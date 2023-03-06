لمحة عامة عن الجراثيم أو البكتيريا إيجابية الغرام

يمكن تصنيف الجراثيم أو البكتيريا حسب اللون الذي تتحول إليه بعد استخدام مواد كيميائية معينة (الصبغات stains).تصبغ الجراثيم إيجابية الغرام باللون الأزرق عندَ تطبيق هذا التلوين عليها.(تنصبغ بعض أنواع البكتيريا باللون الأحمر. ويُطلق عليها سلبية الغرام [gram-negative].)

تصطبغ الجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام بشكلٍ مختلف بسبب الاختلاف في تركيب جدرانها الخلوية.كما أنّها تسبّب أنواعًا مختلفة من العدوى، وتتأثر بأنواع مختلفة من المضادَّات الحيوية.

يمكن تصنيف جميع أنواع البكتريا تحت أحد الأشكال الثلاث الرئيسية التالية: الدائري (وتُسمى مكورات cocci)، والخطّي (وتُسمى عُصيات bacilli)، والحلزوني أو اللولبي (وتُسمى ملتويات spirochetes)يمكن للبكتيريا إيجابية الغرام أن تكون مكورات أو عصيات.(انظر الشكل كيف تأخذ البكتيريا أشكالها).

تتسبَّب بعضُ الجراثيم إيجابية الغرام في حدوث المرض؛في حين تشغل أخرى موقعًا طبيعيًّا في الجسم، مثل الجلد.لا تؤدِّي هذه الجراثيم، التي تسمّى النبيت المُقيم resident flora، إلى المرض.

تُسبّب العصيات الإيجابية الغرام بعض حالات العدوى، بما في ذلك ما يلي:

وتُسبب المكورات الإيجابية الغرام بعض حالات العدوى، بما في ذلك ما يلي:

شيئًا فشيئًا، أصبحت البكتيريا إيجابية الغرام أكثر مقاومة للمضادات الحيوية.فعلى سبيل المثال، تعدُّ العُنْقودِيَّةُ الذَّهَبِيَّة المقاومة للميثيسيلين methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) بكتيريا مقاومة لمعظم المضادات الحيوية المرتبطة بالبنسلين.الميثيسيليين هو أحد أشكال البنسلين.تسهم سلالات أو ذراري MRSA بشكل شائع في حالات العدوى المكتسبة في مرافق الرعاية الصحية، ويمكن أن تؤدِّي إلى حالات عدوى يجري التقاطها خارج هذه المرافق (العدوى المكتسبة من المجتمع).

(انظر أيضًا لمحة عن الجراثيم).