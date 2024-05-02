داء مِكرَوِيَّات الأَبواغ microsporidiosis هو عدوى تسبِّبها أوالي مِكرَوِيَّة الأَبواغ microsporidia protozoa.تعتمد الأعراضُ على الأعضاء المصابة، لكن العدوى يمكن أن تسبب الإسهال ، وأعراضًا معوية أخرى، أو أعراضًا عينية.

تسبّب مِكرَوِيَّات الأَبواغ أعراضًا بشكل رئيسي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مثل المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV).

وتكون الأَعرَاض مختلفة، ولكنَّها تشمل الإسهال المزمن وألم البطن والحمَّى ونَقص الوَزن والتهاب العين.

يقوم الأطباءُ بتشخيص العَدوى عن طريق كشف الأَوَالي في عَيِّنَة من الأنسجة المصابة أو البراز أو البول أو سوائل الجسم الأخرى.

ويمكن للأدوية المُضادَّة للطفيليات أن تسيطرَ على العدوى، ولكنها لا تقضي عليها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

من المعتاد تصنيف مِكرَوِيَّة الأَبواغ مع الأَوَالي، لكنّها تُعدُّ من الفطريات حاليًا.تعيش هذه الفطريات الطفيلية التي تُشكِّل الأبواغ داخل الخلايا المصابة بالعدوى.

وقد تصيب هذه الطفيليَّات الأمعاء والمسالك الصفراوية (التي تربط الكبد والمرارة بالأمعاء الدقيقة) والكبد والمرارة والعين والجيوب والعضلات والجهاز التنفُّسي والمسالك البولية، وتصيب الدماغ أحيانًا.وقد تنتشر العدوى في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن تسبِّب عدَّة أنواع من مكرويَّات الأبواغ العدوى في البشر، لكن الأعراض تظهر بشكل رئيسي عند المصابين بعدوى HIV المتقدّم أو الاضطرابات الأخرى التي تضعف بشدّة جهاز المناعة.قد تظهر عند الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعي سليم أعراض عينية إذا أصابت مِكرَوِيَّة الأَبواغ القرنية بالعدوى.

تنتشر مِكرَوِيَّة الأَبواغ عبرَ الأبواغ، التي يمكن

ابتلاعُها

استنشاقها

دخولها من خلال الأنسجة حولَ العين

يحدث انتقالُ مكروية الأبواغ في معظم الأحيان من خلال الطعام، بما في ذلك الأسماك والقشريات.كما يحدث انتقال العدوى من خلال المياه بما في ذلك مياه البحر، ومياه الشرب، وغيرها من المصادر البيئية.

في داخل الجسم، تدخل أبواغ مكرويَّة الأبواغ microsporidia الخلايا، حيث تتخلّق الأبواغ، وتتكاثر، وتشكل المزيدَ من الأبواغ.تتمزّق الخلايا المصابة بالعدوى في نهاية المطاف، وتُطلِق تلك الأبواغ؛ثم تنتشر الأبواغُ في جميع أنحاء الجسم، ممَّا يسبِّب الالتهاب، أو تُفرَغ في النفَس أو البراز أو البول.

أعراض داء مِكرَوِيَّات الأَبواغ تختلف أعراضُ داء مِكرَوِيَّات الأَبواغ اعتمادًا على: النوع الذي يسبِّب العدوى

الأعضاء التي تُصاب

مدَى كَفاءة الجهاز المناعي للشخص عادةً ما لا تظهر عند الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعيّ طبيعي أية أعراض أو قد يحدث إسهال خفيف.كما قد تحدث حالات عدوى في العين، وقد جرى الإبلاغ عنها بشكل متزايد عند الأشخاص الأصحاء. عند المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV) أو بحالات أخرى تضعف الجهازَ المناعي، يمكن لداءَ مِكرَوِيَّات الأَبواغ يمكن أن يسبِّب الإسهال المزمن وحالات عدوى مختلفة (مثل التهاب الكبد والتهاب الجيوب) .في حال إصابة الأمعاء بداء مِكرَوِيَّات الأَبواغ، فقد لا يستطيع هؤلاء الأشخاصُ امتصاصَ ما يكفي من العناصر المغذِّية من الطعام (يُدعى ذلك سوء الامتصاص)، ممَّا يؤدِّي إلى نقص الوزن. وقد تتضمَّن الأَعرَاضُ الأخرى لداء مِكرَوِيَّات الأَبواغ ألَم البَطن واليرقان والحمَّى ونَقص الوَزن والسعال المستمر وألم الجانب (الخاصرة) وآلامًا في العضلات والصُّداع والتهاب العين مع احمرارها.ويمكن أن يحدثَ تشوُّشٌ في الرؤية.وإذا كانت العدوى شديدة، قد يحدث العمى.

تشخيص داء مِكرَوِيَّات الأَبواغ فحص عَيِّنَة من الأنسجة المصابة أو البراز أو البول أو سوائل الجسم الأخرى لتشخيص داء مِكرَوِيَّات الأَبواغ، يفحص الأطباء عَيِّنَة من الأنسجة المصابة (مأخوذة عن طريق خزعة) أو عينة من سوائل الجسم.حيث يقومون بفحص العينات تحت المجهز، وعادةً باستخدام تقنيات خاصّة لجعل الأَوَالي أكثرَ وضوحًا عادة.وقد تكون هناك حاجةٌ إلى عيِّنات من البراز أو البول أو الدم أو البلغم أو السائل النخاعي (يُؤخذ عن طريق البَزل الشَّوكي أو النُّخاعي) أو القرنية (تُؤخَذ بالكشط). كما يمكن إجراء اختبارات لتحديد المادة الوراثية للطفيلي (DNA) في العيِّنة.