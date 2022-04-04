توجد ثلاثة أنواع من فيروس الأنفلونزا:

النوع A

النوع B

النوع C

هناك العديد من السلالات الفرعية ضمن فيروسات الأنفلونزا A و B، ولكنّها جميعًا تسبِّبُ مرضًا مماثلًا.تنجم الأنفلونزا الموسمية الاعتيادية عن العديد من سلالات الأنفلونزا المختلفة.ولكن، لا يُسبِّبُ النوع C عدوى الأنفلونزا النموذجية.

يُسبِّبُ النوع A معظم حالات الأنفلونزا (أكثر من 70% من الحالات في الموسم التقليدي)، وتنجم معظم الحالات الأخرى عن النوع B.تحدُث الأنفلونزا من النوع C بتواتر أقل، وبشكلٍ رئيسي عند الأطفال.

تتغيَّر سلالة فيروس الأنفلونزا المسببة للفاشية بشكلٍ طفيفٍ دائمًا، لذلك فإنَّ فيروسَ الأنفلونزا في كلَّ عامٍ يختلف قليلًا عن العام السابق.ويكون تغيُّرها كافيًا لأن تفقد اللقاحات السابقة فعاليَّتها غالبًا.

تُسمَّى سلالات الأنفلونزا من النوع A بناءً على نسخٍ نوعية لاثنين من البروتينات الموجودة على سطح الفيروس.البروتينان هما H (مختصر راصَّة دَمَوِيَّة hemagglutinin) و N (مختصر نيورامينيداز neuraminidase).هناك 18 بروتين H مختلف و 11 بروتين N.وهكذا، يمكن تسمية إحدى سلالات الأنفلونزا A, H1N1.كانت سلالة H1N1 مسؤولةً عما يسمى بجائحة أنفلونزا الخنازير في الفترة بين عامي 2009-2010.(الجائحة هي وباء ينتشر في أنحاء العالم).وفي الآونة الأخيرة، كانت سلالات H3N2 مسؤولة عن معظم حالات العدوى في الولايات المتحدة.

يمكن لاسم السلالة أن يدل على نوعها والمكان الذي ظهرت فيه لأول مرة غالبًا (مثل أنفلونزا هونغ كونغ)، أو على الحيوان (مثل أنفلونزا الخنازير)، والسنة التي تمَّ اكتشافها فيها.