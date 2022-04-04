الزُّكام هو عدوى فيروسيَّة تصيب بطانة الأنف، والجيوب، والحلق.

هناك العديد من أنواع الفيروسات المُسببة للزكام.

ينتشر الزكام عادةً عندما تلمس يد الشخص مفرزات أنف شخصٍ مُصابٍ بالعدوى.

غالبًا ما تبدأ حالات الزكام بحكة أو التهابٍ في الحلق أو شعور انزعاجٍ في الأنف، يليه العطاس، وسيلان الأنف، والسعال، والشعور العام بالمرض.

يعتمد الأطباء في التَّشخيص على الأَعرَاض.

تُعدُّ النظافة الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين المُتكرِّر، الطريقة الأفضل للوقاية من الإصابة بالزُّكام.

ويمكن للراحة، واستعمال مضادات الاحتقان، والأسيتامينوفين، ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين) أن تساعدَ على تخفيف شدَّة الأعراض.

يُعدُّ الزُّكام أحد أكثر الأمراض شيوعًا.يمكن للعديد من أنواع الفيروسات (مثل الفيروسات الأنفية، والفيروسات الغدية، والفيروسات التاجية، والفيروسات الرئوية المتبدلة) أن تُسبب الزكام، ولكن الفيروسات الأنفية (التي يوجد منها أكثر من 100 نوع فرعي) تكون مسؤولة عن معظم حالات الزكام.يحدث الزكام النَّاجم عن الفيروسات الأنفيَّة بشكلٍ أكثر شيوعًا خلال فصلي الربيع والخريف.وتُسبب الفيروسات الأخرى أمراضًا شبيهة بالزُّكام في أوقات أخرى من السنة.

ينتشر الزكام بشكل رئيسي عندما تلمس يدا الشخص مفرزات أنف شخص مصاب بالعدوى.حيثُ تحتوي هذه المفرزات على فيروسات الزُّكام.وعندما يلمس الشخص فمه، أو أنفه، أو عينه، يُتاح للفيروسات دخول الجسم والتَّسبُّبِ بحدوث الزكام.وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، ينتشر الزكام عندما يتنفس الشخص هواءً يحتوي على قطيرات رذاذٍ سعلها أو عطسها شخص مصابٌ بالعدوى.يكون المصاب بالزكام في ذروة القابلية لنقل العدوى للآخرين في اليوم الأول أو اليومين الأوليين من ظهور الأعراض.

لا تزداد قابلية الإصابة بالزكام بسبب أيٍّ مما يلي:

الإحساس بالبرودة

تغيير عادات الأكل أو الصحة العامة

وجود شذوذاتٍ في الأنف أو الحلق (مثل تضخم اللوزتين أو الغدانيات).

هل تعلم...

نزلة البرد أو الزُّكام نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض الزكام تبدأ أعراض الزكام بعد 1-3 أيام من انتقال العدوى .يكون العَرض الأول عادةً عبارة عن حكة أو ألم في الحلق أو انزعاجٍ في الأنف.ويبدأ الشخص في وقت لاحق بالعطاس مع حدوث سيلانٍ في الأنف ويشعر بتوعك خفيف.من غير الشّائع حدوث الحُمَّى، ولكن قد تحدث حُمَّى خفيفة في بداية الزكام.تكون مفرزاتُ الأنف في البداية مائيَّة ورائقة، ويمكن أن تكون غزيرة بشكلٍ مزعج، ولكنَّها تصبح في نهاية المطاف أكثر سماكةً، وغير رائقة، ويميل لونها إلى الأصفر المُخضر، وتكون أقلَّ غزارةً.كما يحدثُ سعالٌ خفيفٌ عند كثيرٍ من الأشخاص.تزول الأعراض خلال 4-10 أيام عادةً، رغمَ أنَّ السُّعال يستمرُّ إلى الأسبوع الثاني غالبًا. ولكن، يمكن للمضاعفات أن تؤدي إلى إطالة أمد المرض.كثيرًا ما تسبب عدوى الفيروس الأنفي هجمات ربو ربو عند الأشخاص المصابين به.يُصاب بعض الأشخاص بعدوى بكتيرية في الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) أو الجيوب (التهاب الجيوب).تحدث حالات العدوى هذه لأنَّ احتقان الأنف يمنع التصريف الطبيعي في تلك الأعضاء، ممَّا يسمح للجراثيم بالنُّمو في تجمُّعات المُفرزات المحصورة. هل تعلم...

تشخيصُ الزُّكام تقييم الطبيب عادةً ما يكون الأطباءُ قادرين على تشخيص الزُّكام بناءً على أعراضه النموذجية.تُشيرُ الحمى الشديدة، أو الصداع الشديد، أو الطفح الجلدي، أو صعوبة التنفس، أو ألم الصدر، إلى أنَّ الحالة ليست مجرد عدوى بسيطة بالزُّكام. ليس من الضروري إجراء فحوص مخبرية لوضع تشخيص الزكام عادةً.عندَ الاشتباه في حدوث مضاعفات، قد يوصي الأطباء بإجراء اختباراتٍ دمويَّة وتصوير بالأشعَّة السينيَّة.

الوقاية من الزكام نظرًا لوجود العديد من الفيروسات المسببة للزُّكام، وبما أن كل فيروس يتغير قليلًا مع مرور الوقت، فلم يجرِ تطويرُ لقاحٍ فعَّالٍ للزكام حتى الآن. يُعد الالتزام بقواعد النظافة الإجراء الوقائي الأفضل.وبما أنَّ الكثير من فيروسات الزُّكام تنتشر من خلال لمس مفرزات الشخص المصابٍ بالعدوى، يمكن للتدابير التالية أن تكون مُفيدةً: ينبغي على الشخص الذي يعاني من أعراض الزكام والأشخاص الذين يقيمون معه في المنزل ومكان العمل غسل أيديهم بشكل متكرر.

العطاس والسُّعال في مناديل، والتخلص منها بشكل آمن.

ينبغي على الشخص الذي يعاني من أعراض الزكام أن ينام في غرفةٍ منفصلة إن كان ذلك مُتاحًا.

ينبغي على الشخص الذي يسعل أو يعطس بسبب الزكام نجنب الذهاب إلى العمل أو المدرسة، لأنه قد ينقل العدوى إلى الآخرين.

يمكن لتنظيف الأجسام والأسطح المشتركة بمادة مطهرة أن يساعد على الحَدِّ من انتشار فيروسات الزُّكام. على الرغم من شعبيتها، فلا تفيد أعشاب الزهورات (مثل الإشنسا echinacea)، والزنك، والجرعات المرتفعة من فيتامين C (حتى 2000 ملغ في اليوم)، ولا تناول ثمار الحمضيات، في الوقاية من الزكام.