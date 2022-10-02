داءُ مُتَماثِلات البَوائِغ هو عدوى بطفيلي مُتَماثِلة البَوائِغ البَديعَة.الأَعرَاضُ الرئيسية هي إسهال مائي مع تشنُّجات في البطن وغثيان.
يمكن أن يُصابَ المرضى بعدوى مُتَماثِلة البَوائِغ Cystoisospora عن طريق تناول الطعام أو الماء الملوث بالطفيلي.
تكون الأعراضُ في هذه العدوى أكثر شدة وإزمانًا في الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بشكلٍ رئيسي، مثل المصابين بالإيدز.
وتكون الأَعرَاض مختلفة، ولكنَّها تشمل الإسهال المائي وألم البطن الماغص والحمَّى ونَقص الوَزن.
يقوم الأطباءُ عادة بتشخيص العدوى عن طريق كشف مُتَماثِلة البَوائِغ Cystoisospora في عَيِّنَة من البراز.
يمكن مُعالَجَةُ داء مُتَماثِلات البَوائِغ باستخدام تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).
يُعدُّ داءُ مُتَماثِلات البَوائِغ Cystoisosporiasis الأكثر شُيُوعًا في المناخات المدارية وشبه الاستوائية.عندَ مصادفته في الولايات المتحدة، فإنه يكون عادة في المهاجرين أو المسافرين المعرّضين في المناطق الموبوءة.
مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
أعراض داء مُتَماثِلات البَوائِغ
الإسهال المائيّ غير المدمّى الفجائي هو العرضُ الأساسيّ لداء مُتَماثِلات البَوائِغ.وتنطوي الأَعرَاضُ الأخرى على الحُمَّى وتشنُّجات البطن والغثيان والتعب ونَقص الوَزن.تستمرُّ الأعراض عند الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي لأسابيع عادةً، ثمَّ تهدأ.
إذا كان لدى الأشخاص ضعفٌ في الجهاز المناعي (كما هي الحال عند المصابين بالإيدز)، فقد يؤدّي داءُ مُتَماثِلات البَوائِغ إلى إسهال شديد يمكن أن يستمرّ لوقت طويل.
تشخيص داء مُتَماثِلات البَوائِغ
اختبارات البراز
لتشخيص داء مُتَماثِلات البَوائِغ، يجري فحص عيِّنة من البراز تحت المجهر للتَّحرِّي عن بيوض الطفيلي Cystoisospora .يمكن استخدام طرائق متخصصة لزيادة فرص التعرف إلى البيوض.
عندما لا يتعرف تحليل البراز إلى سبب استمرار الإسهال، قد يستخدم الأطباء أنبوب مشاهدة مرن (المنظار الدَّاخلي) لتفحُّص الجزء العلوي من السبيل الهضمي.قد يستخدم الأطباء هذا الإجراء للحصول على عَيِّنَة من الأنسجة لفحصها وتحليلها (خزعة).يمكن رؤية متماثلة البوائغ، إذا كانت موجودة، في عينة خزعة من الأمعاء.
الوقايَة من داء مُتَماثِلات البَوائِغ
عندَ السفر إلى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية التي تكون فيها العدوى شائعة، يجب على المَرضَى تجنُّب تناول الأطعمة غير المطبوخة، بما في ذلك السَّلَطة والخضروات، كما يجب تجنُّبُ شرب المياه وتناول الجليد اللذين قد يكونان ملوَّثين.ومن الضروري غسل اليدين بالصابون والماء.يعدُّ شربُ الماء المغلي آمنًا.يمكن لترشيح المياه من خلال فلتر 0.1 أو 0.4 ميكرون أن يزيل كيسات من مُتَماثِلة الأبواغ وغيرها من الطفيليات، وكذلك البكتيريا التي تسبّب الأمراض.
علاج داء مُتَماثِلات البَوائِغ
تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول Trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX)
يمكن معالجةُ المَرضَى المصابين بالعدوى، ولديهم أعراض، بدواء تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول عن طريق الفم.
من المهم جداً عند أشخاص الإيدزعلاج عدوى HIV باستخدام الأدوية المُضادَّة للفيروسات القهقرية بأكبر قدر ممكن من الفعالية.يمكن لهذا العلاج أن يعزِّز الجِهاز المَناعيّ الضعيف، وبذلك يساعد على السيطرة على الإسهال والأعراض الأخرى عادة.قد يحتاج الأشخاص المصابون بالإيدز إلى جرعة أعلى من تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول، وإلى شوط علاجي أطول.وفي بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى مُعالجةٍ صيانة طويلة الأمد بهذا الدواء TMP/SMX عندَ المصابين بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري/الإيدز.
بالنسبة إلى داء مُتَماثِلات البَوائِغ، يمكن معالجة الأشخاص الذين لديهم حساسية من (أو عدم تحمُّل) دواء TMP/SMX بالبيريميثامين pyrimethamine. كما يُستَعملُ لوكوفورين بشكلٍ متزامنٍ للوقاية من فقر الدَّم وانخفاض تعداد الكريّات البيض، وهما من الآثار الجانبية للبيريميثامين.
وقد استُعمل سيبروفلوكساسين لعلاج داء مُتَماثِلات البَوائِغ، ولكنّه أقلّ فعّالية من دواء تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول .