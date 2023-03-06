الجمرة هي عدوى قد تكون قاتلة بعصية الجمرة الخبيثة، وهي بكتيريا إيجابية الغرام تكون على شكل عصي (انظر الشكل ).قد تصيب الجمرة الخبيثة الجلد، أو الرئتين، أو في حالات نادرة السبيل الهضمي.

تحدث الجمرة الخبيثة بشكل نادر عند الأشخاص؛ وعند حدوثها، فعادةً ما تنجم عن الاحتكاك الجلدي، وقد تنجم عن استنشاق بكتيريا الجمرة الخبيثة أو تناول اللحوم الملوثة، أو في حالات نادرة عن طريق حقن عقاقير ملوثة.

تُعدّ أبواغ الجمرة من الأسلحة البيولوجية المحتملة.

تنتج بكتيريا الجمرة الخبيثة العديد من السموم، التي تسبب العديد من الأَعراض.

تشمل الأَعرَاضُ التحدّبات الجلدية والبثور (إذا كانت العدوى ناجمة عن احتكاك جلدي مع العامل المسبب)، وصعوبة في التنفُّس وألم في الصدر (إذا كانت العدوى ناجمة عن استنشاق البكتيريا)، وألَم بطني وإسهال مُدمّى (إذا كانت العدوى ناجمة عن تناول لحوم ملوثة).

تشير الأَعرَاض إلى الإصابة بالعدوى، ويمكن تأكيد التشخيص عن طريق تحري الجراثيم في العينات المأخوذة من الأنسجة المصابة.

يجري تلقيح الأشخاص المعرّضين لخطر مرتفع للإصابة بالجمرة الخبيثة.

ينبغي إعطاء المضادَّات الحيوية واللقاح مباشرةً بعد التعرض للعامل الممرض، وذلك للحد من خطر المرض الشديد أو الموت.

(انظر أيضًا لمحة عن الجراثيم).

يمكن للجمرة الخبيثة أن تُصيب الحيوانات البرية والمواشي، مثل الأبقار والأغنام، والماعز، وفي حيوانات أخرى مثل الخيول، وأفراس النهر، والفيلة، والجواميس الأفريقية.

تُنتج الجمرة الخبيثة أبواغًا يمكنها العيش لسنوات في التربة.تُصاب حيوانات الرعي بالعدوى عند تماسها بالأبواغ أو تناولها مع طعامها.وعادة ما تنتقل الجمرة الخبيثة إلى الأشخاص السليمين عند التماس مع الحيوانات المصابة أو منتجاتها (مثل الصوف والجلود والشعر).قد تمكث الأبواغ في المنتجات الحيوانية لعقود ولا يمكن قتلها بسهولة عن طريق البرودة أو الحرارة.حتى التماس البسيط يُحتمل أن يؤدي إلى العدوى.

على الرغم من أنّ العدوى في الأشخاص عادة ما تحدث من خلال التماس الجلدي، إلا أنها قد تنجم أيضًا عن استنشاق الأبواغ (الجمرة الخبيثة الاستنشاقية)، أو تناول اللحوم الملوثة أو غير المطبوخة (الجمرة الخبيثة المعدية المعوية)، أو في حالات نادرة حقن عقاقير غير مشروعة ملوثة.

تكون الجمرة الخبيثة نادرة عند البشر ولا تنتقل العدوى بها من شخص لآخر.ولكن يمكن في حالات نادرة أن تنتشر الجمرة الخبيثة الجلدية (الجمرة الجلدية) من شخص لآخر بالتماس المباشر مع شخص مصاب أو التماس المباشر بجسم ملوث من قبل شخص مُصاب.لا تنتشر الجمرة الخبيثة الاستنشاقية، والجمرة الخبيثة المعدية المعوية، والجمرة الخبيثة بالحقن من شخص لآخر.

تُعدّ الجمرة الخبيثة من الأسلحة البيولوجية المُحتملة، لأن بكتيريا الجمرة الخبيثة قد تنتشر عن طريق الهواء ويجري استنشاقها؛ففي الهجوم البيولوجي بالجمرة الخبيثة الذي حدث في العام 2001، جرى نشر أبواغ الجمرة الخبيثة في الهواء عبر الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مكاتب البريد.

في الآونة الأخيرة، ظهرت الجمرة الخبيثة بالحقن عند الأشخاص الذين يتعاطون الهيروين الملوث عن طريق الحقن في شمال أوروبا.لم تُشاهد الجمرة الخبيثة التي تنتشر بهذه الطريقة في الولايات المتحدة.

تنتج بكتيريا الجمرة الخبيثة العديد من السموم، التي تسبّب العديد من الأَعراض.

