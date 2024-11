لقاح القوباء المنطقية

يُعطى لقاح الهربس النطاقي على جرعتين حقنًا في العضل.تُعطى الجرعتان بفاصل 2 إلى 6 أشهر.

يُوصَى باستخدام لقاح الهربس النطاقي للأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا وأكثر سواءً أصيبوا بالقوباء المنطقية أو لا، أو جرى إعطاؤهم اللقاح الأقدم الحيّ المُوَهَّن أو لا.كما يُوصى بهذا اللقاح أيضًا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا وأكثر والذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو يُتوقع إصابتهم بضعف في الجهاز المناعي بسبب مرض أو علاج لمرض.

هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.