داء الزهري (السفلس syphilis) هو عدوى منتقلة بالجنس تنجم عن العدوى ببكتيريا اللولبية الشاحبة.يمكن أن يحدث على ثلاثة مراحل تتظاهر فيها الأعراض، وتفصل بينها فترات من الصحة الجيدة ظاهريًا بدون أعراض.

يبدأ الزهري بقرحة غير مؤلمة في موضع العدوى، وفي المرحلة الثانية، يحدث طفح جلدي، وحمى، وإرهاق، وصداع، وفقدان شهية.

وفي حال عدم العلاج، فيمكن في المرحلة الثالثة من المرض أن يلحق الضرر بالشريان الأبهر، والدماغ، والحبل الشوكي، وغيرها من الأعضاء.

يقوم الطبيب عادةً باثنين من الاختبارات الدموية لتأكيد إصابة الشخص بالزهري.

العلاج بالبنسلين، والذي قد يقضي على العدوى.

يمكن لاستخدام الواقي الذكري في أثناء ممارسة الجنس التناسلي أن يساعد على الوقاية من انتقال الزهري وغيره من حالات العدوى المنتقلة بالجنس من شخص إلى آخر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى المنتقلة بالجنس).

في سنة 2020، كان هناك أكثر من 130,000 حالة مسجلة من الزهري في الولايات المتحدة.سُجلت معظم حالات الزهري الأولي والثانوي عند الرجال (81٪)، وبالنسبة للرجال، كانت 53٪ من الحالات عند الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.تزايدت حالات الإصابة بمرض الزهري على نحو متسارع في الولايات المتحدة.في الفترة بين عامي 2015 و 2020، ارتفع معدل الإصابة بالزهري الأولي والثانوي بين النساء بنسبة 147٪، وارتفع معدل الإصابة بين الرجال بنسبة 34٪.

يمكن لأنشطة محددة (عوامل خطورة) أن تزيد من خطر الإصابة بالزهري.تتضمن عوامل الخطورة ما يلي:

الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV

القيام بممارسات جنسية غير آمنة، مثل وجود أكثر من شريك جنسي، أو عدم استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح أو منتظم

غالبًا ما يكون لدى المصابين بالزهري أنواع أخرى من العدوى المنتقلة بالجنس.

يُسبب الزهري أعراضًا على ثلاثة مراحل:

الزهري الأوَّلي

الزهري الثانوي

الزهري الثالثي

تنفصل المراحل فيما بينها بفترات لا تحدث فيها أعراض (مرحلة هاجعة).

انتقال العدوى بالزهري يُعد الزهري من الأمراض شديدة العدوى في المرحلتين الأولى والثانية.ويمكن للزهري أن يكون معديًا في بدايات المرحلة الهاجعة. عادة ما تنتشر العدوى عن طريق الاتصال الجنسي.تؤدي الممارسة الجنسية المفردة مع شخص مصاب بالزهري في المرحلة الأولى إلى انتقال العدوى في حوالى ثلث الحالات.تدخل البكتيريا إلى الجسم من خلال الأغشية المخاطية الموجودة في المهبل، أو القضيب، أو الفم، أو عبر الجلد.بعد ساعات من دخولها، تصل البكتيريا إلى العقد اللمفية المجاورة، ومن ثم تنتشر عبر الجسم من خلال المجرى الدموي. كما قد ينتشر الزهري بطرق أخرى.يمكن لعدوى الزهري أن تنتقل إلى الجنين في أثناء الحمل، مما يُسبب عيوبًا ولادية ومشاكل أخرى. يمكن أن يُصاب الشخص في بعض الأحيان بالزهري عن طريق ملامسة قرحات الجلد المصابة.ولكن، بما أن البكتيريا لا يمكنها البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة خارج جسم الإنسان، فإن داء الزهري لا ينتقل عن طريق ملامسة الأشياء التي لمسها شخص مصاب بالزهري (مثل مقعد المرحاض، ومقابض الأبواب).

