيبولا الناجمة عن فيروس زائير إيبولا.جرى اختبار كلتا المعالجتين في فاشية إيبولا التي حدثت في الفترة بين 2018 إلى 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأظهرا فعَّاليَّة شديدة، حيث تعافى حوالى 90٪ من الأشخاص عندَ استعمال الدواء في غضون الأيام القليلة الأولى التالية لالتقاط العدوى. لم تُختَبَر هذه الأدوية الجديدة عند الأشخاص المصابين بعدوى فيروس ماربورغ، لذلك لا يوجد علاج فعَّال للعدوى بهذا الفيروس حتى الآن.