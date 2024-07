تبدأ الجمرة الخبيثة الجلدية على شكل حدبة غير مؤلمة، حاكة، حمراء-بنية (الصورة العليا).تُشكل الحدبة فقاعة، والتي تنفجر تاركةً وراءها جُلبة سوداء تُسمى خُشارة eschar) (الصورة السفلية).

Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.