أعراض الزهري تكون كل مرحلة من مراحل الزهري (الأولية، والثانوية، والثالثية) أسوأ من سابقتها بشكل تدريجي. وفي حال عدم علاجه، قد تستمر الإصابة بالزهري بدون أعراض لسنوات عديدة، وقد يُلحق الأذى بالشريان الأبهر aorta (الشريان الأكبر في الجسم) أو بالدماغ، وقد يُفضي إلى الوفاة.قد يتطور الزُهري العصبي (الذي يُصيب الدماغ والحبل الشوكي) في أثناء أي مرحلة من مراحل الزهري. في حال تشخيص الزهري وعلاجه باكرًا، فقد يتعافى المرض قبل أن يترك ضررًا دائمًا. الزهري الأوَّلي تظهر قرحة مؤلمة (تُدعى قرح chancre) في موقع العدوى، وغالبًا في القضيب، أو الفرج، أو المهبل.كما قد يظهر القرح على الشرج، أو المستقيم، أو الشفاه، أو اللسان، أو الحلق، أو عنق الرحم، أو الأصابع، أو غيرها من أجزاء الجسم.عادةً ما يظهر قرح واحد، إلا أنه يمكن في بعض الحالات ظهور أكثر من قرح.تبدأ الأعراض عادةً بعد 3-4 أسابيع من التقاط العدوى، وقد تستمر من 1-13 أسبوعًا بعد ذلك. يبدأ القرح بشكل منطقة مرتفعة قليلًا ومحمرة، وتتحول بسرعة إلى قرحة مرتفعة، وقاسية، ومفتوحة، وغير مؤلمة نسبيًا.تكون القرحة غير نازفة، وقاسية عند لمسها.عادةً ما تتورم العقد اللمفية المجاورة، وتكون غير مؤلمة.لا تُلاحَظ هذه القرحة من قبل نصف المصابات الإناث، ومن قبل ثلث المصابين الذكور، لأنها تُسبب القليل من الأعراض فقط.عادةً ما تحدث القرحات في المستقيم أو الفم عند الرجال، ولا تُلاحَظ في معظم الحالات. صور حالات زهري أولية الزُهري الأولي: قُرح على الأعضاء التناسلية في أثناء المرحلة الأولية من داء الزهري، قد تظهر قرحات غير مؤلمة (قُرح) على الأعضاء التناسلية والمنطقة المحيطة بها. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Drs.Gavin Hart and N.J.Flumara عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الزهري الأولي (القرح الفموي) يمكن للقرحات أن تظهر على الفم أو حوله. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري الأولي: قُرح على الأعضاء التناسلية في أثناء المرحلة الأولية من داء الزهري، قد تظهر قرحات غير مؤلمة (قُرح) على الأعضاء التناسلية والمنطقة المحيطة بها. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Drs.Gavin Hart and N.J.Flumara عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الزهري الأولي (القرح الفموي) يمكن للقرحات أن تظهر على الفم أو حوله. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. عادةً ما يُشفى القرح في غضون 3-12 أسبوعًا.بعد ذلك يبدو الشخص وكأنه تعافى بشكل كامل. الزهري الثانوي تنتشر البكتيريا في المجرى الدموي، مُسببة طفحًا جلديًا منتشرًا، وتورم العقد اللمفية، وأعراضًا في أعضاء أخرى (بشكل أقل شيوعًا).يحدث الطفح الجلدي في غضون 6-12 أسبوعًا بعد التقاط العدوى.في هذه الأثناء، يكون القرح لا يزال موجودًا لدى حوالى 25% من الأشخاص.لا يكون الطفح الجلدي حاكًا أو مؤلمًا في العادة.يتباين مظهر الطفح الجلدي بحسب الحالة. من الشائع أن يظهر الطفح الجلدي على راحتي الكفين أو القدمين، وذلك خلافًا لأنواع الطفح الجلدي التي تحدث في سياق أمراض أخرى.يمكن للطفح الجلدي أن يستمر لفترة قصيرة أو طويلة (حتى أشهر).يتعافى الطفح الجلدي في النهاية (حتى بدون علاج)، ولكنه قد ينكس لاحقًا في غضون أسابيع أو أشهر.إذا تطور الطفح الجلدي على فروة الرأس، فقد يتساقط الشعر بشكل بقع، مما يجعل منظره كما لو أن العث التهمه. قد تتطور ناميات مسطحة مرتفعة قليلًا وناعمة تُدعى الأورام اللُقميّة لاتا condylomata lata في أسطح الجلد الرطبة، مثل الفم، والإبطين، والمناطق التناسلية، والشرج.تحتوي هذه الناميات غير المؤلمة على عدد كبير من بكتيريا الزهري، وتكون مُعدية بشدة.قد تتشقق الناميات، وتخرج سوائل منها.وعندما تتعافى، تُصبح مسطحة، ويتحول لونها إلى الوردي الباهت أو الرمادي.تحدث قرحات الفم في أكثر من 20-30% من الأشخاص. يمكن للزُهري في المرحلة الثانية أن يُسبب حمى، وإرهاق، وفقدان الشهية، وخسارة الوزن. يعاني حوالى 50% من الأشخاص المصابين بالمرحلة الثانية من الزهري من تضخم العقد اللمفية في جميع أنحاء الجسم.