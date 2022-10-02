داء الجيَاردِيَّات Giardiasis

داءُ الجياردِيَّات هو عدوى في الأمعاء الدقيقة، تنجم عن طفيلي من الأوالي يُدعى الجِيَارديَّة .الأَعرَاضُ الرئيسية هي تشنُّجات في البطن وإسهال.

قد يكون لدى المَرضَى مغصٌ بطني وغازات (انتفاخ) وتهوُّع belching وإسهال، وغثيان، مع الشُّعور بالتعبٍ.

يُصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق شرب الماء أو تناول الطعام الملوَّثين بالبراز المحتوي على الجياردية Giardia ، أو عن طريق التماس مع براز شخص مصاب.

يشخِّص الأطباءُ العدوى من خلال اختبار أو فحص عيِّنة من البراز.

يؤدِّي غليُ الماء إلى قتل الطفيليّ Giardia ، وهو آمنُ طريقةٍ بالنسبة للمتنزّهين، لضمان سلامة المياه السطحيَّة عندَ شربها.

يُعالج المَرضَى المصابون بالعدوى بدواء مضادٍّ للطفيليَّات، مثل تينيدازول tinidazole أو مترونيدازول أو نيتازوزانيد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

داءُ الجياردِيَّات Giardiasis هو عدوى بالأوالي تحدث في كلِّ مكان في العالم، وهو العدوى الطُّفيليَّة المعويَّة الأكثر شيوعًا في الولايات المتَّحدة.يُمكن لأوالي الجياردية أن تُشكِّل قشرة خارجية (تسمى الكيسة).وهي تمكِّنها من البقاء والعيش خارجَ الجسم لفترات زمنيَّة طويلة (في البُحَيرات والجداول مثلًا)، وتجعلها أقلَّ عرضة للموت أو الإبادة بالكلور (في برك السباحة مثلًا).تمرُّ هذه الكيساتُ إلى البراز، وقد تُسبب العدوى.

تعدُّ أَوالي الجياردِيَّة Giardia ملوِّثًا شائعًا للماء العذب، بما في ذلك العديد من البحيرات والجداول، حتى تلك التي تبدو نظيفة.ولذلك، تسهم أنظمةُ مصادر المياه المحلِّية غير المفلتَرة أو المنقَّاة جيِّدًا في بعض حالات تفشِّي العدوى،وهذا ما يؤدِّي إلى أنَّ معظمَ الذي يُصابون بالعدوى يكتسبونها من خلال شرب الماء الملوَّث.ولكن يمكن أن يُصابَ الناس بالعدوى إذا تناولوا طعامًا ملوثًا أو تعرّضوا لبراز من شخص مصاب، وهو ما يمكن أن يحدث بين الأطفال أو الشركاء الجنسيين.

يكون داءُ الجياردِيَّات أكثرَ شيوعًا بين:

الأطفال في مراكز الرعاية النَّهاريَّة

الأشخاص الذين يمارسون الجنسَ الفموي الشرجي

الأشخاص الذين سافروا إلى بلدان لا يتوفر فيها صرف صحي جيد.

الرحَّالة والمسافرين الذين يشربون ماءً غير معالَج من الجداول والبحيرات

الأشخاص الذين يسبحون في برك أو بُحَيرات ملوَّثة

يمكن أن تعيشَ الجياردِيَّة Giardia في الحيوانات البرية.

هل تعلم...

أعراض داء الجياردِيَّات لا تظهر أيَ أعراض عندَ بعض المصابين، ولكنَّهم يستطيعون طرح كيسات الجياردية Giardia في البراز، وبذلك يمكن أن تصيبَ الآخرين بالعدوى.لكنَّها تظهر عندَ آخرين بعدَ نحو أسبوع إلى أسبوعين من العدوى. تشتمل الأعراضُ النموذجيَّة لداء الجياردِيَّات على مغص بطني وغازات (نفخة) وتهوُّع أو تجشُّؤ وإسهال مائي كريه الرائحة؛كما قد يحدث غثيانٌ متقطِّع.ويمكن أن يشعرَ المصابون بالعدوى بالتعب والانزعاج الغامض، وتنقص الشهيةُ للطعام لديهم.وإذا لم يُعالج الإسهالُ، قد يستمرّ لأسابيع،غالبًا ما يحدث عندَ المصابين بداء الجيارديّات عدم تحمُّل اللاكتوز Lactose intolerance (عدم القدرة على هضم اللاكتوز، الذي هو السُّكَّر الموجود في الحليب)، مما قد يؤدي إلى الإسهال والغازات والتطبّل. ويحدث إسهالٌ يدوم أكثرَ من ذلك عندَ القليل من الأشخاص؛وقد لا يستطيع هؤلاء الأشخاص امتصاصَ ما يكفي من العناصر المغذِّية من الطعام (يُدعى ذلك سوء الامتصاص)، ممَّا يؤدِّي إلى نقص واضح في الوزن. في بعض الأحيان، يحول داءُ الجياردِيَّات المزمن دون نموِّ الأطفال مثلما هو متوقَّع (تُدعى هذه الحالة فشل النموّ).