أعراض الجمرة الخبيثة تتباين الأعراضُ بحسب موقع العدوى في الجسم: من خلال الجلد (معظم الحالات)

من خلال الاستنشاق (الأكثر خطورة)

من خلال القناة الهضمية (نادرُا)

من خلال الحقن (في حالات نادرة) الجمرة الخبيثة الجلدية (الجمرة الجلدية) تصيب معظم حالات الجمرة الخبيثة الجلد. تظهر تحدبات غير مؤلمة، ولكنها حاكة، وذات لون بني محمر بعد يوم إلى عشرة أيام من التعرض للجمرة الخبيثة.تُشكّل الحدبةُ الجلدية فقاعة، قد تنفجر في النهاية تاركةً وراءها جُلبة سوداء black scab (منطقة متقشرة من الجلد أو خُشارة eschar)، مع منطقة متورمة حولها.قد تتورّم العُقَد اللِّمفِية القريبة، ويشعر الشخص بالتوعك (ألم عضلي وصداع وحمّى وغثيان وتقيؤ أحيانًا).قد يستغرق الأمر عدةَ أسابيع قبل أن تتعافى الحدبة الجلدية ويزول التورم. الجمرة الجلدية إخفاء التفاصيل تبدأ الجمرة الخبيثة الجلدية على شكل حدبة غير مؤلمة، حاكة، حمراء-بنية (الصورة العليا).تُشكل الحدبة فقاعة، والتي تنفجر تاركةً وراءها جُلبة سوداء تُسمى خُشارة eschar) (الصورة السفلية). Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. يموت حوالى 10-20٪ من الأشخاص غير المعالجين، في حين تكون الوفاة نادرةً عند تقديم العلاج. الجمرةُ الخبيثة الاستنشاقية (داء ولسورتر woolsorter’s disease) يُعد هذا النموذج هو الأكثر خطورة.وينتج عن استنشاق أبواغ الجمرة الخبيثة، غالبًا عند التعامل مع المنتجات الحيوانية الملوثة (مثل الجلود). قد تبقى الأبواغ في الرئتين عدة أسابيع، ولكنها تدخل إلى كريات الدم البيض التي تُسمَّى البلاعم في نهاية المطاف، حيث تتحوّل إلى بكتيريا أو بكتيريا ناضجة وتتكاثر وتنتشر إلى العُقَد اللِّمفية في الصدر.تُنتج الجراثيم السمومَ التي تُسبّب تورم وتخرُّب العقد اللمفية، ونزفها، وانتشار العدوى إلى البنى التشريحية المجاورة.تتراكم السوائلُ بين الرئتين وجدار الصدر. الجمرة الخبيثة فيديو تظهر الأَعرَاضُ في غضون يوم إلى 6 أسابيع بعد التعرّض.تكون الأعراض في البداية غامضة، ومشابهة لتلك الناجمة عن الأنفلونزا، وقد تترافق مع ألم عضلي بسيط، وحمى طفيفة، وانزعاج في الصدر، وسعال جاف.ولكن بعد بضعة أيام، يُصبح التنفُّس صعبًا جدًا بشكل مفاجئ، ويعاني الأشخاص من صعوبة كبيرة في التنفس، وألم صدري، وارتفاع في درجة الحرارة، مع تعرق.ينخفض ضغط الدَّم بسرعة وبشكل خطير (صدمة)، يلي ذلك غيبوبة.قد تنجم هذه الأَعرَاض الشديدة عن تحرير كميات هائلة من السموم. قد يُصاب المريض بالجمرة الخبيثة المَعِديّة المعوية أو بعدوى في الدماغ والأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا) - عدوى تُسمى التهاب السحايا والدماغ meningoencephalitis. يموت كثيرٌ من الأشخاص في غضون 24-36 ساعة بعد بدء الأَعرَاض الحادة، حتى وإن جرى علاجهم باكرًا.وفي حال عدم العلاج، يتوفى جميع المصابين بالجمرة الخبيثة الاستنشاقية.في فاشية سنة 2001 التي حدثت في الولايات المتحدة، توفي 45٪ من الأشخاص الذين عُولجوا من الجمرة الخبيثة الاستنشاقية. الجمرةُ الخبيثة المَعِديّة المعوية (الهضمية) تُعدّ الجمرة الخبيثة المَعِديّة المعوية حالة نادرة.إذا تناول الشخصُ لحومًا ملوثة بالجمرة الخبيثة، فإنها تنمو في الفم، أو الحلق، أو الأمعاء، وتحرر الذيفانات التي تُسبب نزفًا شديدًا وتموتًا للأنسجة.يعاني المرضى من حمى، والتهاب حلق، وتورم في العنق، وألم بطني، وإسهال مُدمّى.كما يُمكن أن يتقيأ المريض دمًا. يموت حوالى 40% من المصابين بالعدوى حتى وإن جرى علاجهم، ولعل ذلك يعود إلى تفاقم الحالة قبل التوصّل إلى تشخيصها. هل تعلم... الجمرة الخبيثة بالحقن تُعدّ الجمرة الخبيثة بالحقن حالة نادرة.قد تكون الأَعرَاض مشابهة لتلك التي تظهر عند المصاب بالجمرة الخبيثة الجلدية، مثل الحُمَّى والكتلة الحاكَّة أو العُقيدات التي تظهر في مكان حقن الهيروين.تتحول الحدبةُ الجلدية إلى قرحة غير مؤلمة تشكل جُلبة سوداء black scab (منطقة متقشرة من الجلد أو خُشارة eschar)، مع منطقة متورمة حولها.قد يحدث جيبٌ من القيح (خُراج) في أعماق الجلد أو في العضلات التي جرى حقن الهيروين فيها. يمكن للجمرة الخبيثة عن طريق الحقن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع من الجمرة الخبيثة الجلدية مما يصعب على الأطباء تشخيصها وعلاجها من الجمرة الخبيثة الجلدية.

