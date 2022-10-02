تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول Trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX)

يمكن معالجةُ المَرضَى المصابين بالعدوى، ولديهم أعراض، بدواء تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول عن طريق الفم.

من المهم جداً عند أشخاص الإيدزعلاج عدوى HIV باستخدام الأدوية المُضادَّة للفيروسات القهقرية بأكبر قدر ممكن من الفعالية.يمكن لهذا العلاج أن يعزِّز الجِهاز المَناعيّ الضعيف، وبذلك يساعد على السيطرة على الإسهال والأعراض الأخرى عادة.قد يحتاج الأشخاص المصابون بالإيدز إلى جرعة أعلى من تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول، وإلى شوط علاجي أطول.وفي بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى مُعالجةٍ صيانة طويلة الأمد بهذا الدواء TMP/SMX عندَ المصابين بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري/الإيدز.

بالنسبة إلى داء مُتَماثِلات البَوائِغ، يمكن معالجة الأشخاص الذين لديهم حساسية من (أو عدم تحمُّل) دواء TMP/SMX بالبيريميثامين pyrimethamine. كما يُستَعملُ لوكوفورين بشكلٍ متزامنٍ للوقاية من فقر الدَّم وانخفاض تعداد الكريّات البيض، وهما من الآثار الجانبية للبيريميثامين.

وقد استُعمل سيبروفلوكساسين لعلاج داء مُتَماثِلات البَوائِغ، ولكنّه أقلّ فعّالية من دواء تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول .