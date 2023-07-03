فيروس الهربس النطاقي الذي يسبب القوباء هو نفس الفيروس الذي يسبب الجدري المائي.بعد تعافي الجدري المائي، يبقى الفيروس في الجسم.ويمكن أن يُعاد تنشيطه بعد سنوات ويسبب القوباء المنطقية، وهي طفح جلدي مؤلم، يظهر عادةً في جزء واحد من الجسم.ويزول هذا الطفح الجلدي بعد عدة أسابيع، غير أن الالم العصبي التالي بعد نوبة الهربس، والذي يسبب ألمًا شديدًا ومزمنًا، يمكن أن يدوم لشهور وسنوات.يمكن أن يتسبب الهربس النطاقي في مشاكل أخرى بسبب خلل في الجهاز العصبي (مثل مشاكل في الإبصار والسمع والتوازن).

يُعد لقاح الهربس النطاقي الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بالقوباء والألم العصبي التالي للهربس، المضاعفة الأكثر شيوعًا للقوباء.

يحتوي لقاح القوباء فقط على أجزاء غير مُعْدية من الفيروس (يُسمّى باللقاح المأشوب recombinant vaccine)لا يوجد فيروس حي في هذا اللقاح.هناك نوع أقدم من لقاح الهربس النطاقي يحتوي على فيروس حي ضعيف (يُسمى لقاح حي مُوَهَّن)وهو لم يعد يُستخدَم في الولايات المتحدة الأمريكية.يكون اللقاح الأحدث مفضل على اللقاح الأقدم نظرًا لأنه يوفر حماية أفضل وأطول.

للمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح الهربس النطاقي و بيان معلومات لقاح الهربس النطاقي المأشوب الصادرين عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

للحصول على معلومات حول لقاح جدري الماء، انظر لقاح الحماق.(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)

إعطاء لقاح القوباء المنطقية يُعطى لقاح الهربس النطاقي على جرعتين حقنًا في العضل.تُعطى الجرعتان بفاصل 2 إلى 6 أشهر. يُوصَى باستخدام لقاح الهربس النطاقي للأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا وأكثر سواءً أصيبوا بالقوباء المنطقية أو لا، أو جرى إعطاؤهم اللقاح الأقدم الحيّ المُوَهَّن أو لا.كما يُوصى بهذا اللقاح أيضًا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا وأكثر والذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو يُتوقع إصابتهم بضعف في الجهاز المناعي بسبب مرض أو علاج لمرض. هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.

الآثار الجانبية للقاح القوباء المنطقية الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح الهربس النطاقي هي الألم، والتوجع، والاحمرار، والتورم في موضع الحقن، والصداع، والتعب، والألم العضلي، والارتعاش، والحُمّى، والاضطراب في الجهاز الهضمي.