تشخيص الجمرة الخبيثة فحص عيّنات من الجلد، أو السوائل، أو البراز، أو زرعها مخبريًا

اختِبارات الدم في بعض الأحيان يشتبه الأطباء في الإصابة بالجمرة الخبيثة على أساس مظهرها النموذجي.ويدعم التشخيص معرفة أن الشخصَ كان على تماس مع حيوانات أو منتجات حيوانية، أو كان متواجدًا في منطقة يوجد فيها مصابين بالجمرة الخبيثة. إذا لزم الأمر، تُجرى أشعة سينية للصدر أو تصوير مقطعي محوسب (CT). تؤخذ عينات من الدم، أو الجلد المصاب، أو السوائل حول الرئتين، أو البراز وفحصها تحت المجهر أو زراعتها مخبريًا (مما يُمكن الجراثيم من التكاثر، إن كانت موجودة).من السهل التعرف على الجمرة الخبيثة، في حال كانت موجودة. إذا كان الشخص مُصابًا بالجمرة الخبيثة الاستنشاقية، وأشارت الأعراض إلى احتمال تأثر الدماغ بالعدوى، فقد يُجري الطبيب بزلاً شوكيًا للحصول على عينة من السائل الدماغي الشوكي.ويجري بعد ذلك فحص العينة وتحليلها.عند تعذر إجراء البزل الشوكي، يخضع الأشخاص لتصوير الدماغ والعمود الفقري، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. ويمكن إجراء اختبارات الدَّم لتحري وجود أشلاء من المادة الجينية للبكتيريا أو الأجسام المُضادَّة للسموم التي تنتجها.

علاج الجمرة الخبيثة المضادَّات الحيوية

أدوية أخرى في بعض الأحيان وكلما تأجل علاج الجمرة الخبيثة، ازداد خطرُ الوفاة.ينبغي البدءُ بالعلاج في أسرع وقت ممكن بعد الاشتباه بالإصابة بالجمرة الخبيثة. تُعالج الجمرة الخبيثة الجلدية (الجمرة الجلدية) بالمضادات الحيوية سيبروفلوكساسين، أو ليفوفلوكساسين، أو موكسيفلوكساسين، أو دوكسيسايكلين التي تُعطى عن طريق الفم لمدة 7-10 أيام.تُستعمل المضادات الحيوية لمدة 60 يومًا إذا كان من الممكن استنشاق الأبواغ أو عند الاشتباه بهجوم بيولوجي.قد يُعطى الأطفال والنساء الحوامل مضادات حيوية مختلفة لفترات زمنية مختلفة. تُعالج عدوى الجمرة الخبيثة الاستنشاقية، والجمرة الخبيثة المعدية المعوية، والأشكال الأخرى لعدوى الجمرة الخبيثة بما في ذلك الجمرة الخبيثة الجلدية الشديدة باستعمال مشاركة دوائية من ثلاثة من المضادَّات الحيوية تُعطى عن طريق الوريد.بمجرد استعمال المضادات الحيوية عن طريق الوريد، يُعطى الأشخاص مضادًا حيويًا عن طريق الفم لمدة 60 يومًا لقتل أية بكتيريا متبقية في الرئتين. كما يمكن علاجُ الجمرة الخبيثة الاستنشاقية باستعمال توليفةٍ من المضادَّات الحيوية وحُقن راكسيباكوماب أو أوبيلتوكساكسيماب (أجسام مُضادَّة وحيدة النسيلة تربط سموم الجمرة الخبيثة في جسم الشخص)، أو باستعمال توليفةٍ من المضادَّات الحيوية والغلُوبُولين المناعي للجمرة الخبيثة عن طريق الوريد. وفي حال إصابة الدماغ والسحايا بالعدوى، أو في حال تجمع السوائل حول الرئتين، قد يكون من المفيد إعطاء الستيرويدات القشرية.يجري استعمال أنبوب في الصدر لتصريف السائل حول الرئتين بشكلٍ مستمر. وقد تشتمل المُعالجَات الأخرى على التهوية الميكانيكية للمساعدة في التنفُّس وتسريب السوائل والأدوية لزيادة ضغط الدم.