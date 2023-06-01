التِهاب السَّحايا والمشيميَّات اللِّمفاوِيّ

لا يُعاني مُعظمُ الأشخاص المصابين بالتهاب السَّحايا والمشيميَّات اللِّمفاوِيّ من أيِّ أعراض أو من أعراضٍ خفيفة.

تظهر الأعراض، في حال حدوثها، بعد حوالى 1-2 أسبوع من التقاط الشَّخص للعدوى.

يُعاني بعضُ الأشخاص من مرضٍ يشبه الأنفلونزا، مع الحمَّى والقشعريرة والشعور العام بالمرض (التَّوعُّك) والضَّعف ووجع العضلات (لاسيَّما في الجزء السفلي من الظهر) وألم خلف العينين.قد يكون المرضى حسَّاسين للضوء ويفقدون شهيتهم ويشعرون بالغثيان أو بخفَّة في الرَّأس.يحدث التهابُ الحلق بشكلٍ أقل.

وبعد مرور 5 أيَّام إلى 3 أسابيع، يتحسَّن الأشخاص عادةً لمدَّة 1 أو 2 يوم.ثمَّ يتفاقم حال الكثير منها.وتعود المعاناة من الحمَّى والصداع، وقد يظهر طفحٌ جلدي.قد تتورَّم مفاصل الأصابع واليدين.يمكن للعدوى أن تنتشر إلى الغدد اللُّعابيَّة (ممَّا يؤدي إلى حدوث النُّكاف) وإلى الخُصيَتين.

عند عدد قليل من الأشخاص تصاب الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا) بالعدوى (تُسمى التهاب السحايا).يُسبب التهاب السحايا بشكل نمطي تيبُّسًا وشعورًا بالألم في الرقبة، ممَّا يجعل من انحناء أو خفض الذقن إلى الصدر أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.يُصاب عدد قليل جدًّا من الأشخاص بعدوى في الدماغ (التهاب الدماغ) ، والتي قد تسبب الشلل أو مشاكل في الحركة أو غيرها من أعراض الخلل الوظيفي في الدِّماغ.

قد يُعاني الجنين من مشاكل عند إصابة النساء الحوامل بالعدوى، مثل: موه الرأس (تجمُّع السوائل الزائدة داخل الدماغ أو السَّحايا) ، والتهاب المشيمية والشبكية (عدوى في العين) والإعاقة الذهنية.يمكن أن يُسبِّبَ التهاب المشيمة والشَّبكيَّة تشوُّش الرُّؤية وألم العين والحساسيَّة للضوء والعَمى.قد يموت الجنين إذا أصُيبت النساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.