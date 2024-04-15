يُوصى بلقاح تشيكونغونيا للبالغين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر الذين يسافرون إلى بلد أو منطقة تتفشى فيها التشيكونغونيا.بالإضافة إلى ذلك، قد يؤخذ بعين الاعتبار إعطاء لقاح تشيكونغونيا للأشخاص الذين يسافرون إلى بلدٍ أو منطقةٍ دون ظهور فاشية ولكن مع وجود دليل على انتقال فيروس تشيكونغونيا بين البشر خلال السنوات الخمس الماضية:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة، والذين من المحتمل أن يكون لديهم تعرض متوسط على الأقل للبعوض (يمكن للتعرض المتوسط أن يشمل على المسافرين الذين قد يكون لديهم فترة تراكمية لأسبوعين على الأقل من التعرض للبعوض في الأماكن الداخلية أو الخارجية) أو

الأشخاص الذين يقيمون في مثل هذه المنطقة لفترة تراكمية تبلغ 6 أشهر أو أكثر

كما يُوصى باستخدام لقاح تشيكونغونيا لعمال المختبرات الذين يُحتمل أن يتعرضوا لفيروس تشيكونغونيا.

من غير المعروف ما إذا كان فيروس اللقاح يمكن أن ينتقل من النساء الحوامل إلى حديثي الولادة، أو ما إذا كان فيروس اللقاح قد يسبب أي مشاكل عند حديثي الولادة.قبل إعطاء اللقاح للمرأة الحامل، يأخذ الأطباء بعين الاعتبار خطر تعرضها لفيروس تشيكونغونيا، والعمر الحملي للجنين (عدد أسابيع الحمل)، والمخاطر التي تترافق مع الأمراض الناجمة عن فيروس تشيكونغونيا عند المرأة الحامل.