وقد تتأثر أعضاء أخرى في 10% من الأشخاص.من المحتمل أن تصبح العين ملتهبة.وقد تُصبح العظام والمَفاصِل مؤلمة.تُسبب عدوى الكبد (التهاب الكبد) لدى بعض الأشخاص ألمًا بطنيًا ويرقانًا (حيث يتحول الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر)، ويُصبح لون البول داكنًا.يعاني بعض المرضى من صداع أو مشاكل في السمع أو التوازن، أو مشاكل في الرؤية بسبب انتقال العدوى إلى الدماغ، أو الأذن الداخلية، أو العينين. صور حالات زهري ثانوية الزُهري الثانوي: اندفاع جلدي في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزهري، قد يحدث اندفاع جلدي مُعمم. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري الثانوي: اندفاع جلدي على الظهر في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزهري، قد يحدث اندفاع جلدي معمم.يمكن للبقع الجلدية أن تكون متباعدة أو قريبة من بعضها، كما هو واضح في هذه الصورة. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري الثانوي: اندفاع جلدي على راحتي الكفين في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزُهري، قد يحدث اندفاع جلدي مُعمم.وخلافًا للاندفاعات الجلدية التي تحدث بسبب الأمراض الأخرى، غالبًا ما ينتشر هذا الاندفاع الجلدي على راحتي الكفين أو باطن القدمين. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري- الثانوي : مُسببًا اندفاعًا جلديًا على باطن القدمين في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزُهري، قد يحدث اندفاع جلدي مُعمم.وخلافًا للاندفاعات الجلدية التي تحدث بسبب الأمراض الأخرى، غالبًا ما ينتشر هذا الاندفاع الجلدي على راحتي الكفين أو باطن القدمين. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Susan Lindsley عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الزُهري الثانوي: اندفاع جلدي في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزهري، قد يحدث اندفاع جلدي مُعمم. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري الثانوي: اندفاع جلدي على الظهر في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزهري، قد يحدث اندفاع جلدي معمم.يمكن للبقع الجلدية أن تكون متباعدة أو قريبة من بعضها، كما هو واضح في هذه الصورة. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري الثانوي: اندفاع جلدي على راحتي الكفين في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزُهري، قد يحدث اندفاع جلدي مُعمم.وخلافًا للاندفاعات الجلدية التي تحدث بسبب الأمراض الأخرى، غالبًا ما ينتشر هذا الاندفاع الجلدي على راحتي الكفين أو باطن القدمين. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الزُهري- الثانوي : مُسببًا اندفاعًا جلديًا على باطن القدمين في أثناء المرحلة الثانوية من داء الزُهري، قد يحدث اندفاع جلدي مُعمم.وخلافًا للاندفاعات الجلدية التي تحدث بسبب الأمراض الأخرى، غالبًا ما ينتشر هذا الاندفاع الجلدي على راحتي الكفين أو باطن القدمين. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Susan Lindsley عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. الزهري الهاجع بعد المرحلة الثانية، قد تختفي الأعراض عند الشخص لسنوات أو حتى عقود.وفي هذا الوقت، تكون العدوى غير نشطة (هاجعة).ولكن البكتيريا تكون موجودة، واختبارات تحري الزُهري تُعطي نتائج إيجابية. قد يبقى الزهري هاجعًا بشكل دائم، وعمومًا، لا يكون مُعديا في هذه المرحلة.ولكن قد تظهر في بعض الأحيان قرحات على الجلد أو الأغشية المخاطية في وقت مبكِّر في المرحلة الهاجعة.يمكن للمس هذه القرحات أن يُسبِّبُ انتقال العدوى. تُصنف المرحلة الهاجعة كمبكرة أو متأخرة، وتكون مبكرة إذا حدثت العدوى في غضون الأشهر الإثني عشر الماضية، وتكون متأخرة إذا حدثت العدوى قبل أكثر من 12 شهرًا مضى. الزهري الثالثي (الثالث، أو المتأخر) تتطور الإصابة بالزُهري الثالثي لدى حوالى ثُلث الأشخاص غير المعالجين بعد عقود من العدوى الأولية.تتراوح الأعراض بين الخفيفة إلى الشديدة جدًا. يتظاهر الزهري الثالثي بثلاثة أنواع رئيسية: الزهري الثالثي الحميد Benign tertiary syphilis

