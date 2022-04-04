داءُ الشِّيغيلاَّت Shigellosis

داء الشيغيلات هُوَ عَدوى ببكتيريا الشيغيلةسلبية الغرام.تؤدي إلى إسهال مائي أو زحار (التبرز بكميات قليلة ومتكررة، والذي يكون مؤلمًا غالبًا، ويحتوي على الدم والقيح والمخاط).

تُفرَغ بكتيريا الشيغيلة Shigella في البراز، ويمكن أن تنتشر بسهولة عندما تكون النظافة أو الصرف الصحي غير كافيين.

قد يعاني المريضُ من إسهال مائي، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التجفاف.

يجري تأكيدُ التشخيص عن طريق العثور على البكتيريا في عَيِّنَة من البراز.

يُعد اتباع قواعد صارمة في النظافة أمرًا ضروريًَا لأشخاص داء الشيغيلات والأشخاص الذين يقومون على رعايتهم، وذلك لتجنب انتشار العدوى.

يَجرِي إِعطاءُ السوائل عن طريق الفم أو عن الوريد في حالات العدوى الشديدة.

تستخدم المضادَّات الحيوية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة أو أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن البكتيريا).

تُعد بكتيريا الشيغيلّة Shigella سببًا شائعًا للإصابة بالزحار في الولايات المتحدة وأنحاء العالم.

وبما أنّ الحمض المعدي لا يستطيع القضاء على البكتيريا بسهولة، فإن ابتلاع كميات قليلة منها يكفي للإصابة بالعدوى.تُسبب البكتيريا التهابًا في الأمعاء الغليظة. وبما أنها تفرز بعد ذلك في البراز،

لذلك تنتشر العدوى بسهولة من شخص لآخر عند تلوُّث اليدين.

كما يمكن أن تحدثَ العدوى عندما يَلمس المَرضَى أفواههم بعدَ ملامسة شيء ما (مثل الحفاضة أو الدميَة) ملوَّث ببراز المُصاب.قد يُصاب الأشخاص بالعدوى إذا تناولوا أطعمة ملوثة بأيدي أشخاص مُصابين بالعدوى لم يقوموا بغسل أيديهم بالماء والصابون بعدَ الخروج من الحمامويُطلَق على هذا الانتقال الذي يشمل براز المصاب بالعدوى اسم الانتقال البرازي الفموي fecal-oral transmission.

تنتشر العدوى أيضًا من خلال ما يلي:

تلوّث المياه بفضلات البشر

السباحة والخوض في المياه غير المعقّمة بشكل كافٍ

تنتشر العدوى بسهولة بين الأشخاص الذين يعيشون سويةًكما تحدث العدوى في المناطق المكتظة بالسكّان وغير المجهزة بشبكات صرف صحي مناسبة، مثل:

مراكز الرعاية النهارية للأطفال (الروضات)

دور الرعاية طويلة الأجل

مخيمات اللاجئين

المصحّات النفسية

بواخر شحن البضائع

المخيّمات العسكرية

البلدان التي تكون فيها ظروف الصرف الصحي سيئة

يكون الأطفالُ أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والشكوى من أعراض شديدة، مثل الاختِلاجَات.

هناك أربعة أنواع من بكتيريا الشيغيلة.تسبب جميعها الإسهال.ولعل إحداها - الشِّيغِيلَة الزُّحارِيَّة Shigella dysenteriae) - تكون الأكثر احتمالًا للتسبب بالإسهال الشديد، والزحار، والمضاعفات

أعراض داء الشيغيلّات تُسبب حالاتُ العدوى البسيطة ارتفاعًا محدودًا في درجة الحرارة (حوالى 38-38.9° درجة مئوية) وإسهال مائي بعدَ 1-4 أيام من وصول البكتيريا إلى السبيل الهضمي.قد لا تظهر الحمّى عندَ بعض المرضى من البالغينتتعافى حالاتُ العدوى البسيطة في غضون 4-8 أيام عادةً. تكون الأعراض الأولى عندَ المرضى البالغين هي التشنجات البطنية المؤلمة، والرغبة الملحّة والمتكررة بالتغوط.يمكن للتغوط أن يُخففَ بشكل مؤقت من الألم.وتصبح هذه الأعراضُ أكثرَ شدة، وتحدث بمعدل أكبر مع تفاقم العدوى. قد تُسبّب العدوى الشديدة حُمَّى بسيطة أو متوسطة، وإسهالًا مائيًا قد يتفاقم إلى إصابة بالزحار.عندَ الإصابة بالزحار، يزداد معدلُ التغوط، ويكون البراز محتويًا على دم، وقيح، ومخاط.تشفى العدوى الشديدة في غضون 3-6 أسابيع عادةً. في الأطفال الصغار تبدأ الأَعرَاض فجأة.تشمل الآثارُ الجانبية الأخرى كلًا من الحمى، والتهيج، والنعاس، ونَقص الشَّهية، والتقيؤ أو الغثيان، والألم البطني.قد يشعر الأطفال في كثير من الأحيان بالحاجة الملحّة للتغوّط.في غضون 3 أيام، يظهر الدَّم والقيح والمخاط في البراز.وما لم تحدث مضاعفات، تزول الأعراضُ خلال الأسبوع الثاني عادةً. مضاعفاتُ داء الشيغيلّات يكون الأطفال، وخاصّةً الصغار منهم، أكثر عرضةً للإصابة بمضاعفات شديدة، مثل: الحمى الشديدة (حتى 41° درجة مئوية)، وفي بعض الأحيان الهذيان، أو الاختلاجات، أو الغيبوبة

