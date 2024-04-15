وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على لقاح تشيكونغونيا للوقاية من داء تشيكونغونيا عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، والذين يُواجهون زيادة في خطر التعرض لفيروس تشيكونغونيا بسبب السفر إلى الخارج أو العمل في المختبرات في الولايات المتحدة.لقاح تشيكونغونيا هو لقاح حي موهن.
ينتقل داءُ تشيكونغونيا عن طريق بعوض الزاعجة. لا يقي لقاح تشيكونغونيا من حمى الضنك وفيروسات زيكا، والتي تنتقل بنفس بعوض الزاعجة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
إعطاء لقاح تشيكونغونيا
يُوصى بلقاح تشيكونغونيا للبالغين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر الذين يسافرون إلى بلد أو منطقة تتفشى فيها التشيكونغونيا.بالإضافة إلى ذلك، قد يؤخذ بعين الاعتبار إعطاء لقاح تشيكونغونيا للأشخاص الذين يسافرون إلى بلدٍ أو منطقةٍ دون ظهور فاشية ولكن مع وجود دليل على انتقال فيروس تشيكونغونيا بين البشر خلال السنوات الخمس الماضية:
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة، والذين من المحتمل أن يكون لديهم تعرض متوسط على الأقل للبعوض (يمكن للتعرض المتوسط أن يشمل على المسافرين الذين قد يكون لديهم فترة تراكمية لأسبوعين على الأقل من التعرض للبعوض في الأماكن الداخلية أو الخارجية) أو
الأشخاص الذين يقيمون في مثل هذه المنطقة لفترة تراكمية تبلغ 6 أشهر أو أكثر
كما يُوصى باستخدام لقاح تشيكونغونيا لعمال المختبرات الذين يُحتمل أن يتعرضوا لفيروس تشيكونغونيا.
من غير المعروف ما إذا كان فيروس اللقاح يمكن أن ينتقل من النساء الحوامل إلى حديثي الولادة، أو ما إذا كان فيروس اللقاح قد يسبب أي مشاكل عند حديثي الولادة.قبل إعطاء اللقاح للمرأة الحامل، يأخذ الأطباء بعين الاعتبار خطر تعرضها لفيروس تشيكونغونيا، والعمر الحملي للجنين (عدد أسابيع الحمل)، والمخاطر التي تترافق مع الأمراض الناجمة عن فيروس تشيكونغونيا عند المرأة الحامل.
الآثار الجانبية للقاح تشيكونغونيا
اشتملت الآثار الجانبية الشائعة في الدراسات السريرية على
الاستجابة في موضع الحقن والألم بالجس فيه
الصداع
التَّعَب
الألم العضلي
ألم المفاصل
حُمَّى
الغثيان
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): ACIP Recommendations
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA): Chikungunya Vaccine, Live approved prescribing information