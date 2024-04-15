لقاح شلل الأطفال يحمي من شلل الأطفال، وهو عبارة عن التهاب فيروسي شديد العدوى يؤثر على الحبل الشوكي والمخ.شلل الأطفال يمكن أن يسبب ضعف دائم بالعضلات، والشلل، والوفاة في بعض الأحيان.

أدت حملات التطعيم المكثفة إلى القضاء على شلل الأطفال بشكل كامل تقريبًا حول العالم.يجري تنفيذ برنامجٍ عالميٍّ للقضاء على شلل الأطفال، لكنَّ حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال البري مازالت تحدث في باكستان وأفغانستان، وتمَّ الإبلاغ عنها آخر مرَّة في نيجيريا في عام 2018.

هناك تركيبتان متوفرتان حول العالم:

لقاح شلل الأطفال المعطّل (غير المنشط): يتحتوي على فيروس مُعطلّ أو ميت يتم حقنه في العضل أو تحت الجلد.

لقاح شلل الأطفال الفموي: يحتوي على فيروس حيّ ضعيف (مُوَهَّن) ويؤخذ عن طريق الفم.

يُعد لقاح شلل الأطفال المُعطَّل اللقاح الوحيد لشلل الأطفال الذي يُعطَى في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

قد يتم دمج لقاح شلل الأطفال المُعطَّل مع لقاحات أخرى، مثل لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي وأحيانًا مع لقاح التهاب الكبد ب أو لقاح المستدمية النزلية.

بالإضافة إلى النوع البري من فيروس شلل الأطفال، يحدث تحور في فيروس شلل الأطفال الحيّ في اللقاح الفموي في حالاتٍ شديدة النُّدرة (حوالى 1 من كل 2.4 مليون جرعة).يمكن للفيروس الطافر في اللقاح أن ينتشر من الشخص الذي حصل على اللقاح إلى أشخاص غير مُلقحين، بحيث يستمرُّ في التَّحوُّر، ويُحتملُ أن يُسبِّبَ شلل الأطفال.في بعض البلدان، كان الفيروس الطافر في اللقاح الفموي هو السَّبب الوحيد تقريبًا لشلل الأطفال، لذلك توقَّفت معظم هذه البلدان (بما في ذلك الولايات المتحدة) عن استعمال لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم.

في الولايات المتحدة، جرى التعرف إلى حالة شلل الأطفال مكتسبة من لقاح عند شخص غير مُلقَّح انتقلت إليه العدوى في ولاية نيويورك في شهر يوليو 2022.لم تُكتشف أية حالات إضافية في الولايات المتحدة، ولكن من خلال مراقبة مياه الصرف الصحي تم العثور على الفيروس في عينات عبر عدد من مقاطعات نيويورك، مما يشير إلى انتشار محلي (انظر أيضًا وزارة الصحة في ولاية نيويورك: مراقبة مياه الصرف الصحي).

للمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح شلل الأطفال الصادر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها Polio vaccine information statement.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)

إعطاء لقاح شلل الأطفال التطعيم ضد شلل الأطفال هو جزء من جدول التطعيم الروتيني الموصى به للأطفال (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يُعطى لقاح شلل الأطفال على 4 جرعات: في عمر 2، و4 أشهر، و6 إلى 18 شهرًا، و4 إلى 6 أعوام. يعد شلل الأطفال نادرًا جدًأ في الولايات المتَّحدة.قد يزداد خطر التعرُّض إذا سافر الأشخاص إلى منطقة تشيع فيها الإصابة بشلل الأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: صحة المسافرين)، أو عملوا في مختبر يحتوي على مواد قد تحتوي على الفيروس، أو قدموا الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بشلل الأطفال. إذا كان البالغون غير مطعمين نهائيًا أو غير مطعمين بشكل كامل، فينبغي عليهم أن يتلقَّوا سلسلة التطعيمات ضدَّ شلل الأطفال بشكل كامل.يمكن لمعظم البالغين الذين ولدوا وترعرعوا في الولايات المتحدة أن يفترضوا أنهم تلقوا تطعيمًا ضد شلل الأطفال عندما كانوا أطفالًا، ما لم تكن هناك أسباب واضحة للاعتقاد بأنهم لم يُلقَّحوا.قد يحصل البالغون الذين أكملوا تطعيمهم ضد شلل الأطفال، ولكنهم يواجهون زيادةً في خطر التعرض لفيروس شلل الأطفال، على جرعة معززة واحدة لمدى الحياة. قد يواجه سكان نيويورك القاطنين في المناطق التي يتكرَّر فيها الكشف عن شلل الأطفال خطرًا أعلى للإصابة بالعدوى، وينبغي عليهم اتباع توصيات التطعيم المُحدَّثة المقدمة من وزارة الصحة بولاية نيويورك (انظر وزارة الصحة بولاية نيويورك: لقاح شلل الأطفال). في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟).

الآثار الجانبية لشلل الأطفال الأشخاص الذين لديهم حساسية للمضادات الحيوية ستربتومايسين، أو نيومايسين، أو بوليميكسين B، قد يكون لديهم رد فعل تحسسي للقاح شلل الأطفال.قد يحتوي اللقاح على مقادير صغيرة من هذه المضادات الحيوية.