الزهري القلبي الوعائي Cardiovascular syphilis

الزهري العصبي neurosyphilis عادةً ما يتطور الزُهري الثالثي الحميد بعد 3-10 سنوات من العدوى الأولية.تظهر ناميات ناعمة، مطاطية القوام تُدعى الصمغات gummas على الجلد، وغالبًا فروة الرأس، والوه، والجذع العلوي، والساقين.كما أنها كثيرًا ما تتطور في الكبد أو العظام، وقد تَحدُثَ في أي عضو تقريبًا.قد تتشقق هذه الصمغات، وتُشكل قرحة مفتوحة.في حال عم علاجها، فإن الصمغات تُدمر النسيج المحيط بها.عادةً ما تُسبب الصماغات ألمًا عميقًا في العظام، والذي يزداد سوءًا في الليل عادةً.تنمو الصمغات بشكل بطيء، وتتعافى بشكل تدريجي، وتترك ندباتٍ في مواضعها. عادةً ما يحدث الزُهري القلبي الوعائي بعد 10-25 سنة من العدوى الأولية.في هذا النوع من الزهري، تُصب البكتيريا الأوعية الدموية المتصلة بالقلب، بما في ذلك الشريان الأبهر.قد يؤدي إلى ما يلي: قد تضعف جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تبارز أم دم.يمكن لأم الدم أن تضغط على الرغامى أو غيرها من البنى التشريحية في الصدر، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس، وسعال، وبحة في الصوت.

قد يحدث تسريب في الصمام المتجه من القلب إلى الشريان الأبهر (الصمام الأبهري).

وقد تتضيق الشرايين التي تحمل الدم إلى القلب (الشرايين التاجية coronary arteries). قد تؤدي هذه المشاكل إلى ألم صدري، وفشل قلبي، والوفاة. يحدث الزهري العصبي (والذي يُصيب الدماغ والحبل الشوكي) في حوالى 5% من جميع حالات الزهري غير المعالجة.يحدث الزهري العصبي بالأشكال التالية: عديم الأعراض : تُسبب العدوى البسيطة في النسج المُغطية للدماغ والحبل الشوكي (السحايا) التهابًا بسيطًا في السحايا.في حال عدم علاجه، فإن 5% من المصابين تتفاقم الحالة لديهم إلى زهري عصبي مع أعراض مثل الصداع، وتيبس الرقبة، وصعوبة التركيز.