تشخيص داء الجيارديات اختبارات البراز غالبًا ما تشير الأعراضُ إلى داء الجيارديات. أسهلُ طريقةٍ لتشخيص داء الجياردِيَّات هي إجراءُ اختبارات على البراز لكشف البروتينات (المستضدَّات) التي تُطلِقها الجِيارديَّة اللمبليَّة Giardia lamblia أو حمضها النووي الوراثي. كما أنَّ الفحصَ المجهريَّ لعيِّناتٍ من البراز أو للمُفرزات المأخوذة من الأمعاء يمكن أن يكشفَ الطفيليّ.ولكن، بما أنَّ الأشخاصَ الذي أُصيبوا بالعدوى منذ مدّةٍ طويلة يميلون إلى طرح أو إفراغ الطفيليَّات على فتراتٍ غير متوقَّعة، لذلك لابدَّ من إجراء فحوصات مجهريَّة متكرِّرة للبراز غالبًا. إذا لم تُحدِّد هذه الاختباراتُ سببَ الأعراض المِعويَّة، يمكن للأطباء استخدام أنبوب مشاهدة مرن (المنظار الدَّاخلي) لتفحُّص الجزء العلوي من السبيل الهضمي، بما في ذلك الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشري).قد يستخدم الأطباءُ هذا الإجراء للحصول على عَيِّنَة من محتويات الأمعاء الدقيقة لفحصها.

الوقاية من داء الجيارديات تتطلَّب الوقايةُ من داء الجياردِيَّات: معالجة مناسبة لمَصادر الماء العامَّة (بما في ذلك ماء الشرب وماء أحواض السباحة)

الاهتمام الكبير بالنظافة عندَ تحضير الطعام

الاهتمام بالنظافة الشخصيَّة (كغسل اليدين الشامل بعدَ دخول المرحاض)

تجنب التعرّض للبراز خلال الممارسة الجنسية يؤدِّي غليُ الماء إلى قتل الطفيليّ، وهو آمنُ طريقةٍ بالنسبة للمتنزّهين، للتأكد من أنّ مياه الجداول والبحيرات آمنة للشرب. يمكن في بعض الأحيان تطهيرُ المياه من الجداول والبحيرات باستخدام المركبات المحتوية على الكلور أو اليود.ولكنَّ هذه الطريقة لا يُعوَّل عليها كثيرًا، لأنَّها تتفاوت بحسب مدى تعكُّر الماء أو وُحولته أو كَدَره، ودرجة حرارته، وتواتر أو عدد مرَّات تطهيره.قد لا تكون كمِّية الكلور المستعملة بشكل روتيني في ماء الشرب كافيةً لقتل الكيسات. تكون فلاتر المياه التي تستخدم التناضج العكسي أو المدون عليها عبارة "مختبرة ومتعتمدة من قبل NSF/ANSI Standard حسب المعيار رقم 53 أو رقم 58 للتخلص أو التخفيف من الكيسات" ملائمة لإزالة كيسات الجياردية وغيرها من الأوالي والبكتيريا من الماء، ولكن قد لا تكون أنظمة الترشيح الأخرى فعّالة.

علاج داء الجيارديات تينيدازول، أو مترنيدازول، أو نيتازوزانيد nitazoxanide (أدوية مضادَّة للأوالي) يمكن معالجةُ المَرضَى المصابين بالعدوى، ولديهم أعراض، بدواء تينيدازول أو مترنيدازول أو نيتازوزانيد عن طريق الفم. يعدُّ تينيدازول، المأخوذ فمويًا بجرعة واحدة، أقلَّ تأثيرات جانبيَّة من مِترنيدازول الذي يُعطى ثلاثَ مرَّات في اليوم لمدَّة 5-7 أيَّام.يمكن أن يؤدِّي تناولُ الكحول خلال بضعة أيَّام من استعمال تينيدازول أو مِترنيدازول إلى الغثيان والتقيُّؤ واحمرار الوجه (التبيُّغ) والصُّداع.أمَّا نيتازوزانيد فهو متوفِّر بشكل سائل، لذلك يفيد الأطفال، وبشكل أقراص؛ويؤخذ مرّتين في اليوم لمدّة 3 أيام.وتأثيراتُه الجانبيَّة قليلة. لا يُعطى تينيدازول أو مِترنيدازول للنساء الحوامل،وما زالت سلامةُ استعمال نيتازوزانيد خلال الحمل تحت التقييم.ولذلك، يجري تأجيلُ معالجة الحوامل ما أمكن إلى ما بعد الحمل.ولكن، إذا كانت الأعراضُ شديدة ولا يمكن تأجيلُ المعالجة، يمكن استعمالُ بارومومَيسين paromomycin. قد يعاني الأشخاص، حتّى بعد الشفاء من العدوى، من عدم تحمُّل اللاكتوز أو مُتلازمة القولون العصبي. ويُفيد تجنُّب منتجات الألبان عند الذين أُصيبوا بعدم تحمُّل اللاكتوز.