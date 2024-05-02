داء حلقيات الأبواغ هو عدوى في الأمعاء الدقيقة، تنجم عن طفيلي من الأوالي يُدعى Cyclospora cayetanensis.الأَعرَاضُ الرئيسية هي إسهال مائي مع تشنُّجات في البطن وغثيان.

يمكن أن يُصابَ المرضى بعدوى حلقية الأبواغ Cyclospora عن طريق استهلاك الطعام أو الماء المستورد الملوّث بالطفيلي.

ولكن، تسبِّب هذه العدوى أعراضًا أكثر شدّة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، مثل المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري.

وتكون الأَعرَاض مختلفة، ولكنَّها تشمل الإسهالَ المائي وألم البطن الماغص والحمَّى ونَقص الوَزن.

يقوم الأطباءُ بتشخيص العدوى عن طريق كشف حلقية الأبواغ Cyclospora في عَيِّنَة من البراز.

يستخدم تريميثوبريم/سلفاميثوكسازول (TMP / SMX) في معالجة داء حلقيّات الأبواغ.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

يكون داء حلقيات الأبواغ أكثر شُيُوعًا في المناخات الدافئة ذات الصرف الصحي الرديء.يكون المقيمون والمسافرون إلى المناطق الموبوءة في خطر.

يجري تسجيل المزيد من حالات داء خفية الأبواغ في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.في الولايات المتحدة ، تحدث الفاشيات عادةً في فصل الصيف، وهي تترافق مع استهلاك المنتجات الطازجة، مثل توت العليق، والتوت الأسود، والفراولة، والتوت الأزرق، والريحان، والكزبرة، والبازلاء الثلجية، والبازلاء الطازجة، والخضروات المحضرة، وأنواع الخس المختلفة.

Cyclosporaدورة حياة حلقية الأبواغ الصورة مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا

أعراض داء حلقيات الأبواغ العَرَضُ الأوَّلي لداء حلقيّات الأبواغ هو الإسهال المائي غير المدمّى المفاجئ، والغثيان.تنطوي الأَعرَاضُ الأخرى على الحُمَّى وتشنُّجات البطن والتقيّؤ والتعب ونَقص الوَزن.تستمرّ الأَعرَاضُ عند الذين لديهم جهاز مناعيّ طبيعي من بضعة أيام إلى شهر أو أكثر.قد تحدث انتكاسات. إذا كان لدى الأشخاص ضعفٌ في الجهاز المناعي، بما في ذلك المصابون بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV) في مرحلة نهائية، فقد يسبّب داء حلقيّات الأبواغ إسهالًا شديدًا يمكن أن يدوم مدة طويلة.

تشخيص داء حلقيات الأبواغ اختبارات البراز لتشخيص داء حلقيّات الأبواغ، يجري فحصُ عينة من البراز تحت المجهر بالنسبة لبيوض الطفيلي Cyclospora.يمكن استخدامُ طرائق متخصصة لزيادة فرص التعرّف إلى البيوض.تتوفَّر الطرائق الجزيئيَّة في بعض المختبرات المرجعيَّة للتعرُّف إلى الحمض النووي DNA للطفيلي. عندما لا يكشف فحصُ البراز عن سبب استمرار الإسهال، قد يستخدم الأطباء أنبوب مشاهدة مرن (المنظار الدَّاخلي) لتفحُّص الجزء العلوي من السبيل الهضمي والحصول على عَيِّنَة من الأنسجة (خزعة) لفحصها تحت المجهر وتحليلها بحثًا عن الحمض النووي الوراثي للطفيلي.

علاج داء حلقيات الأبواغ تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول (TMP/SMX)

أو بدلاً من ذلك، سيبروفلوكساسين يتعافى معظم الأشخاص الأصحاء دون معالجة.وإذا لم يُعالج، قد يستمرُّ من بضعة أيام إلى شهر أو أكثر، ويمكن أن ينكس. المُعالجةُ المُختارة لداء حلقيات الأبواغ هي دواء Tmp/SMX ذو القوة المضاعفة يُؤخَذ عن طريق الفم لمدة 7 إلى 10 أيام. من المهم جداً عند المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)، أن تُعالج عدوى HIV بأعلى فعالية ممكنة باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.يمكن لهذا العلاج أن يعزِّز الجِهاز المَناعيّ الضعيف، وبذلك يساعد على السيطرة على الإسهال والأعراض الأخرى عادة.قد يستفيد المصابين بمرحلة نهائية من عدوى فيروس العوز المناعي البشري من جرعة أعلى من Tmp/SMX وزيادة طول فترة العلاج. يُعد سيبروفلوكساسين وفي بعض الأحيان نيتازوكسانيد بدائل عن توليفة تريميثوبريم/سلفاميثوكسازول (TMP/SMX) في علاج داء حلقيات الأبواغ.