سحائي وعائي (meningovascular): تُصبح شرايين الدماغ والحبل الشوكي ملتهبة، مما يُسبب شكلاً مزمنًا من التهاب السحايا.في البداية، يعاني الشخص من صداع وتيبس في الرقبة.وقد يشعر بدوخة، وصعوبة في التركيز وتذكر الأشياء، وقد يعاني من الأرق.قد تكون الرؤية غير واضحة.قد تُصاب عضلات الذراعين، والكتفين، وأخيرًا الساقين، بالضعف، وربما الشلل.قد يعاني المرضى من سلس في البراز أو البول.يمكن لهذا النوع من الزهري أن يُسبب السكتات الدماغية أيضًا.

خزلي أو برانشيمي Paretic (parenchymatous): عادةً ما يبدأ هذا الشكل في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر.تكون الأعراض الأولى هي التغيرات السلوكية.قد تتشابه هذه الأعراض مع أعراض الاضطرابات العصبية أو الخرف.على سبيل المثال، قد يُصبح الشخص أقل عناية بنظافته الشخصية، ويعاني من تقلبات متكررة في المزاج.وقد يُصبح المريض متهيجًا ومشوشًا ذهنيًا.وقد يعاني من صعوبة في التركيز والتذكر.وقد يتوهم خيالات أو يشعر بالعظمة (كأن يعتقد بأنه مشهور، أو أن الله منحه طاقات خارقة).قد تحدث ارتعاشات في الفم، أو اللسان، أو اليد عند بسطها، أو في عموم الجسم.

تابِسي tabetic (tabes dorsalis): تتردى حالة الحبل الشوكي بشكل تدريجي.يحدث هذا النوع من الزهري بشكل نمطي في غضون 20-30 سنة بعد التعرض الأولي للعدوى.تبدأ الأعراض بشكل تدريجي، حيث تبدأ عادةً بألم شديد طاعن في الظهر والساقين، يتعافى ويعود بشكل غير منتظم.كما يعاني الشخص من نوبات مماثلة من الألم في المعدة، أو المثانة، أو المستقيم، أو الحلق.تُصبح مشية المريض غير متوازنة.يتراجع إحساس المريض بقدميه، أو يشعر بشيء غير طبيعي فيهما.عادةً ما يخسر المريض وزنه، ويبدو حزينًا.قد تتطور لدى المريض مشاكل في الرؤية.من الشائع حدوث خلل انتصاب erectile dysfunction.وفي النهاية، يعاني الشخص من صعوبة في التحكم في التبول (سلس) وقد يعاني من شلل. أعراض أخرى قد يؤثر الزهري في العينين، أو الأذنين في أي مرحلة من المرض. تتضمن الأعراض العينية كلاً من الدماع (سيلان الدمع)، وتشوش الرؤية، والألم العيني، والحساسية للضوء، وفقدان الرؤية.إذا أصابت عدوى الزهري العينين، فسوف يزداد خطر الإصابة بالزهري العصبي neurosyphilis. إذا أصابت العدوى الأذنين، فقد يعاني الشخص من طنين في أذنيه، أو قد يخسر قدرته على السمع، أو قد يعاني من دوار، ورأرأة nystagmus (حركة سريعة للعينين في اتجاه واحد تتناوب مع عودتهما ببطء إلى الوضع الأصلي). وقد تتنكّس المَفاصِل.تكون المَفاصِل المُصابة غير مؤلمة ولكنها متورمة، وتتحدد حركتها.تُسمى هذه الحالة بالاعتِلال المَفصِلِيِّ العَصَبِيِّ المَنشَأ (مفاصل شاركو Charcot joints).

تشخيص الزهري يُجرى اختبار على عينة من الدم، أو سوائل القرحة، أو السائل النخاعي الشوكي ينبغي أن تخضع النساءِ الحوامل إلى فحوصات التحري عن الزهري.كما ينبغي أيضًا التحري عن الزهري عند المراهقين والبالغين من غير الحوامل الذين ليست لديهم أعراض ولكنهم من ذوي الخطورة المرتفعة للإصابة بعدوى الزهري. يشتبه الطبيب بالزهري الأولي إذا ظهر لدى الشخص قرح نموذجي للمرض.ويشتبه الطبيب بالزهري الثانوي إذا ظهر لدى الأشخاص طفح جلدي نموذجي على الراحتين والأخمصين.وبما أن الزُهري قد يُسبب طيفًا واسعًا من الأعراض في أثناء مراحله المختلفة، فقد يتحرى الأطباء عن الزهري عند تقييم أشخاص يُحتمل أن تكون أعراضهم ناجمة عن هذا المرض، بما في ذلك مشاكل الرؤية. من الضروري إجرءا الفحوص المخبرية لتأكيد التَّشخيص.يجري استخدام نوعين من الاختبارات الدموية: عادةً ما يُجرى اختبار تحري في البداية، مثل اختبار Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) أو اختبار الراجنة البلاسمية السريع rapid plasma reagin (RPR).تُسمى هذه الاختبارات بالاختبارات غير اللولبية nontreponemal test ، وذلك لأنها لا تتحرى البكتيريا المُسببة للزهري (اللولبية treponema) أو الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم كاستجابة لهذه البكتيريا.تكون اختبارات التحري غير مكلفة وسهلة الإجراء، إلا أن نتائجها قد تكون سلبية في الأسابيع الثلاثة وحتى الستة بعد العدوى الأولية، حتى وإن كانت الإصابة بالزهري موجودة.تُدعى هذه النتيجة "سلبية كاذبة".إذا كانت نتيجة اختبار التحري سلبية، ورجَح الطبيب إصابة المريض بالزهري الأولي، فقد يُكرر إجراء الاختبار بعد 6 أسابيع.يمكن لنتائج اختبارات التحري أن تكون إيجابية مع عدم وجود إصابة بالزهري (إيجابية كاذبة)، ويكون ذلك بسبب الإصابة بمرض آخر أدى إلى ظهور نتيجة إيجابية للاختبار.

