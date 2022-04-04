الحمّى التيفيّة

توجد السَّلْمونيلَةُ التِّيفِيَّة Salmonella Typhi عند البشر فقط.

يطرح المرضى المصابون بالعدوى البكتيريا في برازهم، وفي حالات نادرة في البول أيضًا.تحدث عدوى مزمنة في المرارة أو المجاري البولية لدى عدد قليل من الأشخاص.يستمر هؤلاء المرضى في طرح البكتيريا في البراز أو البول، حتى ولو اختفت الأعراض.يُدعى هؤلاء الأشخاص بحاملي العدوى carriers.قد لا يعلم هؤلاء الأشخاص بأنهم قد ينشرون العدوى إلى الآخرين.وتذكر المصادر أنه في بدايات القرن العشرين، استطاعت طاهية واحدة اسمها ماري مالون، نقل عدوى الحمى التيفية لعشرات الأشخاص، حتى سُمّي المرض باسمها (تيفوئيد ماري).

يمكن لبكتيريا السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة Salmonella أن تلوِّثَ الأطعمة أو المشروبات عندَ عدم غسل اليدين بالماء والصابون بشكل كافٍ بعد التغوط أو التبوّل.قد تتلوّث مصادر مياه الشرب في حال عدم معالجة مياه المجارير بشكل سليم.يمكن للذباب نقل البكتيريا بشكل مباشر من البراز إلى الطعام.

من حين لآخر، تنتشر الحمى التيفية عن طريق المخالطة المباشرة بين الأطفال في أثناء اللعب أو بين البالغين في أثناء ممارسة الجنس الفموي- الشرجي.

وكما هيَ الحال في جميع أنواع بكتيريا السلمونيلة Salmonella ، فلكي تحدث العدوى لابد من وصول كمية كبيرة من هذه البكتيريا إلى الجسم، أو ينبغي أن يكون الجهاز المناعي للجسم ضعيفًا، أو يعاني الشخص من عوز الحمض المعدي.يميل حمض المعدة إلى تخريب بكتيريا السلمونيلة Salmonella.