التجفاف الشديد مع نقص الوزن

التغوّط بمعدل 20 مرة في اليوم أو أكثر

تبارز جزء من المستقيم خارج الجسم (تدلي المستقيم (rectal prolapse) في حالات الإسهال الشديد

تورّم واضح في الأمعاء وتمزّق في الأمعاء الغليظة في حالات نادرة

متلازمة انحلال الدم اليوريمية Hemolytic-uremic syndrome في حال كانت العدوى ناجمة عن الشِّيغِيلَة الزُّحارِيَّة Shigella dysenteriae من النمط 1 (وهي نادرة في الولايات المتحدة) يمكن أن يؤدي التجفاف الشديد إلى الصدمة والموت، وخاصةً عند الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سنتين، وعند المصابين بأمراض مزمنة، أو الذين يعانون من سوء تغذية، أو البالغين الضعفاء، أو المسنين. في متلازمة انحلال الدم اليوريمية، تتخرب كريات الدم الحمر، مما يُسبب فقر الدم المترافق مع إرهاق وضعف، وخفة في الرأس (دوخة).يتخثر الدمُ بشكل غير طبيعي، ممّا يؤدي إلى فشل كلوي.وقد تحدث سكتات دماغية واختلاجات أيضًا. ويحدث التهاب المَفاصِل التفاعلي لدى بعضُ البالغين.يمكن أن يحصلَ التهاب في العينين (التهاب العنبية) والإحليل (مُسبِّبًا التبوُّل المؤلم) بعدَ أسابيع إلى أشهر من الإسهال.

تشخيصُ داء الشيغيلّات الزرع المخبري لعَيِّنَة البراز قد يشتبه الطبيبُ بداء الشيغيلات بناءً على الأعراض النمطية للألم، والحمّى، والإسهال المائي أو المدمّى عندَ الذين يُحتمل تعرّضهم للبكتيريا. لتأكيد تشخيص داء الشيغيلات، يقوم الطبيبُ بأخذ عينة من البراز، ويرسلها إلى المختبر لكي يُصار إلى زرعها والتعرف إلى البكتيريا الموجودة فيها. كما يجري اختبار حساسية البكتيريا لمعرفة أي المضادات الحيوية تكون فعالة تجاهها (اختبارات الحساسية susceptibility testing).

الوقاية من داء الشيغيلّات تشمل الوقاية ما يلي: ينبغي على المصابين عدم تحضير الطعام للآخرين.

بعدَ استخدام المرحاض، يجب على المصابين غسل أيديهم جيدًا بالماء والصابون، كما ينبغي للشخص المسؤول عن تنظيف المرحاض تطهيره بشكل جيد قبلَ استخدامه من قبل شخص آخر.

ويجب على الأشخاص المكلفين برعاية أشخاص داء الشيغيلّات غسل أيديهم بالماء والصابون، وخاصةً قبل لمس أشخاص آخرين أو تحضير الطعام.

ينبغي عزلُ الأطفال المصابين بالعدوى والذين يعانون من أعراضها عن الأطفال غير المصابين.

ولابدَّ من التخلّص من حفاضات الأطفال المصابين في أكياس مغلقة، وتطهير مكان تبديل الحفاض للطفل بشكل جيد في كل مرة.

يجب التخلصُ من براز الأشخاص الذي لوث الملاءات أو أغطية الأسرة في المرحاض ودفق الكثير من الماء وراءه، وغسل تلك الأغطية والشراشف في الغسالة باستخدام المياه الحارة.وبعدَ الانتهاء من الغسيل، ينبغي تعقيم حوض الغسالة، والمرحاض باستخدام مادة مطهرة، مثل مبيضات الكلورين المخفَّفة. لا يتوفر حاليًا لقاح لداء الشيغيلات، وإن كان الباحثون يعكفون حاليًا على اختبار أحدها.

علاج داء الشيغيلّات السوائل الملحية

المضادات الحيوية في حالات العدوى الشَّديدة ينبغي تعويضُ السوائل والأملاح المفقودة بسبب الإسهال، بسوائل ملحية تؤخذ عن طريق الفم. تتعافى حالات العدوى البسيطة في غضون 4-8 أيام عادةً.لا تُستطب المضاداتُ الحيوية في علاج حالات العدوى البسيطة. ولكن، غالبًا ما يُعطي الأطباء المضادَّات الحيوية لأشخاص معينين، بمن فيهم أولئك الصغار جدًّا أو المسنُّون

الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف

الذين لديهم عدوى معتدلة إلى شديدة كما قد تتطلّب العدوى الشديدة إدخال المريض إلى المستشفى وإعطائه السوائل الملحية عن طريق الوريد، ويمكن علاج المضاعفات، مثل متلازمة انحلال الدم اليوريمية hemolytic-uremic syndrome.تعطى المضادَّاتُ الحيوية، مثل أزيتروميسين، أو سيبروفلوكساسين، أو سيفترياكسون. يمكن للأدوية التي تُوقف الإسهال (مثل ديفينوكسيلات diphenoxylate أو لوبيراميد loperamide) أن تُطيل من أمد العدوى، وبذلك ينبغي عدم استخدامها.