ينبغي إجراء اختبار توكيدي لتأكيد النتيجة الإيجابية لاختبار التحري.تقيس هذه الاختبارات الدموية مستويات الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم كاستجابة نوعية تجاه البكتيريا المُسببة للزهري (تُسمى أحيانًا بالاختبارات اللولبية treponemal tests).يمكن لنتائج الاختبارات التوكيدية أن تكون سلبية-كاذبة أحيانًا خلال الأسابيع الأولى بعد العدوى الأولية، وبالتالي قد يكون من الضروري تكرارها. عادةً ما تُجرى اختبارات التحرِّي أوَّلًا، ومن ثم يجري تأكيد النتائج الإيجابية من خلال اختبار تأكيديّ (لُوِيبِيّ treponemal).وفي بعض الأحيان قد يجري الأطباء الاختبار اللولبي في البداية.إذا كانت النتائج إيجابية، فيُجرى حينها اختبار الراجنة البلاسمية السريع. فإذا كانت النتائج إيجابية، فقد يسأل الطبيب الشخص حول شريكه الجنسي السابق، ونتائج الفحوص المخبرية السابقة، والأدوية التي تناولها مسبقًا، وذلك لمعرفة ما إذا كانت العدوى بالزُهري جديدة أو قديمة. يمكن لنتائج اختبارات التحري أن تصبح سلبية بالتدريج (على مدى أشهر أو سنوات) بعد المعالجة الناجحة للمرض، إلا أن اختبارات التأكيد عادةً ما تبقى إيجابية مدى الحياة. في المراحل الأولية أو الثانوية من المرض، قد يكون من الممكن تشخيص الزُهري باستخدام مكثفة الساحة المظلمة darkfield microscopy.حيث تؤخذ عينة من القرحة الجلدية أو العقدة اللمفية، ويجري فحصها تحت مجهر ضوئي مُعد خصيصًا لهذا الغرض.تبدو البكتيريا بلون براق على خلفية داكنة، مما يجعل اكتشافها أكثر سهولة. في المرحلة الهاجعة، تستخدم نفس اختبارات الدَّم (اللولبية وغير اللولبية) لتشخيص مرض الزهري.كما يحاول الأطباء أيضًا تحديد ما إذا كانت الحالة الهاجعة مبكرة أو متأخرة بناءً على نتائج التقييم، مثل الفحص السريري، ومراجعة نتائج الاختبارات السابقة. يعتمد المرحلة الثالثية يعتمد التشخيص على أعراض الحالة ونتائج اختبارات الأجسام المضادة.تُجرى اختبارات أخرى بناءً على الأعراض الموجودة.على سبيل المثال، قد تُجرى صورة شعاعية للصدر أو جزء آخر من الجسم للتحقق من وجود أم دم في الشريان الأبهر. في حالة الاشتباه في الزهري العصبي، وبغض النظر عن مرحلة الزهري، يلزم إجراء البزل النخاعي (البزل القطني) للحصول على السائل النخاعي، والذي يجري فحصه للتحري عن وجود الأجسام المضادة للبكتيريا فيه. ينبغي أيضًا تحري الأنواع الأخرى من العدوى المنتقلة بالجنس عند المصابين الزهري، بما في ذلك عدوى HIV.

علاج الزهري البنسلين، عن طريق الحقن

نوع آخر من المضادات الحيوية إذا كان لدى الشخص حساسية من البنسلين

علاج الشركاء الجنسيين بالتزامن مع علاج المريض يُعد إعطاء البنسلين بشكل حقن عضلية أفضل علاج للزهري الأولي، والثانوي، والزهري في المرحلة الهاجعة المبكرة. أما بالنسبة للمراحل الأولية، والثانوية، والهاجعة المبكرة من مرض الزهري ، فتُعالج فقط بحقنة واحدة من البنسلين مديد التأثير.

أما بالنسبة لعلاج المرحلة الهاجعة وبعض أنواع المرحلة الثالثية، فتُعطى ثلاث جرعات، يفصل بين كل جرعة وجرعة أسبوع واحد. إذا أثرت الإصابة بالزهري في العين، أو الأذن الداخلية، أو الدماغ، فيمكن إعطاء البنسلين بشكل حقن بمعدل حقنة كل 4 ساعات لمدة 10-14 يومًا.يُعطى الشكل الآخر من البنسلين عن طريق الحقن في العضل بمعدل مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. قد يُعطى الأشخاص الذين يتحسسون تجاه البنسلين أنواعًا أخرى من المضادات الحيوية، مثل دوكسيسايكلين (يُعطى عن طريق الفم لمدة 14 يومًا أو أحيانًا لمدة 28 يومًا).قد يُعطى الأشخاص الذين لا يمكنهم أخذ الدوكسيسايكلين الأزيثرومايسين (جرعة واحدة عن طريق الفم).ولكن في بعض الأجزاء من العالم، تزداد مقاومة الزهري للمضادات الحيوية بشكل تدريجي.يجري تنويم المرأة الحامل المصابة بالزهري والتي تتحسس من البنسلين في المستشفى، وتُعالج للتخلص من الحساسية للبنسلين بحيث يمكنها تناول البنسلين. علاج الشركاء الجنسيين بما أنه الأشخاص المُصابين بالزهري في مراحله الأولية، أو الثانوية، أو الهاجعة المبكرة يمكنهم نقل العدوى إلى الآخرين، فينبغي على هؤلاء الأشخاص تجنب الاتصال الجنسي إلى أن يكتمل علاجهم وعلاج شركائهم الجنسيين. إذا جرى تشخيص الشريك الجنسي بالزهري، فينبغي تحري الزهري عند جميع الشركاء الجنسيين الباقين.يُعالج الشركاء الجنسيون في الحالات التالية: إذا مارسوا الجنس مع شخص مصاب بالزهري في غضون الأشهر الثلاثة التي سبقت تشخيص المرض، حتى وإن كانت نتيجة اختبار تحري الزهري لديهم سلبية.

إذا مارسوا الجنس مع شخص مُصاب بالزهري في غضون فترة تزيد عن 90 يومًا قبل تشخيص المرض، ولكن فقط في حالة لم تتوفر نتائج اختبار تحري الزهري بشكل فوري، أو كان من غير المحتمل عودتهم إلى الطبيب لمتابعة العلاج.إذا كانت نتائج تحري الزهري سلبية، فلا تتطلب الحالة علاجًا.إذا كانت نتائج تحري الزهري إيجابية، فتجري معالجة الحالة. تَفاعُلُ ياريش-هِيكِسهايمِر يحدث هذا التفاعل في غضون 6-12 ساعة بعد العلاج الأولي، وذلك لدى العديد من المصابين بالزهري في المرحلة المبكرة، وخاصةً أولئك الذين يعانون من الزهري الثانوي.يُطلق على التفاعل اسم ياريش هيكسهايمر Jarisch-Herxheimer reaction، ويُسبب صداعًا، وحمى، وتعرقًا، وقشعريرة رجفانية، وتفاقم مؤقت للقرحات الناجمة عن الزهري.قد يُخطى الطبيب في تشخيص هذا التفاعل ظانًا بأنه ردة فعل تحسسية تجاه البنسلين. غالبًا ما تتراجع أعراض هذا التفاعل في غضون 24 ساعة، ونادرًا ما تُسبب ضررًا دائمًا.ولكن، يمكن في حالات نادرة أن يعاني المصابين بالزهري العصبي من اختلاجات أو سكتة دماغية. بعد العلاج تُجرى الفحوص والاختبارات الدموية بشكل دوري إلى أن تصبح نتائجها سلبية تماماً ولا يُعثر على أثر للعدوى. في حال نجاح مُعالجة الزهري في المراحل الأولية، أو الثانوية، أو الهاجعة بنجاح، فإن الأعراض تزول لدى معظم الأشخاص.إلا أن معالجة الزهري الثالثي لا يمكنها عكس الأضرار التي حدثت في الأعضاء، مثل الدماغ أو الشريان الأبهر.لا يتحسن مثل هؤلاء المرضى عادةً بعد المعالجة. لا يكتسب المرضى المتعافين من الزهري مناعةً ضد المرض، ويمكن أن يُصابوا به مجددًا.

الوقاية من الزهري يمكن للتدابير العامة التالية أن تساعد على الوقاية من مرض الزهري (وغيره من أنواع العدوى المنتقلة بالجنس): الالتزام بالممارسات الجنسية الأكثر أمانًا، بما في ذلك استخدام الواقي الذكري في كل مرَّة، سواءً عند ممارسة الجنس الفموي، أو الشرجي، أو التناسلي

تقليل خطر التعرُّض إلى الأمراض المنتقلة بالجنس عن طريق تقليل عدد الشركاء الجنسيين، أو تجنب معاشرة شركاء جنسيين عاليي الخطورة (الأشخاص الذين لديهم العديد من الشركاء الجنسيين أو لا يتبعون قواعد الجنس الأكثر أمنًا)، أو الاقتصار على شريك واحد أو الامتناع عن ممارسة الجنس

التَّشخيص الفوري والعلاج من العدوى (لمنع انتشارها إلى أشخاص آخرين)

معرفة الشركاء الجنسيين للشخص المُصاب، ومن ثم تحري الإصابات عند هؤلاء الأشخاص أو تقديم العلاج لهم هل تعلم...